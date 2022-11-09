«Українська лайка» против «русского мата»: как правильно ругаться на родном языке?

Поговаривают, что в этом сезоне ругаться матом уже не в моде. Вместе с бабушкиными вышиванками украинцы вытаскивают из сундуков бабушкины ругательства, звучащие более аутентично. И в то же время главный мем этого года – фраза «Русский военный корабль, иди на…!». Так кого же слушать? И как теперь ругаться? Ко Дню украинской письменности и языка (отмечается сегодня, 9 ноября – ред.) в этом немаловажном вопросе разбиралась «Одесская жизнь».

У кого что болит?

Современный тренд – выделять украинскую «лайку» (ругань) как гораздо более культурную, чем российский мат, и более свойственную именно нам, украинцам.

В подборки типично украинской «лайки» включают все выражения, связанные с актом дефекации («насеру матері»), продуктами ее («щоб тебе гівно доганяло!») и собственно задом («самотній, як палець в сраці»). Затем модные «языковеды» делают вывод, что «кацапские» маты сплошь генитальные и сексоцентричные, а украинские ругательства – исключительно копроректального типа. Этим, мол, украинская ругань гораздо ближе к европейской. После чего нам предлагают для сравнения французское «merde», немецкое «Scheisse» и польское «gowno». Это довольно изящная, но все-таки манипуляция.

Во-первых, и в русском языке есть те же слова «говно» и «дерьмо», а также все вытекающие из этого выражения. Во-вторых, и в европейских языках есть ругательства, связанные с сексом, половыми органами и сексуальным доминированием. Правда, в последнее время все прочие словечки в этой сфере потеснило интернациональное английское «fuck» и производные от него.

Еще забавнее, когда наши ученые принимаются доказывать: потому в украинском языке и нет мата, что мы – люди культурные, и в сексе ничего плохого не видим, в отличие от извращенных россиян. Потому что для нас секс – это нормально!

После таких рассуждений хочется спросить: а что же такого ненормального мы, украинцы, видим в акте дефекации? Ведь этот самый акт тоже полезен, тоже положен нам от природы и совершается нами уж явно чаще, чем половой акт!

В конце концов, и «срав твоїй мамі», и «е… твою мать» – это оскорбления, которые задевают исключительно потому, что направлены на святое – на фигуру матери. Но откуда же, в самом деле, такая разница в способах оскорбления?

Слова на «б», на «х» и «п»

Если поинтересоваться серьезными исследованиями на тему русского мата, то выяснится, что никакой он не русский. Не более русский, чем Киевская Русь. Похоже, что все матерные слова восходят к общеславянской лексике.

Слово из трех букв, которое пишут на заборах, возводят к общему корню со словом «хвоя», означавшему «ветка, побег». Если припомнить, что мужской половой орган в разные времена назывался то «прут», то «срамной уд», это похоже на правду.

Глагол «е…ть» явно восходит к безобидному слову «бить». А слово на букву «п», означающее женский половой орган, считается произошедшим от того же древнего корня, что и вполне приличное сегодня слово «седалище».

Похоже, предки-славяне и не думали изобретать ругательства, а просто называли половые органы и половой акт теми словами, которые подворачивались им под руку по ассоциации. И непечатными эти слова стали тогда, когда общество начало стыдиться тела и телесных проявлений. Точно так же на наших глазах вполне ругательными словами стали «коммунист» и «скоммуниздить» – потому что изменилось наше отношение к коммунистической идеологии и прошлому.

А еще похоже, что в случае с матом россияне-захватчики и излишне горячие украинские патриоты по обыкновению объединили усилия, пытаясь запретить украинцам все, что заграбастано русской рукой. Хорошо, что хоть борщ – точно наш!

Слово предоставляется литературе

Украинский литературный критик Татьяна Трофименко также считает, что не стоит торопиться отдавать мат русским.

– Это общеславянская лексика, – напоминает Трофименко. – Например, «б…» – от слова «блуд, блудить», и встречается оно еще в текстах 17-го столетия, как вполне литературное, в значении «болтовня, брехня, ругань». Украинский «соромицький фольклор» собирал еще Тарас Шевченко, и даже у нашего изысканного эстета Юрия Андруховича маты в текстах встречаются. Вообще в начале 2000-х использование мата было в топе, но потом появились блюстители морали с криками «вы недостойны называться украинцами!».

Значит ли это, что даже столпы украинской литературы поддаются дурному российскому влиянию? Вовсе нет, утверждает критик. Просто у мата – как у максимально агрессивной группы слов – есть свои функции.

– Маты в современной украинской литературе не просто так играют важную роль. Например, без них не обошелся бы Лесь Подервянский. И не потому, что он просто так развлекает публику. Эта лексика в его текстах выполняет деструктивную функцию: матом он снижает и развенчивает советские ценности, от Ленина до Павлика Морозова. Матом он высмеивает обывателя с его мелкими интересами. Сергей Жадан также использует в стихотворениях маты, и у него они играют роль крика: «Проснитесь!». Потому и знаменитая фраза «Русский корабль, иди на…!» звучит именно так, а не иначе. Потому что тут выражена сильная эмоция. Представить себе человека, который кричит в такой ситуации «Руський корабель, йди під три чорти!» или «Трясця твоїй матері!», я, честно говоря, не могу. Ну, разве что совсем уж какой-то нежный патриот, следящий за каждым своим словом…

Следите за правилами и модой

Ругательства отражают принятые в обществе представления о плохом и хорошем, о стыдном, о запретных «табу». Поэтому ругательства меняются вместе с жизнью людей, и многие слова, прежде ужасно оскорбительные, уже не кажутся такими. А другие, напротив, приобретают дополнительные негативные смыслы.

Слово «ублюдок» было смертельно обидным еще лет сто назад, потому что указывало на факт рождения вне брака. В наше время, когда это никого уже не волнует, «ублюдок» остается оскорблением, но по смыслу значит примерно «подлец, негодяй».

А вот слова «петух» и «козел» – довольно невинные ругательства прежде, теперь приобрели дополнительные смыслы в связи с распространением тюремной культуры, и в мужской компании такими терминами лучше не разбрасываться.

Слово «хер», бывшее просто названием буквы кириллического алфавита, тоже стало неприличным – как слово на букву «х» из трех букв. А за ним и слово «хрен», которое хоть и состоит из четырех букв, но начинается на ту же букву.

Кстати о табу. Во многих социальных сетях действуют европейские и американские представления об оскорбительном и недопустимом. И эти представления зачастую отличаются от наших.

Многие в сети Фейсбук в этом году страдают от регулярных «банов» от администрации сайта за высказывания, которые им кажутся вполне нормальными: «мочить москалей», «убивать русню». Но в «западной» культуре одним из главных табу является то самое «разжигание межнациональной розни» и «призывы к…». Поэтому вы можете сколько угодно ругаться на своей странице и в комментариях отборным матом, а потом внезапно обнаружить, что вас лишили доступа к аккаунту за фразу «все русские – неполноценные».

Крепкие украинские выражения

Очевидно, что учить тут мату (который, как мы выяснили, никакой не русский) никого не нужно. А вот старую добрую украинскую «лайку», с которой многие знакомы гораздо хуже, можно и повторить. Вот несколько выражений, которые вполне заменят мат в ситуации добрососедской склоки, легкого недопонимания в маршрутке или минутного раздражения.

А гівна мерзлого не хочеш? (в ответ на странный каприз)

Срали – мазали (о чем-то, что плохо сделано)

А щоб в тебе пір’я в роті поросло!

А бодай ти скис!

Не плети гівно дівці в коси (на наговаривай)

Хитра срака пердить тихо, а смердить на все село! (о сплетнях)

До сраки тії маки (до сраки дверці, до сраки карі очі) (о чем-то ненужном)

Гарна, як срака навиворіт (не очень красивая)

Їсти – не срати, можна почекати (не торопитесь)

Срав пес, перділи гуси… (когда ничего нельзя сделать)

Як півсраки з-за куща (ничего не видно)

Насрав у торбу та й ся гонорує (о дешевом хвастовстве)

Ти, гімно нероздушене! (знак крайнего неуважения)

Вкурвлює (раздражает).

При этом мы не рекомендовали бы сходу использовать выражения вроде «А щоб твоєю мордою просо молотили!» или «Трясця твоїй матері», если вы не готовы объяснить собеседнику, как именно молотят просо и что значит слово «трясця» («лихорадка»). Ругательства должны быть не только яркими, но и понятными.

Что же до ситуаций, когда нужно высказаться по поводу очередной воздушной тревоги, взрыва или отключения света, то тут рекомендуют уже психологи: ругайтесь самыми гадкими словами, которые только придут вам в голову! Чем агрессивнее будут ваши выражения, тем легче вы перенесете стресс.

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