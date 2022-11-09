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Рашистские войска оставляют оккупированный Херсон?

Рашистские войска оставляют оккупированный Херсон?

Российские оккупанты заявили, что уходят из Херсона. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Приказ приступить к отводу войск за реку Днепр отдал командующему так называемой «спецоперацией» суровикину министр обороны рф сергей шойгу.

Как пояснил министр-оленевод причину бегства, «жизнь и здоровье военнослужащих рф всегда являются приоритетом».

«Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра», – заявил в свою очередь суровикин.

По его словам, «Херсон и близлежащие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно обеспечиваться и функционировать».

Шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск из Херсона.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области – Каховской, Долматовской, Голопристанской и Крестовской.

В то же время военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские войска пытаются сделать вид, что отступают из Херсона, но это не так. Эксперт назвал это очередной информационно-психологической спецоперацией (ИПСО).

«По-моему, это очередной этап этой специальной информационной операции по поводу того, что «давайте наступайте, мы отходим… Пока мы не увидим снятия с позиций и отвода техники… Куда они отступают? Мостов нет через Днепр переправляться. Поэтому здесь нужно 10 раз перепроверить. Это классическая ИПСО», – объяснил военный эксперт.

Подробности уточняются.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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