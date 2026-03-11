Ключевые моменты:

Модернизация жилья для 40 семей ВПО в Одессе и районе.

Программа рассчитана на ВПО с собственным жильем, уязвимые семьи с большой потребностью.

Критерии участия и форма заполнения.

Как подать заявку

Благотворительная организация «Каритас Одесса УГКЦ» сообщает, что в рамках проекта переселенцы могут получить средства на ремонт. Кстати, программа работает в Одессе и Одесском районе и охватит 40 домохозяйств. В приоритете — семьи ВПО, которые уже купили жилье в регионе и больше нуждаются в ремонте.

Стоит отметить, что помощь могут получить люди, которые имеют статус ВПО, переехали в Одессу или Одесский район из зон боевых действий или временно оккупированных территорий и имеют один из критериев уязвимости:

лицо с тяжелым заболеванием;

лицо с инвалидностью;

одинокий человек возрастом 60+;

одинокий родитель/мать или опекун несовершеннолетних детей;

многодетная семья (3 и более несовершеннолетних детей);

семья с усыновленным ребенком;

семья, которая воспитывает детей на попечении;

беременная женщина или мать с детьми до 3 лет;

домохозяйство, которое потеряло источник дохода или имеет среднемесячный доход на одного человека менее 8422 грн.

При отборе учитывается также состав семьи, правовой статус жилья, отсутствие возможности самостоятельно провести необходимые работы, отсутствие полученной ранее аналогичной помощи.

Консультации — по телефону 050-710-03-27 (пн-пт, 10:00-16:00). Регистрация через онлайн-форму.