Ключевые моменты:
- 26-27 июля на Одесской киностудии состоится всеукраинский фестиваль гик-культуры Odesa Comic Wave.
- Фестиваль будет иметь благотворительную составляющую, часть средств будет направлена на поддержку детей, животных и ВСУ.
Программа фестиваля и основные события
В течение двух дней посетители Odesa Comic Wave смогут окунуться в яркую фэнтезийную реальность. Гостей ждут десятки интерактивных развлечений, сотни косплееров, тематический маркет и насыщенная программа. На территории фестиваля будут действовать интерактивные фотозоны, тематическая ярмарка, гейминг-зона с VR, консольными играми и киберспортивными турнирами, а также зона настольных игр. Кроме того, будут работать фудкорт, будут проводиться мастер-классы, лекции, квесты и большой благотворительный маркет.
Среди основных событий фестиваля запланированы яркое cosplay-дефиле, танцевальные выступления K-pop cover dance команд, а также костюмированное дефиле домашних любимцев Pets Cosplay. Также посетителей ждут розыгрыши подарков от партнеров мероприятия.
Организаторы Odesa Comic Wave рассказали, что нынешнее событие имеет благотворительную направленность: часть активностей будет направлена на поддержку детей с ментальными нарушениями, приютов для животных и на сборы для нужд защитников Украины.
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