Ключевые моменты:

  • Семья с шестью детьми выехала из Херсонской области, спасаясь от обстрелов
  • В Одессе их встретила не поддержка, а проблемы с документами и отсутствие помощи
  • Родителям предложили договор без гарантий, угрожали забрать детей
  • После огласки чиновники вмешались: появился новый договор и помощь с жильем

В безопасности, но без оформленных документов

Херсонская область все чаще становится небезопасной для ее жителей. Ради безопасности из части области и самого Херсона эвакуируются семьи с детьми, ведь под вражеский обстрел можно попасть в любой момент.

Несколько недель назад в поисках нового дома отправилась и семья Юлии и Сергея К. В Херсонской области семья оставила уютный дом, хозяйство, друзей, однако в Одесской области сейчас с ними самое ценное – шестеро детей. Но вместо поддержки и предусмотренных законом льгот здесь родители получили ультиматумы и «пустые» договоры.

Родители-воспитатели Юлия и Сергей были озабочены множеством проблем, которые обычно возникают на новом месте. А еще постоянно поглядывали на телефон, изредка прерывая разговор с корреспонденткой ответом на звонок. Шестеро детей, пусть и подросткового возраста, сами дома, да еще в новом доме – как тут не волноваться?

Родители-воспитатели Юлия и Сергей К.

Детский дом семейного типа (далее – ДДСТ) – так называют семьи, которые берут на воспитание от 5 до 10 детей (вместе с биологическими). Согласно законодательству, такая семья заключает с соответствующими государственными органами договор о функционировании ДДСТ, где прописаны обязанности и права сторон. Финансирование таких семей осуществляется из государственного бюджета и предусматривает, помимо выплат, ряд льгот: обеспечение оборудованным жильем, автомобилем и приусадебным участком при необходимости и т.д. Создание соответствующего договора и стало камнем преткновения в истории вынужденно перемещенной семьи.

«Мы не могли оставить ребенка в беде»

Родная дочь Юлии и Сергея в пятнадцать лет попала в больницу. Именно там девочка познакомилась с мальчиком, которого бросили родители. Дочь так привязалась к нему, что стала просить: «Мама, приезжай, он такой хороший, просто запущенный», – вспоминает Юлия.

– В больницу я отправила мужа, который, вернувшись, решил, что в нашей семье у дочери скоро будет братик. Так в нашей дружной семье появился мальчик, а за ним родная сестричка. В 2020 году мы взяли под опеку мальчика и стали приемной семьей. Уже после деоккупации стали опекать еще двоих детей, через год – еще одного ребенка. Так как в нашей семье стало больше пяти детей, мы начали переоформлять документы с приемной семьи на ДДСТ.

Чтобы стать детским домом, семье пришлось переехать

Каждый день в результате российской агрессии сирот становится все больше. Однако устройство детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в семейные детские дома невозможно в районах так называемой «красной» зоны (зоны активных боевых действий).

– На момент появления пятого ребенка мы жили в пригороде Херсона, который относится именно к такой зоне, – вспоминает Юлия. – Поэтому мы были вынуждены покинуть собственный частный дом и сняли квартиру в Херсоне. Хотя государство должно предоставить нам оборудованное жилье, арендовали его мы за свой счет. Несмотря на проживание в зоне, которая не подлежит принудительной эвакуации, нам отказали в окончательном оформлении документов, мотивируя это опасностью для детей. При этом вариантов для эвакуации не предложили. Уезжайте, иначе детей мы заберем. А куда уезжать? Я очень долго искала дом, ведь когда ты говоришь риелтору, что в семье шестеро детей, даже упоминание о том, что они уже подростки и дом «не разнесут», – не очень помогает.

Наконец мы нашли более-менее подходящее жилье и приют в Фонтанской громаде в Одесской области. Конечно, места в доме, согласно нормам, для всех не хватает, да и оплачиваем мы его за свой счет, а договор до сих пор не подписан. Правда, сейчас мы уже отказываемся ставить свою подпись.

«Это не эвакуация, это какое-то издевательство»

– Поскольку дети, которых мы взяли на воспитание, являются жителями Херсонской области, заключать договор мы должны именно со службой по делам детей Херсонского городского совета, которая должна затем согласовать наше пребывание с соответствующей службой по новому месту жительства, – объясняет Юлия.

По словам родителей, начальник Херсонской городской военной администрации договор подписал, несмотря на нарушение прав детей. Ведь служба по делам детей почему-то решила, что семья не нуждается ни в автомобиле, ни в приусадебном участке, ни в помощи в поиске нового жилья.

– Кроме того, аренду в Херсоне и в Одесской области мы сначала оплачивали самостоятельно, а не за счет государства, как указано в договоре. Да, необходимые деньги на содержание детей нам переводят, но нам нужно за что-то содержать усыновленных детей и себя, обустраивать жилье – хорошо, что в новой громаде нам помогли с кроватями. И на учет сразу поставили, при появлении субвенции предоставят жилье.
Я прекрасно помню, как херсонская служба просила взять под опеку новых детей. Ведь первые наши дети достигли хороших результатов и в учебе, и в своих увлечениях, хотя имели проблемы со здоровьем и тяжелые воспоминания из жизни в биологических семьях, – рассказывает Юлия. – А теперь, когда мы не хотим закрывать глаза на ограничение прав детей, нам угрожают, что их заберут. Это что, игрушки? Мы для них мама и папа уже давно. Им и так тяжело: в Херсоне они оставили друзей, школу, воспоминания, игрушки, любимые кружки. Это несправедливо. Мы просили о встрече с городским головой, но ответа не получили. Выбросили в никуда, это не эвакуация, это какое-то издевательство.

Что говорят херсонские чиновники?

Нашей корреспондентке не удалось связаться с инспекторкой, которая непосредственно контактирует с семьей для оформления договора. Она не отвечала ни на звонки, ни на сообщения.

Зато удалось поговорить с чиновниками из областной Херсонской администрации и руководительницей Службы по делам детей Херсонского городского совета. Должностные лица пообещали разобраться в ситуации, предоставить комментарий, а при необходимости – исправить ситуацию.

И уже через неделю Юлия сообщила, что ей предложили новый вариант договора, в который добавили все, что должно предоставляться для ДДСТ, правда, после окончания активных боевых действий в Херсонской области. Кроме того, чиновникам удалось найти доноров, которые оплатили несколько месяцев аренды для семьи уже на новом месте.

Мы приятно удивлены такой быстрой реакцией и надеемся, что после проверки юристом нового варианта договора вопросов по его полноте больше не возникнет, а родителям снова не придется обращаться за помощью ни к нашему медиа, ни к кому-либо еще.

– У каждого из наших детей – непростая судьба.

– У каждого из наших детей – непростая судьба. Например, Влада эвакуировали волонтеры из Крыма, одна из девочек сама вызвала полицию и попросила забрать ее в приют. И несмотря на тепло и любовь в новой семье, стрессовых ситуаций у них хватает: оккупация, обстрелы, теперь нужно привыкать к новому дому, друзьям, школе, – рассказывает Юлия. – Но я уверена, мы со всем справимся. Дети учатся хорошо, у каждого есть какое-то хобби. Наша самая младшая, Диана, радует всю семью своими победами на соревнованиях по спортивным танцам. Главное, что мы вместе, значит, справимся со всем.

Дочь Диана
Награды Дианы по спортивным танцам

У семьи с шестью детьми, даже при обычных обстоятельствах, всегда есть потребности. А в условиях потери дома – тем более. Однако самая большая потребность, по словам родителей, – нехватка впечатлений и досуга для детей.

– Знаете, мы в первый выходной отвезли детей в парк Шевченко, на аттракционы. Казалось бы, уже не маленькие, но столько радости и восторга было в их глазах! – вспоминает Юлия.

К счастью, большинству одесских семей незнакомо чувство потери родительского тепла, дома и ужасов оккупации. Конечно, если у вас есть возможность подарить семье необходимые вещи, это не будет лишним. Однако больше всего они были бы рады экскурсиям, развлечениям, походам в кино, посещению музеев и т.д. Варианты любой помощи вы можете оставлять в комментариях или звоните в нашу редакцию для координации с семьей.

Ранее мы рассказывали, что в громаде в Одесской области не осталось сирот: там нашли семьи для всех.

Читайте также: Как стать опекуном в Украине, сколько они получают денег: история семьи с 10 детьми

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме