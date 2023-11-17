Повышение тарифов на электроэнергию неизбежно: эксперт рассказал почему

Об этом рассказал Константин Ущаповский, руководитель Комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По его словам, повышение тарифов на энергетические ресурсы создают инвестиционно-привлекательные условия для того, чтобы устанавливались газотурбинные и газопоршневые электростанции, и была распределена мобильная генерация, которая могла бы использоваться во периоды прохождения дефицитных часов.

Ущаповский рассказал, что с 1 января НКРЭКУ должен произвести расчеты по тарифам. И если делать следующий шаг в их росте, то он должен быть взвешенным, максимум 15%.

То есть, по его словам, за киловатт-час придется заплатить примерно до 3 грн.

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Но его личное мнение заключается в том, что к успешному завершению осенне-зимнего сезона не может быть и речи о повышении тарифов.

Если и будет планироваться следующий этап увеличения оплаты за электроэнергию, Ущаповский предлагает, чтобы это решение прошло всю процедуру: от общественных обсуждений, где будут заслушаны все стороны, до принятия окончательного решения.

Также руководитель НКРЭКУ не понимает, почему на время войны был введен мораторий на повышение тарифов на газ и тепло. И почему не было такого моратория на электричество и воду.

Ранее мы писали, что планировалось повышение тарифа на воду, но НКРЭКУ отменил это решение из-за обращения президента.