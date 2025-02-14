Вино не поразит вас своим вкусом, если виноградной лозе не будет отдана большая порция любви. Той любви, с которой жители Буджака из года в год ухаживают за своими виноградниками.

Возможно именно поэтому болгарам удалось до этого дня сохранить древние традиции производства и сам праздник Трифон Зарезан. В этот день болгары славят вино и тех, кто его производит, обязательно проводя ритуал первой обрезки виноградной лозы.

Почему Трифон Зарезан? Потому что в этот день православные вспоминают святого Трифона, а Зарезан — потому что главное действо этого дня — подрезка лозы. И совершают его только мужчины.

Самое первое — они собираются компанией. Собираясь, берут с собой ножницы, вино и отправляются туда, где растет виноград. Это может быть большой сельский виноградник или несколько кустов возле дома или даже одинокая виноградная лоза на местном палисаднике.

Важно, чтобы каждый из мужчин отрезал от лозы по три прутика, присыпал надрезы пеплом, вылил немного вина на них и на землю и благословил виноградник на богатый урожай.

Затем из отрезанных прутиков плетут венок для «Царя Трифона», которого выбирают среди присутствующих. Обычно им становится либо самый щедрый из всех — кто не жалеет вина старого урожая ради благословения нового, либо тот, у кого самые большие виноградники. Коронованный венком «Царь» приглашает всех «трифоновцев» в свой дом на традиционную трапезу из любимых болгарских блюд. Угощаясь, гости и хозяин поднимают бокалы с тостами за богатый новый урожай.

На Бессарабии все виноделы и ценители вина с самого утра совершают священный обряд предков, желая земле плодородия, виноделам — сил и здоровья, а родной Украине — скорейшего мира и благополучия. Пусть будет так!

Фото и видео из архива жителей Болградского района

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