Как готовятся к празднованию Рождества жители Буджака

— В этом году состоялся долгожданный переход на новоюлианский календарь. Хотя на самом деле он вернулся к исконным традициям. Наши прабабушки, прадедушки всегда праздновали Рождество 25 декабря. Кстати, я знаю, что в нашей стране жители многих молдавских, болгарских, гагаузских сел также всегда отмечали его 25 декабря. Например, моя бабушка жила в Измаильском районе, и там праздновали Рождество Христово 25 декабря, — рассказывает жительница Белгорода-Днестровского Зорислава Кожухарь.

Рождество по украинским обычаям

Сегодня в ее семье отмечают Рождество по украинским обычаям, а ее мама — болгарка из Болградского района — помнит и с умилением вспоминает свое детство и старинные незыблемые традиции.

— На Рождество мама всегда готовила узвар и кутью. Помню, как вечером по домам ходили ребята с бугаем — это такой деревянный цилиндр, обтянутый сверху кожей, с прикрепленным в центре пучком лошадиных волос. Музыканты увлажненными руками дергали за волосы и были слышны такие звуки — «гу, гу, гу». Я его всегда пугалась, но какими красивыми были ребята — в каракулевых колпаках, на которых обязательно были красные цветы. Они пели рождественские песни. Сейчас у нас поют только девушки, а тогда пели только ребята. Это было очень красиво. А я ходила на Новый год щедровать. Утром меня будила мама, и отправляла щедровать. Я ходила к бабушке, дедушке, к родственникам и возвращалась домой с полной сумкой сладостей, очень довольной. А ребята ходили со звездой. И, что интересно: колядки они исполняли на болгарском языке, когда ходили со звездой — пели на румынском, а на праздник Маланки — на украинском «Маланка ходила, Василька просила…». Понимаете? Вот такая она, наша разноцветная Бессарабия, — восторженно рассказывает мать Зориславы Валентина Афанасьевна.

Рождественский стол

— На Рождество представители разных национальностей на юге Одесской области готовят кутью и узвар. Мяса не должно быть. Да, много лет люди придерживаются этой традиции. И мы также. А еще украшаем праздничный стол сеном. Оно обязательно должно быть под столом и на столе, а по углам — чеснок и лук. Это символы здоровья. Также обязательно должен быть дидух. Это же символ наших предков, символ добра и богатства. И, конечно, двенадцать постных блюд. Мы зажигаем свечи, кладем дидуха. Дети приносят калачи, мы садимся за стол и обязательно читаем «Отче наш». Говорят, в этот вечер души всех наших умерших предков также приходят к нам праздновать Сочельник. А еще после ужина нельзя убирать стол. Все нужно так и оставить, чтобы могли угоститься и души умерших. Когда поужинаем, начинаем петь колядки. У нас семья музыкальная. Все умеют петь, играть. Поэтому перепеваем очень много колядок, — рассказывает музыкант Михаил Никируй, который в сердце Бессарабии популяризирует традиции своей семьи из западной Украины.

Обрядовый хлеб «роговица»

В болгарских семьях на Сочельник также готовят постные блюда. Главное после кутьи блюдо — «сарми» (голубцы), затем «пелнини чушки» (перец фаршированный постный), «тыквеник» (слоеный пирог с тыквой), печеные бобы и «ошаф» (компот из сушеных фруктов, узвар). На стол всегда ставят тарелочку с медом, головки чеснока и лука. Почетное место занимает обрядовый хлеб «роговица».

«Роговица» — это большой круглый обрядовый хлеб, украшенный сверху фигурками, символизирующими стога сена, скот, дом, соху. Во время застолья его ломают так, чтобы каждому досталась часть всего этого добра. В хлеб также кладут монетку — считается, что тот, кому она попадется, будет самым счастливым в следующем году.

Перед началом праздничной трапезы хозяин дома бросает полено в огонь, приговаривая: «Сколько искр поднимется, пусть столько будет цыплят, телят и детишек в этом доме!» Затем это полено, которое на болгарском называют «быдник», оставляют тлеть до утра. А еще на Сочельник по домам ходят «коледари» (колядники). Они поют и желают хозяевам здоровья и благополучия, получая взамен угощения и сладости.

После полуночи уже можно «разговляться», пить вино и есть мясные блюда. Утро Рождества — это уже яркий праздничный день. Все болгары говорят друг другу «Честита Коледа» или «Веселая Коледа» и дарят подарки. Пост уже закончился, поэтому на праздничные столы выставляют и скоромные блюда.

Рецепты приготовления традиционных постных блюд Буджака

Попробуйте и вы, дорогие читатели, приготовить традиционные постные блюда жителей Буджака.

Печеные бобы

Ингредиенты:

800 г спелой фасоли;

1 большая луковица (мелко нарезанная);

2 большие моркови (нарезанные кружочками);

2 сушеных острых перца (крупно нарезанных);

3 консервированных помидора (мелко нарезанных);

2 ч.л. сухой садовой мяты;

1,5 стакана муки;

2 ч.л. паприки;

0,5 пучка петрушки;

0,5 ч.л. сахара;

6 ст.л. подсолнечного масла;

соль по вкусу.

Приготовление:

Фасоль нужно замочить на ночь в большой кастрюле с водой, а утром отварить. Варите до полной готовности с солью по вкусу и сахаром.

На сковороде разогрейте 5-6 ст.л. масла и положите лук, морковь и мелко нарезанные стебли петрушки, посолив их. Тушите до золотистого цвета, затем добавьте мяту и паприку. Снимите сковороду с плиты, чтобы соус не пригорел, хорошо размешайте, добавьте еще немного масла и подсыпьте муки. Перемешайте и снова поставьте на плиту. Через секунд 20 добавьте помидоры и воду от сваренной фасоли, примерно 600 мл. Должна получиться жидкая каша.

Высыпьте фасоль в большую керамическую миску и залейте смесью из сковороды. Добавьте нарезанный сушеный перец и поставьте запекаться в разогретую до 140 градусов духовку. Запекайте до видимой готовности блюда и посыпьте петрушкой.

«Тыквенник» с тыквой

Ингредиенты:

500-600 г сырой натертой тыквы;

200 г грецких орехов — поджаренных;

200 г растопленного сливочного масла;

50 г сливочного масла из холодильника;

сахар — обильно;

корица;

тесто филло — 1 пакет.

Приготовление:

Перемешайте натертую тыкву с измельченными орехами, сахаром, корицей и смело раскладывайте на листья, смазывая растопленным маслом. Свернув в рулет каждый лист, укладывайте улиткой в смазанную маслом форму. Когда заполните форму, сверху нарежьте холодное сливочное масло. Выпекайте при температуре 200 градусов, пока не подрумянится. Когда «тыквеник» остынет, присыпьте его сахарной пудрой.

Постный перец с рисом

Ингредиенты:

рис — 300 г;

сладкий перец — 7 шт;

вода — 900 мл;

лук;

универсальная приправа — 1 ч.л.;

сухая мята;

чабер — измельченный;

соль;

масло.

Приготовление:

Перец очистите и вымойте. Отварите рис и хорошо его промойте (примерно 5-6 раз). Затем мелко нарежьте лук. На разогретой сковороде обжарьте лук, добавьте рис и специи. Добавьте одну часть воды. После того как вода в сковороде закипит, выключите плиту. Нафаршируйте перец, переложите его в форму для запекания и долейте оставшуюся воду. Выпекайте при 180°C до готовности.

Подать постный перец с рисом можно с лютеницей (болгарская аджика).