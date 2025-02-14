Вино не вразить вас своїм смаком, якщо виноградній лозі не буде віддана велика порція любові. Тієї любові, з якою мешканці Буджаку із року в рік доглядають за своїми виноградниками.
Можливо саме тому болгарам вдалося до цього дня зберегти давні традиції виробництва і саме свято Трифон Зарезан. Цього дня болгари славлять вино і тих, хто його виробляє, обов’язково проводячи ритуал першої обрізки виноградної лози.
Чому Трифон Зарезан? Тому що в цей день православні згадують святого Трифона, а Зарезан – тому що головне дійство цього дня – підрізка лози. І здійснюють його лише чоловіки.
Найперше – вони збираються компанією. Збираючись, беруть із собою ножиці, вино і відправляються туди, де росте виноград. Це може бути великий сільський виноградник або декілька кущів біля хати чи навіть одинока виноградна лоза на місцевому палісаднику.
Важливо, щоб кожен з чоловіків відрізав від лози по три прутики, присипав надрізи попелом, вилив трохи вина на них та на землю і благословив виноградник на багатий врожай.
Потім з відрізаних прутиків плетуть вінок для «Царя Трифона», якого обирають серед присутніх. Зазвичай ним стає або самий щедрий з усіх – хто не жалкує вина старого врожаю заради благословення нового, або той, в кого найбільші виноградники. Коронований вінком «Цар» запрошує всіх «трифоновців» у свій дім на традиційну трапезу з улюблених болгарських блюд. Пригощаючись, гості й господар піднімають келихи з тостами за багатий новий врожай.
На Бессарабії всі винороби і цінителі вина з самого ранку здійснюють священний обряд предків, бажаючи землі родючості, виноробам – сил і здоров’я, а рідній Україні – якнайшвидшого миру і добробуту. Нехай буде так!
Фото і відео з архіву мешканців Болградського району
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