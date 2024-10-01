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Утренний кофе натощак: диетологи о том, как не навредить себе

Утренний кофе натощак: диетологи о том, как не навредить себе

Этот вкусный и бодрящий напиток давно стал неизменным атрибутом нашей жизни. И мало кто из нас может представить себе утро без чашечки ароматного кофе. А многие в буквальном смысле начинают с него свой день, то есть пьют натощак до или даже вместо завтрака. А кто-то выпивает не одну чашку в день. Правильно ли это?

Кофе на голодный желудок вреден?

Между тем, специалисты по здоровому питанию утверждают: кофе натощак – это вредно. Почему? На это есть как минимум две причины:

  • кофе натощак повышает кислотность желудка и провоцирует выделение желудочного сока, который разъедает стенки желудка, вызывает изжогу и впоследствии может стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом и даже привести к гастриту, панкреатиту и язве желудка;
  • кофе на голодный желудок с утра провоцирует выделение кортизола – гормона стресса, а он и так достаточно высокий после пробуждения, и это опасно для здоровья.

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Однако есть и другое мнение на этот счет: по мнению ряда специалистов, кофеин действительно стимулирует выработку желудочной кислоты, но лишь у части людей появляются симптомы изжоги, тошнота и другие реакции после кофе. Это объясняют чувствительностью организма к кофеину, независимо от того, пьют напиток натощак или после завтрака.

Также некоторые ученые полагают, что краткосрочное повышение гормона кортизола не приводит к проблемам со здоровьем.

Учимся пить кофе правильно

  • Во-первых, диетологи советуют употреблять не чистый кофе, а с молоком, ведь кофеин и алкалоиды, входящие в состав напитка, выводят из организма кальций, а молоко нивелирует этот эффект.
  • Во-вторых, черный кофе имеет выраженный мочегонный эффект, поэтому нужно восполнять потерянную жидкость. Есть традиция подавать кофе вместе со стаканом воды – и это правильно.
  • В-третьих, что тоже очень правильно – начинать утро все же стоит не с кофе, а со стакана чистой воды.

Сколько можно пить кофе в день без вреда для здоровья

В чем все эксперты едины, так это в том, что слишком частое употребление кофе неполезно: в избытке этот напиток меняет «химию мозга», то есть, чтобы получить ожидаемый эффект, кофе с каждым разом требуется все больше. А в неумеренно больших количествах кофе вызывает учащенное сердцебиение, головную боль, повышение давления и бессоницу. При этом не имеет значения, пьете вы его на голодный желудок или нет.

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И несмотря на то, что дозировка кофе индивидуальна для каждого и зависит от чувствительности организма, во избежание привыкания и побочных эффектов кофе, следует употреблять не более 300-400 мг кофеина – а это не более трех чашек в день. Для большинства из нас такое количество кофе не оказывает негативного влияния, зато имеет выраженное антиоксидантное и гепатопротекторное действие, то есть защищает клетки печени.

А вот особо чувствительным людям утренний кофе обязательно нужно сочетать с перекусом или пить его после еды.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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