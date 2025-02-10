«МамаДача» на сельской окраине

На Одесщине ее больше всего привлекло своей колоритностью живописное и древнее село Концеба Савранской громады, где Ульяна в 2012-м приобрела заброшенный домик.

Теперь это совершенный архитектурный шедевр со всеми удобствами, удивительным и аутентичным интерьером, в котором уже невозможно узнать старенькую мазанку. Своим изысканным видом и колоритностью он всегда поражал «зеленых» туристов, желающих здесь отдохнуть.

— Над моим проектом работали несколько мастеров. Значительную часть работ выполнили своими руками сын Дмитрий с друзьями. С перекрытием камышовой крыши по нидерландской технологии прекрасно справились ребята из Одессы, которые планировали заняться экостроительным бизнесом. К сожалению, это был их первый и последний проект. В общем, пришлось изрядно физически и творчески потрудиться, чтобы воплотить в жизнь задуманное, — рассказала Ульяна Поверенова, — Но дело того стоило, потому что жить и работать в таком домике удобно и прекрасно!

Огородничеством Ульяна не занимается, говорит, что покупает свежие продукты у доброжелательных и трудолюбивых концебовцев.

Лично госпожа Ульяна занимается проектированием ресторанов и дизайном интерьеров. В свободное время творит не менее удивительные картины и наслаждается сельской жизнью.

Свою экоусадьбу, названную «МамаДача», которая находится в живописном уголке Концебы, художница сдает за символическую плату желающим отдохнуть от городской суеты, порыбачить на реке Савранке, сходить на «тихую» охоту в Савранский лес. Сама же она перебралась в соседнюю Байбузовку, превратив еще одну крестьянскую хату в архитектурно-колоритное чудо.

По ее словам, в селах пустует много домов, которым нужны заботливые и заботливые хозяева.

Однако Ульяна Поверенова советует горожанам, желающим переехать в село, некоторое время погостить у сельских знакомых, потому что, возможно, им не подойдет патриархальный образ жизни. Еще и природного газа нет, так что дом приходится отапливать дровами.

В Концебу за сельским ретро

На Савранщину, непосредственно в Концебу и ее окрестности, за десяток лет перебралось не менее полусотни экопоселенцев, в основном людей творческих профессий, которые преимущественно работают онлайн.

Переоборудовав старые дома под удобное и комфортное жилье, они живут размеренной жизнью со своей философией, мудростью и жизненными принципами, выращивают экологически чистую сельхозпродукцию, не употребляют мяса, спиртного, занимаются йогой, для детишек обустроили школу. И не каждого принимают в свое сообщество.

Кстати, сын госпожи Ульяны Дмитрий со своим другом разработали в Концебе собственный строительный воркшоп — мастерскую по освоению наиболее практичных и новых навыков.

Старую хату-мазанку, реставрированную по древним технологиям, они превратили в гостевой эко-хостел «Триповня» с печью-ракетой, неоновой подсветкой и украшенную по-современному.

В перспективе это строительное произведение хозяева перепланируют под экохаб для реабилитации ветеранов российско-украинской войны.

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