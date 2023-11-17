На фронте погиб главный энергетик Одесской киностудии (видео)

Об этом сообщили на facebook-странице Одесской киностудии.

Александр Торовец, позывной «Одесса», погиб 22 октября 2023 года в Луганской области, выполняя боевое задание.

Коллеги Александра рассказывают, что он с первых дней войны вступил в ряды ВСУ. Сначала участвовал в боях за Одесскую область, потом — за Черниговщину. Впоследствии – за Луганщину. Там он погиб смертью героя.

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Соболезнование родным, вечный почет нашему Защитнику! —

написали на странице киностудии.