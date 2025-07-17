Ключевые моменты:

26-27 июля на Одесской киностудии состоится всеукраинский фестиваль гик-культуры Odesa Comic Wave.

Фестиваль будет иметь благотворительную составляющую, часть средств будет направлена на поддержку детей, животных и ВСУ.

Программа фестиваля и основные события

В течение двух дней посетители Odesa Comic Wave смогут окунуться в яркую фэнтезийную реальность. Гостей ждут десятки интерактивных развлечений, сотни косплееров, тематический маркет и насыщенная программа. На территории фестиваля будут действовать интерактивные фотозоны, тематическая ярмарка, гейминг-зона с VR, консольными играми и киберспортивными турнирами, а также зона настольных игр. Кроме того, будут работать фудкорт, будут проводиться мастер-классы, лекции, квесты и большой благотворительный маркет.

Среди основных событий фестиваля запланированы яркое cosplay-дефиле, танцевальные выступления K-pop cover dance команд, а также костюмированное дефиле домашних любимцев Pets Cosplay. Также посетителей ждут розыгрыши подарков от партнеров мероприятия.

Организаторы Odesa Comic Wave рассказали, что нынешнее событие имеет благотворительную направленность: часть активностей будет направлена на поддержку детей с ментальными нарушениями, приютов для животных и на сборы для нужд защитников Украины.

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