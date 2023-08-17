Баница: рецепт приготовления «королевы» болгарского стола

Если вы знаете, что означает слово «баница», значит, вы пробовали это блюдо, а если вас им угощали, значит, вы гостили в каком-нибудь из 44 болгарских сел, компактно расположенных на юге Одесской области.

Тут знают толк в гостеприимстве и первым делом пекутся о том, чтобы гости были сыты. А чтобы было вкусно и сытно — нужно готовить баницу. Так называется самое популярное и всеми любимое болгарское блюдо. Чтобы его приготовить, нужно уметь месить тесто, раскатывать тонкие коржи и знать маленькие секреты, без которых блюдо может не получиться.

Сельских жителей я вряд ли удивлю, они все это знают и умеют. А вот городские хозяйки могут сейчас заполучить старинный и оригинальный рецепт болгарского блюда – даже два.

Анна Узун – болгарка из села Чийший, которая вышла замуж за гагауза в селе Котловина, любезно ими поделилась.

Как приготовить баницу

Итак, баницу делают из вытяжного теста или из тонко раскатанного. При этом тесто для обоих видов готовится по одному рецепту. В небольшую миску необходимо налить два стакана теплой воды, добавить столовую ложку соли и столько же свиного жира и, постепенно добавляя муку, замесить мягкое тесто. Укрощая тесто и превращая его в податливую мягкую массу, Анна рассказывала:

— Готовить баницу меня научила моя бабушка. И сегодня я уже научила своих пятерых внуков месить тесто и готовить вкусное национальное блюдо. Они больше любят баницу из вытяжного теста, а так как нас в семье 11 человек, то за раз я готовлю не одну и даже не две порции «королевы» болгарского стола.

Готовое тесто Анна разделила на две части – поровну для каждой баницы. Первым делом приступаем к той, что из вытяжного теста. Для этого из половинки теста делаем пять шариков и короткой скалкой раскатываем их в большие лепешки. После этого каждую обильно смазываем подсолнечным маслом и оставляем на пять минут.

Я наблюдала за виртуозными движениями уже не молодых рук Анны и восхищалась их отточенными действиями. Из вспомогательных инструментов были только скалки: короткая — для вытяжной баницы и длинная – для той, которую нужно раскатывать.

— Моя бабушка тоже все делала руками и говорила, что таким образом блюдо получается вкуснее, — поделилась женщина, приступая к растягиванию каждой лепешки.

За несколько минут одна за другой они превращались в тоненькие, большие, прозрачные коржи, в которые Анна заворачивала кусочки брынзы и сливочного масла. Так лепешки после кулинарных манипуляций стали похожи на красивую розу из теста, которую опытная хозяйка уложила на противень и отправила в духовку.

В это время Анна вооружилась длинной скалкой и принялась раскатывать новую порцию коржей. Раскатывать тесто оказалось сложнее и дольше, но зато такая баница получается более высокой и плотной и, как результат, более сытной.

После того как баницы побывали в духовке по 20-30 минут, их нужно вынуть и залить взбитой с яйцами сметаной. И снова отправить в печь до полной готовности.

В этот момент помещение заполнилось вкусными ароматами, и мысли уже были только о ней – о банице. А когда она, горячая и румяная, появилась на столе, всякие мысли растворились в воздухе. Вкусное блюдо просто таяло во рту. Так что, если вы никогда не готовили баницу, но у вас есть брынза, время и желание порадовать близких, — вам стоит это делать! Гарантирую – вы не пожалеете!

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