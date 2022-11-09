Новости Одессы и Одесской области

Отопительный сезон в Одессе: куда обращаться при отсутствии тепла?

Отопительный сезон в Одессе: куда обращаться при отсутствии тепла?

Департамент городского хозяйства обращается к одесситам с просьбой сообщать о случаях отсутствия теплоносителя для того, чтобы соответствующие службы могли как можно скорее исправить ситуацию.

Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», обращаться можно по следующим телефонам:

  • Скорая коммунальная помощь – 15-01
  • Диспетчерская департамента городского хозяйства – 048-705-48-84; 067-705-84-48.
  • КП «Теплоснабжение города Одессы» – (048) 705-61-00, 705-62-49
  • КП «ЖКС «Порто-Франковский» – (048) 705-74-23
  • КП «ЖКС «Фонтанский» – (048) 740-72-62
  • КП «ЖКС «Черноморский» – (048) 705-34-40
  • КП «ЖКС «Вузовский» – (048) 705-90-74
  • КП «ЖКС «Хмельницкий» – (048) 705-79-69
  • КП «ЖКС «Пересыпский» – (048) 793-78-60
  • КП «ЖКС «Черемушки» – (048) 705-33-11.

Напомним, 8 ноября 2022 года в Одессе стартовал отопительный сезон. Но, предупреждают в мэрии, поскольку запуск отопления – сложный технологический процесс, подключение в пределах всего города будет длиться от одной недели до 10 дней.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить