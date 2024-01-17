Українські діти за кордоном: як навчатися у двох школах одночасно, які документи потрібні, щоб повернутися

– Доброго дня. Перебуваємо за кордоном, дитина навчається в польській школі у п’ятому класі. Але влітку плануємо повертатися додому. Підкажіть, будь ласка, які документи краще збирати, щоб нам зарахували це навчання і чи потрібно буде складати академрізницю? Як це має відбуватися?

– Освітні програми інших країн дуже відрізняються від української – за кількістю предметів, обсягом навчального матеріалу, темами навчального матеріалу, системою оцінювання. Тому потрібно буде в закордонному закладі освіти взяти інформаційну довідку про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання. Крім ПІБ та дати народження дитини, в ній має бути зазначено офіційну назву закладу освіти (відповідно до національних реєстрів конкретної країни), період навчання (коли дитина була прийнята на навчання і коли його завершила), клас. Крім цього, у довідці зазначається перелік предметів, що вивчалися, та обсяг навчальних програм, а також результати, які дитина отримала відповідно до національної системи оцінювання із зазначенням критеріїв оцінювання та бальної шкали конкретного закладу освіти. Довідка засвідчується печаткою, підписом керівника закладу освіти та повинна містити контактні дані школи – телефон чи адресу сайту, електронну пошту, за якими можна було б зв’язатися із закладом за потреби. Також у довідці проставляється дата її видачі.

Коли дитина повернеться в Україну, ті предмети, які більш-менш збігаються з українською програмою, мають бути зараховані. Ті, які ні (зокрема, українознавчий компонент) – можна або вивчати зараз дистанційно в українській школі, або, за рішенням педради, пройти підсумкове оцінювання з цих предметів онлайн чи вже очно, після повернення в Україну. Це визначено відповідним наказом МОН від 15.05.2023 року № 563. Терміни проведення оцінювання визначає заклад освіти. Якщо мова йде про завершення певного класу – потрібно зробити це до завершення навчального року, якщо йдеться про зарахування до наступного класу – до початку нового навчального року (у травні або вже у серпні).

Тобто на 1 вересня 2024-го дитина повинна мати зараховані результати навчання з іноземної школи та залік з академрізниці. І батьки мають подбати про це заздалегідь. Під час навчального року можна також повернутися і бути зарахованим – пройти всі ті самі процедури, але тоді буде потрібне окреме рішення педради.

– Доброго дня. Я з дитиною виїхала за кордон, але навчаємося дистанційно в українській школі. Наступного року маємо переходити в 10-й клас. Але школа, в якій вчимося зараз, змінила тип і старшу профільну освіту вже не буде надавати. Як нам шукати новий заклад, коли та за якою процедурою подавати документи, щоб завчасно?

– Якщо дитина навчається дистанційно, то не має значення, в якій школі вона буде це робити в 10-му класі. Зверніться, будь ласка, до місцевого управління освіти – вони порадять заклад освіти у вашій громаді, де дитина зможе продовжувати дистанційне навчання. Якщо ж ці заклади освіти у громаді не будуть здійснювати навчання в 10-му та 11-му класах у дистанційному режимі, то ви маєте право перейти до будь-якого іншого закладу освіти.

Документи для зарахування на дистанційне навчання можна буде подати до школи онлайн до 1 вересня в будь-який зручний для вас спосіб зв’язку.

Щодо питання створення ефективної освітньої мережі загалом по країні, то ми бачимо з цим певні проблеми у засновників. Яка школа має стати гімназією, яка – опорною, яка – ліцеєм, це має вирішувати саме засновник (у більшості випадків – це місцева влада). При реорганізації закладів освіти я б визначив чотири основні компоненти, які потрібно враховувати на місцях:

демографічний аналіз та демографічний прогноз;

дотримання прав учасників освітнього процесу при реорганізації (учнів, учителів, батьків);

фінансова, матеріально-технічна та кадрово-ресурсна база закладу;

питання комунікації з громадою.

Аналіз звернень до Служби освітнього омбудсмена, а їх понад 200 за 2023 рік саме з питань реорганізації мережі, показує, що комунікаційний компонент “провисає” найбільше. Ми навіть розробили опитувальник для засновників, в якому запитання вже є дороговказом, як правильно організувати та прокомунікувати всі етапи реорганізації. Ці матеріали також є на нашому сайті.

– Наша сім’я мешкала в Херсоні, син навчався у третьому класі гімназії. Через окупацію міста у квітні 2022 року ми були змушені покинути країну. Зараз перебуваємо в Німеччині. Син закінчив четвертий клас у німецькій школі та в українській школі (були уроки онлайн у другу зміну).

Цього року дитина в українській школі перебуває на домашньому навчанні, тому що уроки онлайн є тільки зранку, коли заняття в місцевій школі. У другу зміну, уроки для дітей, які були вимушені покинути країну, у нашій школі відсутні.

Так склалося, що в нас російськомовна сім’я. Хотілось би, щоб син не забув рідну мову, чув правильну вимову від учителя та вчився грамотно розмовляти. Дуже прошу розглянути можливість впровадити онлайн-уроки для дітей, які вимушені тимчасово перебувати за кордоном. Достатньо два-три дні на тиждень у вечірній час. Хотілось би, щоб це були предмети з української мови й літератури та математики.

Маю надію, що це полегшить інтеграцію наших дітей при поверненні в рідну країну.

– Так. Ця проблема доволі поширена. Часто діти, які зараз перебувають за кордоном, мають збіг у часі уроків у місцевій школі та дистанційних уроків у своїй українській школі. Але батьки не полишають надії навчати їх паралельно, хоча це дуже велике навантаження. Щоб трохи полегшити цю ситуацію, перш за все, рекомендую батькам звернутися до матеріалів ВШО – Всеукраїнської школи онлайн – проєкту, який було створено під час пандемії. Там розміщено багато уроків, зокрема з української мови: короткі лекції, пояснення вчителів, цікаві відео, різноманітні тести. Їх можна дивитися в будь-який зручний час. Щодо синхронного навчання, коли відбувається онлайн-спілкування з учителем, на жаль, не кожна наша школа сьогодні може організувати таке навчання.

Але є багато закладів освіти, зокрема з тимчасово окупованих територій, чи із зони бойових дій, де освітній процес у дистанційному форматі організовується у другій половині дня. Є записи уроків, щоб дитина могла після навчання у закордонній школі долучитися до навчання в українському закладі освіти.

Наприклад, якщо є школа, де лише 2-3 учнів навчаються дистанційно, створити для них окремий клас фінансово та організаційно нереально. Тому у вересні 2023 року було видано два накази МОН – один про “українознавчий компонент”, інший – про організацію дистанційних шкіл у кожній територіальній громаді (більше про це можна дізнатися тут). Можна навіть обрати таку школу в іншій громаді, наприклад, у Києві або іншому великому місті. Дитина буде тимчасово зарахована до цієї школи на дистанційне навчання, а коли повернеться, матиме можливість продовжити навчання у своїй рідній школі, якщо вона фізично не зруйнована.