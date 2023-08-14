Украинцы в оккупации: восемь месяцев выживания в херсонской Снегиревке

Містечко Снігурівка, що межує з Херсонщиною. Тут жили наші родичі — тітонька, двоє її синів і купа племінників та онуків. Ми їздили один до одного в гості. Тож коли російські війська окупували Снігурівку, це стало ще одним шоком для нашої великої родини.

Начало «асвабаждения»

— На второй день войны враг обстрелял из вертолетов Снегиревку. Тогда полгорода осталось без света. И это было только начало «асвабаждения». Враг вскоре захватил Херсон, и мы стали терять связь с родными. Я искал высокую точку на котельной, чтобы сообщить, что мы живы-здоровы, – рассказывает мой брат Владимир Теременко.

За пять дней до оккупации по городу избивала российская авиация, пускали бомбы на парашютах. На улице Октябрьской разрушены 30 домов, уничтожены более десятка. Казалось, улицу просто растерли по земле.

Убежище в котельной

После этого Теременки начали обустраивать под убежище котельную Пенсионного фонда неподалеку от их дома.

Владимир с супругой Валентиной принесли туда кровати, воду, консервацию, спиртовки, аккумуляторы, сухари. Каждую ночь они с детьми, внуками и соседями ночевали в этом укрытии. А утром уходили домой.

Когда над ними пролетела ракета, внучка Ульяна из страха начала заикаться. Теременки решили эвакуировать их с дочерью в Николаев, оттуда — в Новый Буг. Старшую дочь с детьми отправили в Житомирскую область. Увиделись они уже после деоккупации Снегиревки.

Враг в городе

— Вражеские войска вошли в город 19 марта 2022 года. Сначала заехало два танка. Это была разведка. Затем вошли другие. Один из них чуть не заехал в наш дом. Я выбежал на улицу и кричу ему: «Ты что, дебил, куда прешь?». А он показывает, что тормоза отказали. Валя ругала меня, мол, молчи, потому что убьют. А разве я об этом думал? Я хату спасал, – говорит Владимир. — Эту реальность трудно было понять. Зашевелились коллаборанты, мародеры. Враг грабил магазины, шарил по подвалам. Нам удалось сохранить несколько продуктов из магазина Эконом. А когда вернулся домой хозяин Саша Дибров отдали все ему. Он был очень благодарен. А недавно Саша помог моей жене с лекарством, — говорит Володя.

Оккупация забрала маму

– Маме шел 84-й год. Она не хотела покидать свое жилье. И когда видела колонны оккупантов, вспоминала Вторую мировую и никак не могла понять, как это те, что называли себя братьями, пошли на нас войной?! Ее район очень обстреливали. На третий день оккупации она слегла, а через две недели умерла, – продолжает свою исповедь брат.

С погребением моей тетушки Раисы Теременко помогли соседи. А вот место на кладбище Володя долго «выбивал» у оккупантов. Туда не пускали – там расположились российские войска. Уже думал, что будет хоронить во дворе, когда дали согласие.

Восемь месяцев – в подвале

Валентина и Владимир Теременко всю жизнь прожили в Снегиревке, в доме, который возводили сами. Здесь росли их дети. И они даже слышать не хотели об отъезде.

Восемь месяцев они жили в подвале. Воду возили по каналу тракторцом себе и другим пенсионерам. Тракторец прятали, чтобы оккупанты не забрали. Готовили еду на кирпичах. Сначала волонтеры передавали хлеб и хлебу, а потом такой возможности не стало. Магазины не работали. Действовал только рынок, где можно было купить хлеб. Его привозили из Херсона. Но деньги не у всех были. Как и возможности снять наличные с карты.

Город остался без света, газа и воды.

Как выживали, один Бог знает

Хорошо, что в погребе был свой картофель и закатка.

Однажды к котельной подъехал джип. Из него вышли русские солдаты и сказали, что они здесь будут зимовать. А Володя и говорит: «Здесь нет возможности зимовать, здесь у нас дети». Когда обустраивали хранилище, он расставил вокруг детские игрушки, на всякий случай. И это сработало – враг отказался занимать котельную.

— Часто в наших домах проводились обыски. Спрашиваю: «Что ищете?». А они говорят: «Не твое дело». Потом поняли, что они ищут оружие и бандеровцев, — продолжает рассказ Владимир.

Работа и коллаборанты

Несмотря на все, Володя с Валентиной ходили на работу в детский сад. Детей там, конечно, не было. Поэтому супруги ухаживали за цветами, наводили порядок, охраняли имущество. Заведение, к счастью, уцелело.

Но в сентябре приехал Валерий Кирюхин и сказал, чтобы Володя отдал ему ключи. Когда он стал упираться, его предупредили: «Отдай ключи или поставим к стенке». Кирюхин в розыске. По распоряжению так называемой «председателя Снегиревской администрации» Татьяны Мезиной из детсада забрали телевизор и стиральные машины.

— Когда пришли в город наши, нас с женой возобновили на работе, — не без удовольствия говорит Володя.

Как враг отступал

Они сидели за домом и смотрели, как враг спешно покидает Снегиревку. Когда скрылась последняя машина, Теременки вошли в дом. И сразу услышали стук в ворота. Кто-то звал: «Володя, Воха, открой». Двое вооруженных русских солдат стояли во дворе, неподалеку – автомобиль.

– Где Володя? – спросил один из них.

– Ну, я Володя, а что надо? – в свою очередь спросил Владимир.

– Нет, не ты. Наш Володя. Он должен был нас здесь ждать.

— Здесь нет другого.

И тут россияне начали кричать, что их бросили, что пути козел. Один даже угрожал застрелиться и все спрашивал «что делать?».

– Лучший выход для вас – сдаться, – посоветовал Володя.

Со своим товарищем Николаем они забрали у врагов оружие, позвонили по телефону куда надо, и утром за ними приехали.

— С пленными надо по-человечески. У меня двое служат: зять – под Бахмутом и внук – на границе. Дай Бог, чтобы их прошла чаша сия, – говорит Владимир, – ждем их живыми домой.

Счастливая встреча

Силы 131-го отдельного разведывательного батальона и смежных подразделений Украины освободили Снегиревку 10 ноября. Украинское знамя над зданием районной администрации поднял сержант Андрей Орлов.

— Как увидели наши танки, счастью не было предела. Встреча украинских воинов, мы обнимали их и благодарили. Женщины несли еду, кур, яйца. Нашу радость не описать словами, – говорит Владимир Теременко. – Взрослые плакали как дети.

Перед началом полномасштабного вторжения в Снегиревке жило почти 12 тысяч человек. Большинство уехали. Остались преимущественно люди постарше.

Никак без котиков

– В эти беспокойные дни к нам прибилась кошка. Я ее приютил. А на другой день она привела домой двух котят. Потом еще подобрали. Сегодня их у нас 19. Я знаю еще от бабушки, что когда прибивается кошка, это хороший знак: вместе с котиками возвращается к нам счастье.

На третий день после освобождения в Снегиревке была возобновлена подача воды, на четвертый — мобильная связь. Несмотря на то, что город разграблен и почти разрушен, он возвращается к жизни.

— Родная наша Украина, — говорит Владимир. — До войны наши чувства будто спали: живем и живем в благодатном крае. А то, что мы свой край любим, без него своей жизни не представляем, осознали только сейчас.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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