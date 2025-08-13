Одесса приглашает на фестиваль молдавской культуры

Ключевые моменты:

16 августа 2025 года в Городском саду Одессы состоится фестиваль молдавской культуры;

В программе – народные песни, пляски, инструментальная музыка, мастер-классы для детей и тематические фотозоны;

Гостей праздника познакомят с традиционными молдавскими костюмами и орнаментами;

Начало в 16:00, вход свободный.

Как сообщает сегодня пресс-служба Одесского горсовета, фестиваль организует Департамент международного сотрудничества, культуры и маркетинга мэрии города и Одесский муниципальный музыкальный театр им. А. Салика при поддержке Всеукраинской национально-культурной молдавской ассоциации.

«Одесса – город, объединивший культуры и традиции многих национальностей. Особое место в нем занимает молдавское сообщество со своими неповторимыми песнями, плясками, орнаментами и гостеприимством. 16 августа 2025 в Городском саду Одессы состоится фестиваль молдавской культуры», – отмечается в сообщении.

Одесситов и гостей города ждет концертная программа с народными песнями, плясками и инструментальной музыкой.

Также для участников фестиваля проведут детские мастер-классы и всех желающих пригласят в тематические фотозоны.

Кроме того, гостей ознакомят с уникальными молдавскими костюмами и орнаментами.

Начало фестиваля – в 16:00. Вход – свободный.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» побывала в селе Надречное Одесской области и посмотрела, как здесь отмечают молдавский праздник хлеба «Примул сноп».

Больше подробностей – в нашем видео: