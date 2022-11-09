Отопительный сезон в Одессе: куда обращаться при отсутствии тепла?

Отопительный сезон в Одессе: старт дан? (видео) Сегодня, во вторник, 8 ноября 2022 года, в Одессе начинается отопительный сезон.

Об этом сообщила на брифинге директор Департамента городского хозяйства Наталья Мостовских. ПОДРОБНЕЕ

Зима без тепла: какой обогреватель выбрать? Мы уже давно задумываемся о том, какой обогреватель приобрести на зиму, чтобы не мерзнуть. Этот вопрос неоднократно беспокоил и сотрудников редакции «Одесской жизни». К сожалению, центральная система отопления никогда не славилась своей эффективностью, а война только усугубила положение. Зато рынок технологий предлагает обогреватели разных типов и на разные случаи жизни. И чтобы не ошибиться в их выборе, нужно уметь определять плюсы и минусы этих приборов. Что мы сейчас с вами и сделаем. ПОДРОБНЕЕ