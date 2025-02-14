Авиакомпания-лоукостер Wizz Air намерена восстановить около 30 маршрутов в Украину, которые действовали до полномасштабного вторжения россии. Решение будет зависеть от ситуации с безопасностью и разрешений европейских авиационных регуляторов, заявил гендиректор авиакомпании Йожеф Варад.

По его словам, в течение шести месяцев после завершения конфликта Wizz Air возобновит работу баз в Киеве и Львове, чтобы восстановить пассажиропоток и обеспечить примерно 5 миллионов мест на авиарейсах в год по 60 маршрутам.

Аналогичное заявление сделал генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл. Он заявил, что крупнейший лоукостер Европы разрабатывает план по возобновлению полетов в Украину и планирует открыть 24 маршрута в Киев и Львов. По его словам, самолеты авиаперевозчика снова начнут летать в украинские города в течение двух месяцев после официального завершения войны.

Одесский аэропорт будет готов принимать гражданские самолеты через 114 дней после остановки боевых действий. Об этом журналистам сообщил гендиректор ООО «Международный аэропорт Одесса» Владимир Семенченко.

По его словам, администрация аэропорта разработала детальный план ликвидации последствий вражеских прилетов и определила сроки восстановления инфраструктуры.

«Нам нужно как минимум сто дней, чтобы привести все в порядок и подготовить территорию аэродрома к работе. Одесса вряд ли будет первой или второй – на эти места претендуют Киев и Львов, однако, думаю, что мы будем третьими», — говорит гендиректор.

По словам Владимира Семенченко, для нормальной работы аэропорта сейчас недостаточно персонала.

“Надо вернуть бывших работников и обновить тренинги по персоналу”, — добавил он.

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