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На фронте погиб главный энергетик Одесской киностудии (видео)

На фронте погиб главный энергетик Одесской киностудии (видео)

Свою жизнь за свободу и независимость Украины отдал Александр Торовец – главный энергетик Одесской киностудии.

Об этом сообщили на facebook-странице Одесской киностудии.

Александр Торовец, позывной «Одесса», погиб 22 октября 2023 года в Луганской области, выполняя боевое задание.

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Коллеги Александра рассказывают, что он с первых дней войны вступил в ряды ВСУ. Сначала участвовал в боях за Одесскую область, потом — за Черниговщину. Впоследствии – за Луганщину. Там он погиб смертью героя.

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Соболезнование родным, вечный почет нашему Защитнику! —

написали на странице киностудии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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