Ключевые моменты:
- Взрыв газа произошел сегодня днем, 13 августа,в Березовском районе Одесской области. Пострадали пожилая женщина и трое малолетних внуков;
- Все пострадавшие госпитализированы с ожогами и травмами;
- На месте работают спасатели и полиция. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
По информации областного управления полиции, в результате взрыва пострадала пожилая хозяйка дома и трое ее малолетних внуков.
Предварительно установлено, что взрыв произошел, когда женщина использовала газовый баллон для бытовых нужд.
Пострадавших госпитализировали с ожогами и травмами разной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.
