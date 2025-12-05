Ключевые моменты:
- Ввели социальный автобус от вокзала до 28 Бригады.
- Интервал движения нового маршрута составляет 15-25 минут.
- Продолжают работу два социальных маршрута.
Что известно о новом маршруте
Сегодня, 5 декабря, ограничат количество трамвайных вагонов на маршруте №1 «Пересыпский мост — Центролит», поэтому организовано движение социального автобусного маршрута от «Железнодорожного вокзала» до улицы 28 Бригады. К слову, интервал движения составляет 15-25 минут.
В направлении прямого движения автобус проходит следующие остановки: Старосенная площадь (Железнодорожный Вокзал), Привокзальная площадь, ул. Пантелеймоновская, ул. Преображенская, ул. Софиевская, спуск Блажко, Пересыпский мост, ул. Черноморского Казачества, Николаевская дорога, пр. Князя Владимира Великого, ул. 28 Бригады.
В обратном направлении маршрут проходит: пр-кт Князя Владимира Великого, Николаевская дорога, ул. Атамана Головатого, Пересыпский мост, спуск Блажко, ул. Софиевская, ул. Преображенская, ул. Пантелеймоновская, ул. Водопроводная, Старосенная площадь (Железнодорожный Вокзал).
Кроме этого, продолжают работать еще два социальных маршрута:
«Улица Святослава Рихтера – Улица Дегтярная»
- Отправление от улицы Святослава Рихтера (конец троллейбусного маршрута №12) в 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.
- Отправление от улицы Дегтярной (площадь Менделе Мойхер-Сфорима) в 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.
«Тираспольское шоссе (Два Столба) – Улица Дегтярная»
- Отправление от Тираспольского шоссе (Два Столба) в 07:30, 13:30, 16:00, 18:00 (остановка «Западное кладбище» — 13:20).
- Отправление от улицы Дегтярной (площадь Менделе Мойхер-Сфорима) в 08:30 «К», 14:30 «К», 17:00, 19:00 (рейсы в Западное кладбище имеют отметку «К»).
Также читайте: Социальные автобусы в Одессе могут стать платными: сколько это обойдется городу.