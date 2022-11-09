Отопительный сезон в Одессе: куда обращаться при отсутствии тепла?

Департамент городского хозяйства обращается к одесситам с просьбой сообщать о случаях отсутствия теплоносителя для того, чтобы соответствующие службы могли как можно скорее исправить ситуацию.
Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», обращаться можно по следующим телефонам:
- Скорая коммунальная помощь – 15-01
- Диспетчерская департамента городского хозяйства – 048-705-48-84; 067-705-84-48.
- КП «Теплоснабжение города Одессы» – (048) 705-61-00, 705-62-49
- КП «ЖКС «Порто-Франковский» – (048) 705-74-23
- КП «ЖКС «Фонтанский» – (048) 740-72-62
- КП «ЖКС «Черноморский» – (048) 705-34-40
- КП «ЖКС «Вузовский» – (048) 705-90-74
- КП «ЖКС «Хмельницкий» – (048) 705-79-69
- КП «ЖКС «Пересыпский» – (048) 793-78-60
- КП «ЖКС «Черемушки» – (048) 705-33-11.
Напомним, 8 ноября 2022 года в Одессе стартовал отопительный сезон. Но, предупреждают в мэрии, поскольку запуск отопления – сложный технологический процесс, подключение в пределах всего города будет длиться от одной недели до 10 дней.