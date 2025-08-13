Газовый баллон

Ключевые моменты:

  • Взрыв газа произошел сегодня днем, 13 августа,в Березовском районе Одесской области. Пострадали пожилая женщина и трое малолетних внуков;
  • Все пострадавшие госпитализированы с ожогами и травмами;
  • На месте работают спасатели и полиция. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

По информации областного управления полиции, в результате взрыва пострадала пожилая хозяйка дома и трое ее малолетних внуков.

Предварительно установлено, что взрыв произошел, когда женщина использовала газовый баллон для бытовых нужд.

Пострадавших госпитализировали с ожогами и травмами разной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Читайте также: Мины, на которых подорвались отдыхающие в Одесской области, могли быть украинскими – Кипер.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме