Украинская книга на Одесщине: в океане книг и событий (фоторепортаж)

Да разве только издательства, где (несмотря на войну!) представлены новые книги и другие издания со всей Украины! Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесщине», напомним, проходит в рамках общенационального Интеллект-форума-2024.

Основная цель мероприятия – содействие возрождению и расцвету культуры в Украине, утверждению национальной идентичности украинского народа и популяризации государственного языка, стимулирование развития книгоиздательского дела и книгораспространения, репрезентация современной украинской книги.

И это культурное событие – тоже один из наших ответов полномасштабному вторжению рашистов на нашу землю. Как прозвучало накануне, это наш культурный фронт.

Невозможно даже перечислить, что происходит за эти три дня в Одессе во время проведения Форума. В рамках мероприятия будет проведена XXIV Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесщине», Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «V ОдессаБиблиоСаммит».

А это и круглые столы, и презентации новых отечественных изданий и издательских проектов, автограф-сессии, онлайн-встречи с известными украинскими авторами, профессиональные дискуссии и многое другое.

А еще – творческие площадки с участием представителей ведущих издательств Украины, писателей, иллюстраторов книги, литературных деятелей.

Вы только загляните во дворик ОННБ! Вас встретят чисто одесские достопримечательности, эти наши «одесские штучки» с юмором и любовью к городу у моря.

Пока одни не могут отойти от палаток с новыми книгами (так интересно!), другие слушают концерт. Он проходит рядом с палатками, здесь раздаются украинские песни, выступления украинских мастеров, и зрители аплодируют изо всех сил.

Ведь все, что происходит – это наш ответ войне, унынию, боли. Три дня настоящего праздника книги – для нас с вами. Это настоящее событие в культурной жизни не только нашего города.

Здесь представлена вся Украина, а каждая страница новых книг и других изданий, презентации и встречи с писателями и многое другое – это как особое лекарство для души, которого нам сейчас так не хватает!

Как это все происходит – смотрите на наших фото:

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