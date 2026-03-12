Ключевые моменты:

Запуск центра для реабилтации для людей с инвалидностью, ветеранов, переселенцев, пожилых людей.

Какие услуги оказывают.

Адрес и контактный телефон.

«Простір реабілітації» рядом с домом

10 марта 2026 г. в отделении дневного пребывания Коммунального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания Пересыпского района города Одессы» стартовал совместный проект с Обществом Красного Креста Украины — «Простір реабілітації».

Следует отметить, что проект внедрен в рамках расширения сети муниципальных социальных услуг Одесского городского совета. Он предназначен для помощи самым уязвимым группам: людям с инвалидностью, пожилым людям, ветеранам войны и внутренне перемещенным лицам.

Какую помощь можно получить в «Пространстве реабилитации»:

физическое обновление: услуги по оздоровлению в инклюзивной безопасной среде с использованием специального оборудования;

психосоциальная поддержка: индивидуальные и групповые занятия по эмоциональному облегчению и психологической адаптации;

социальная адаптация: меры по повышению качества жизни и интеграции в общество.

Добавим, что центр находится по адресу: г. Одесса, пр-т Князя Владимира Великого, 120-А. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (048) 763 03 18.

Напомним, для переселенцев в Одессе была запущена программа модернизации жилья. В рамках проекта 40 семей смогут получить средства на ремонт квартир и домов, если они относятся к уязвимым категориям.