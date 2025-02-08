На левом — село Немировское, которое когда-то называлось Немировка в честь помещика Немировского или Немирова, основанное во второй половине XVI века. По преданию, село заселено выходцами из-за Южного Буга. Села хранят память о своем прошлом, передают из уст в уста легенды и привлекают внимание не только исследователей краеведения, но и искателей приключений. Почему? Давайте узнаем.

Школа — в Немировском, а садик — в Перелетах

До 1935 года в Немировском школы не было. Дети ходили учиться в церковно-приходскую школу в село Батькив.

В 1935 году, на средства местных, была возведена семилетка. Дети учились на польском языке, но родной тоже не забывали. Тайно разучивали украинские песни, пьесы и ставили их на самодельной сцене.

Немировский лицей, который строился более двадцати лет, является украшением села. Светлое двухэтажное здание привлекает внимание всех, кто курсирует по трассе Балта — Кривое Озеро. Перед зданием — вымощенный тротуарной плиткой двор, клумбы, деревья. На школьном дворе — памятник Великому Кобзарю. А над дверью Кобзарево завещание: «Учитесь, братья мои, думайте, читайте…».

А если вы зайдете в школу, то увидите, как здесь уютно и по-современному все благоустроено. И, конечно же, порадуетесь шумной детворе, которая вас встретит. Здесь учатся дети из обоих сел, потому что в Перелетах школы нет. Возглавляет образовательное заведение Наталья Чебан.

Кстати, о том, чтобы дети могли учиться компьютерной грамотности, позаботился выходец из Немировского Иван Курас, подарив им, одним из первых на Балтщине, компьютерный класс. Он приложил много усилий для возведения школы.

В 2018 году его имя присвоено Немировскому лицею, а на фасаде установлена мемориальная доска.

А в Перелетах работает общий на два села детсад «Чебурашка». Возглавляет заведение, которое посещают около сорока детей, Елена Стогнийчук. Учитывая сложное настоящее, детсад, как и школа, оборудован бомбоубежищем.

Академик родом из села

Иван Федорович Курас родился 3 октября 1939 года в селе Немировское. Его отец был трактористом, а мать — колхозницей.

Учился Иван Федорович сначала в семилетней школе в родном селе, а в 1953-1956 годах — в Перелетской средней школе.

Окончил исторический факультет Одесского университета имени Мечникова. А потом занялся научной и общественно-политической деятельностью, впоследствии став основателем и руководителем института политических и этнонациональных исследований НАН Украины.

Иван Курас — автор более 250 научных работ. Доктор наук, профессор, член-корреспондент академии наук и академик НАН Украины свои работы посвятил проблемам развития политической мысли в Украине, исследованию национальных меньшинств и т. п.

И всю жизнь был предан своей малой родине.

— Иван Федорович построил себе дом на тетином подворье, в селе, где родился. И каждое лето приезжал сюда на отдых и охотно общался с земляками, — рассказывает главный специалист старостинского округа Людмила Кручок.

По мостику дружбы ходят в гости

Что приятно поражает в этих селах, так это чистота улиц, опрятные усадьбы, упорядоченные обочины.

— В хороших условиях хорошо работается и хорошо живется, — убеждены сельские жители.

В свое время по инициативе односельчан через реку Кодыму был возведен пешеходный мостик. Он ведет из Немировского на Перелеты. Его в народе называют мостиком дружбы. Правда, сегодня мостик нуждается в ремонте.

А на въезде в села недавно установили дубовые кресты-обереги, которые изготовили Алексей Кручок и Сергей Чумак.

Магазин превратили в клуб

Говорят, если чего-то нет, то это нужно или купить, или создать.

В Немировском не было клуба. И руководство нашло выход — выкупили здание магазина и в нем создали Дом культуры. Сегодня здесь тепло, уютно и всегда многолюдно.

Фольклорно-этнографический ансамбль «Радуга» Дома культуры уже давно стал популярным среди зрителей.

Директор Дома культуры Алена Паламарчук — человек, влюбленный в фольклор, обряды, традиции и обычаи края. Она ввела мастер-классы по приготовлению традиционных блюд Одесской области и делится ими с хозяйками края и в социальных сетях.

А в сельской библиотеке работает клуб по интересам «Посиделки», организованный предприимчивым библиотекарем Римой Лабушняк.

Команда ждет своего капитана

Есть в громаде своя футбольная команда — «Мечта». Она всегда участвует в первенстве района и чемпионатах на кубок общины и завоевывает призовые места. Команду создал Александр Романовский — житель села Перелеты.

— Сейчас наш капитан — в команде украинских защитников, среди тех, кто отвоевывает независимость и мир. Он служит в ВСУ, а мы здесь, в тылу, стараемся поддержать его и ждем своего капитана, — рассказывает Людмила Кучок.

Помощь воинам

Жители сел постоянно помогают односельчанам, которые сегодня защищают родную землю. С началом большой войны на их территории дислоцировались военные, и крестьяне готовили для них обеды.

Здесь регулярно проводят благотворительные ярмарки. Всей громадой для воинов готовят продукты и разные сладости, собирают постельное белье для госпиталей, средства на закупку автомобилей и для ремонтных бригад, плетут маскировочные сетки, которых передали на передовую более восьмидесяти.

Два аиста в сквере памяти

Восемь выходцев из этих сел положили свою жизнь на алтарь победы.

В селе Немировское в честь павшего воина Юрия Порущенко назван сквер, в котором установили фигуры аистов.

Юрий с первых дней войны стал бойцом 35-й отдельной бригады морской пехоты. Служил в гранатометном отделении.

После боев его подразделение отдыхало в казармах Николаева. 18 марта 2022 года по казармам ударила российская ракета. Погибли десятки военных, среди них и Юрий.

Десять дней его считали пропавшим без вести. Но во снах он снился сыну и просил: «Найди меня, сын». И сын таки нашел папу.

— В Николаевской казарме вместе с моим мужем погиб сватов сын Юрий Нерубайский. При погребении над нами кружили два аиста. Потом птицы прилетели на кладбище на 40 дней, — вспоминает Любовь Порущенко, жена Юрия.

А что, там турецкого золота не видно?

О турецком золоте, которое, по легенде, покоится там, где течет в селе река Кодыма, знают не только в Немировском. Прекрасно об этом рассказывает директор Балтского исторического музея, краевед Петра Ткач.

— Через Немировское проходили торговые пути между Балтой и городами юга Украины.

Река Кодыма тогда была широкой и полноводной, и по ней могли ходить небольшие корабли и баржи. В то время она была границей между двумя государствами — Османской Турцией и Речью Посполитой. Поэтому здесь всегда происходили столкновения. И когда поляки на левом берегу начали возводить крепость Юзефгрод, турки на правом тоже стали строить крепость, которую назвали Барта. А для строительства были нужны деньги.

И вот из Турции через Черное море, а затем по Южному Бугу и далее по Кодыме пошел корабль с золотом. За ним пристально следили казаки. На подходе к Барте — именно в том месте, где позже было построено Немировское, — когда турки остановились на ночлег, казаки взорвали под кораблем бочку с порохом. Судно пошло на дно вместе с золотом.

Много было желающих отыскать те сокровища, но никто не знает, где они затонули. А может, и не было никакого золота, — рассказывает Петр Ткач.

Однако говорят, что часто летом, когда мелеет река, на берега выходят то ли рыбаки, то ли кладоискатели и пристально всматриваются в илистое дно — не блеснет ли там турецкий цехин.