Транспорт, высотки и туннели: какие проекты перестройки Одессы предлагают урбанисты

Генеральный план Одессы: что в нем написано

Основной градостроительный документ Одессы — Генеральный план. В нем прописаны решения по развитию городских территорий и должны учитываться интересы одесситов.

— Генплан можно было бы назвать комплексным планом развития, но, на самом деле, четкого и понятного документа у нас нет, — говорит урбанист Петр Обухов. — Нет понимания, к чему мы движемся. Все происходит как-то хаотично. И вот это — а совсем не коррупция — мне кажется сегодня главной проблемой руководства города.

Для начала, считает урбанист, необходимо определить направление развития — будет ли Одесса туристическим, промышленным или, например, транспортным центром. Но независимо от этого, приоритетом должно оставаться качество жизни одесситов. А значит — достойный уровень городского общественного транспорта, дорог и коммунальных услуг. А этим Одесса похвастаться пока не может. Например, по словам Обухова, город тратит каждый год как минимум полмиллиарда гривен на доплату за газ — вдобавок к деньгам, которые одесситы платят за отопление. И никто эту сферу, судя по всему, реформировать не собирается. Хотя вполне реально сделать работу котельных более эффективной. Когда дома перестанут «отапливать космос», сэкономленные деньги могут быть направлены на развитие ЖКХ.

Организация застройки

Еще одним важным условием комфортной жизни горожан является новая организация застройки.

— Того, что творится сейчас, например в Аркадии, на Краснова (между Адмиральским проспектом и Среднефонтанской), происходить не должно. В этих районах нет ни одной школы. Хотя жить там будут тысячи людей. Соответственно, это не лучшим образом влияет, в частности, на транспортные потоки. Но никто об этом не подумал. И теперь придется выдумывать какие-то сложные варианты, чтобы сделать там жизнь людей комфортной, — говорит урбанист. — Школы нет до сих пор и в районе «Альтаира». Но там хотя бы можно гипотетически предусмотреть место, где она когда-нибудь, я надеюсь, появится.

Меньше этажей, больше зелени

Для правильной застройки «велосипед изобретать» не надо, убеждены урбанисты и архитекторы: в жилых районах должны быть зеленые зоны, детские площадки, поликлиники, школы.

— В целом мне, например, нравится, как спроектированы Черемушки, — делится Петр Обухов. — Это малоэтажная застройка, район утопает в зелени, в каждом квартале есть школа, детский сад, посреди района — парк. Не понимаю, почему планировщики не сделали того же самого на поселках Котовского и Таирова.

Застройку «человеческого масштаба» предлагает при проектировании новых жилых районов и архитектор Максим Бадёрный. Ведь многим одесситам нравится жить в формате парка — как на Черемушках.

— Застройка формата «город-сад» может быть интегрирована с другим видом застройки. Можно чередовать новые и старые кварталы и в то же время улучшить их более плотной городской средой со всем необходимым для жизни: бизнесом, школами, детскими садами, — рассказывает Максим. — Наша команда Stripe Architects видит на Черемушках здания высотностью от трех до шести этажей. Понятно, что в среде, которую мы проектируем, 25-этажные дома просто невозможно построить. Даже девятиэтажки не эффективно строить, потому что они требуют дополнительной инфраструктуры.

Пространство для счастья

Урбанисты уверены, что правильное планирование города может сделать его жителей в разы счастливее. И, в частности, для этого необходима организация комфортного публичного пространства: парков, пешеходных зон, площадей. Кстати, в прошлом году в Одессе были объявлены конкурсы на реконструкцию сразу двух городских площадей: Театральной и Екатерининской. Правда, ни одно из проектных предложений горсовет не принял.

— Условия конкурса реконструкции Екатерининской площади были странные. Направленность — только треугольник посредине, где раньше был памятник Екатерине, — рассказывает Петр Обухов. — А на мой взгляд, нужно делать перепланировку всей площади — аж до Дюка. Чтобы это была не гигантская гранитная пустыня без единого дерева, а пространство, где много зелени, есть места для сидения. То есть — не гигантская парковка, а место, где людям приятно находиться. В нашем совместном проекте с архитектурной студией SIVAK + PARTNERS все это учтено. Вместо памятника мы предлагаем сделать фонтан. Сама площадь может быть использована для концертов и ярмарок. Главная идея — увеличение ее пешеходной части. Остается проезд в Воронцовский переулок и места для парковки вдоль зданий. Я надеюсь, когда закончится война, мы сможем снова продвигать эту идею.

Дорогу — трамваям, тоннели — машинам

Достойное качество жизни одесситов невозможно также без транспортной реформы.

— Первый этап — введение единого электронного билета оплаты за транспортные услуги. Конкурс на маршруты на 10 лет с гарантированной оплатой за совершенные рейсы. Сбор всех денег мэрией с последующей выплатой перевозчикам, — говорит Петр Обухов. — Второй этап — развитие общественного транспорта, приведение в порядок трамвайной сети. Трамвай должен быть быстрым, тихим, комфортным. На Преображенской и Пантелеймоновской нужно выделить трамвайное полотно, чтобы машины не ездили по рельсам, трамвай не стоял в пробках и у него был приоритет на светофорах. Кроме того, нужно построить трамвайную ветку на улицах Семена Палия и Радостной — от площади Деревянко до аэропорта.

Также, по словам Петра Обухова, в будущем важно решить проблему разделения города железной дорогой. Постройка мостов и тоннелей может стать импульсом для развития и освоения территорий.

— Во-первых, соединить тоннелем Люстдорфскую дорогу, улицы Водопроводную и Чернышевского в районе станции Одесса-Малая. Тогда огромная территория в районе бывшего масложиркомбината становится интересной для застройщиков. К тому же появится альтернативный маршрут транспортного движения — с Балковской через Чернышевского на Водопроводную. И это разгрузит центр — минуя его, можно будет ездить на поселок Таирова. Многоуровневые железнодорожные переезды нужны на улицах Дальницкой, 7-й Пересыпской, Лиманной, Марсельской, Жолио-Кюри. Их строительство позволит развивать депрессивные сегодня районы, — делится урбанист.

Сейчас, во время войны, на масштабные проекты в сфере общественного транспорта рассчитывать не приходится, однако точечные изменения происходят. Например, недавний ремонт рельсов на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Мечникова. А еще, по словам Обухова, Одесса вскоре должна получить из Германии 10 дизельных автобусов. Кроме того, горсовет взял кредит на 30 электробусов, которые появятся на наших улицах через несколько лет.

Пока концепции урбанистов и архитекторов остаются на бумаге в ожидании победы, важно не терять их из виду и продолжать дискуссии о будущем нашего города, оппонируя девелоперам и чиновникам, которые мыслят сиюминутной выгодой. Кроме того, нужно следить за принимаемыми местной властью решениями и требовать большей публичности от органов местного самоуправления. В частности, убежден Петр Обухов, необходимо обязать их публиковать все свои решения на онлайн-платформе. Это повысит прозрачность, заставит их вести себя более ответственно и поможет бороться с коррупцией.



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