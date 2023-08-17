Новости Одессы и Одесской области

Баница: рецепт приготовления «королевы» болгарского стола

Баница: рецепт приготовления «королевы» болгарского стола

Если вы знаете, что означает слово «баница», значит, вы пробовали это блюдо, а если вас им угощали, значит, вы гостили в каком-нибудь из 44 болгарских сел, компактно расположенных на юге Одесской области.

Тут знают толк в гостеприимстве и первым делом пекутся о том, чтобы гости были сыты. А чтобы было вкусно и сытно — нужно готовить баницу. Так называется самое популярное и всеми любимое болгарское блюдо. Чтобы его приготовить, нужно уметь месить тесто, раскатывать тонкие коржи и знать маленькие секреты, без которых блюдо может не получиться.

Сельских жителей я вряд ли удивлю, они все это знают и умеют. А вот городские хозяйки могут сейчас заполучить старинный и оригинальный рецепт болгарского блюда – даже два.

Анна Узун – болгарка из села Чийший, которая вышла замуж за гагауза в селе Котловина, любезно ими поделилась.

Как приготовить баницу

Итак, баницу делают из вытяжного теста или из тонко раскатанного. При этом тесто для обоих видов готовится по одному рецепту. В небольшую миску необходимо налить два стакана теплой воды, добавить столовую ложку соли и столько же свиного жира и, постепенно добавляя муку, замесить мягкое тесто. Укрощая тесто и превращая его в податливую мягкую массу, Анна рассказывала:

— Готовить баницу меня научила моя бабушка. И сегодня я уже научила своих пятерых внуков месить тесто и готовить вкусное национальное блюдо. Они больше любят баницу из вытяжного теста, а так как нас в семье 11 человек, то за раз я готовлю не одну и даже не две порции «королевы» болгарского стола. 

Готовое тесто Анна разделила на две части – поровну для каждой баницы. Первым делом приступаем к той, что из вытяжного теста. Для этого из половинки теста делаем пять шариков и короткой скалкой раскатываем их в большие лепешки. После этого каждую обильно смазываем подсолнечным маслом и оставляем на пять минут. 

Я наблюдала за виртуозными движениями уже не молодых рук Анны и восхищалась их отточенными действиями. Из вспомогательных инструментов были только скалки: короткая — для вытяжной баницы и длинная – для той, которую нужно раскатывать.

— Моя бабушка тоже все делала руками и говорила, что таким образом блюдо получается вкуснее, — поделилась женщина, приступая к растягиванию каждой лепешки.

За несколько минут одна за другой они превращались в тоненькие, большие, прозрачные коржи, в которые Анна заворачивала кусочки брынзы и сливочного масла. Так лепешки после кулинарных манипуляций стали похожи на красивую розу из теста, которую опытная хозяйка уложила на противень и отправила в духовку. 

В это время Анна вооружилась длинной скалкой и принялась раскатывать новую порцию коржей. Раскатывать тесто оказалось сложнее и дольше, но зато такая баница получается более высокой и плотной и, как результат, более сытной.

После того как баницы побывали в духовке по 20-30 минут, их нужно вынуть и залить взбитой с яйцами сметаной. И снова отправить в печь до полной готовности.

В этот момент помещение заполнилось вкусными ароматами, и мысли уже были только о ней – о банице. А когда она, горячая и румяная, появилась на столе, всякие мысли растворились в воздухе. Вкусное блюдо просто таяло во рту. Так что, если вы никогда не готовили баницу, но у вас есть брынза, время и желание порадовать близких, — вам стоит это делать! Гарантирую – вы не пожалеете!

Читайте также:    

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить