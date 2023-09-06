Новости Одессы и Одесской области

Большой и экологически чистый автобус появился в Одессе на обычном маршруте

Большой и экологически чистый автобус появился в Одессе на обычном маршруте

В Одессе появилась необычная маршрутка — белый гибридный автобус с норвежскими надписями на табло.

Сегодня такой автобус вышел на маршрут № 242, сообщает телеграмм-канал Одеське життя.

Автобус Volvo 7700 Hybrid куплен в Норвегии, он не новый — 2011-го года выпуска.

Это первое появление большого автобуса на этом маршруте за последние 2 года и третий большой автобус на маршрутах Одессы в принципе. Другие большие автобусы курсируют по маршрутам №232а и 250, впрочем, это обычные дизельные большие автобусы.

Характеристики автобуса

Модель Volvo 7700 Hybrid дебютировала на автосалоне IAA-2008 в Ганновере, в серию машина пошла в 2010 году, выпуск её наладили на заводе в польском городе Вроцлав.

12-метровый гибрид оснащается 5,0-литровым турбодизелем в 212 л. с. , работающим в паре с электромотором-генератором I-SAM. На скоростях до 15-20 км/ч автобус едет на электротяге, не выбрасывая в атмоферу вредные вещества, а затем к нему подключается ДВС. Это гибридный привод т. н. параллельного типа. Автобусы данной модели выпускались до 2012 года.

Напомним, в Одесской области закуплено 28 новых школьных автобусов украинского производства марки «Эталон».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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