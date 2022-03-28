«Наша чистая Одесса» на военном положении: о субботниках во время войны, адресной помощи и бомбоубежище для малышей

«Жемчужина у моря» должна стать самым чистым городом» – решили энергичные одесситы. И организовали инициативную группу «Наша чистая Одесса». Каждые выходные ее команда вместе с множеством одесситов, желающих устроить в любимом городе генеральную уборку, выходили на субботники и воскресники в зеленых зонах. А группа со временем получила статус благотворительной организации. Чем занимается «Наша чистая Одесса» на военном положении – когда, вроде бы, не до воскресников, выясняла «Одесская жизнь».

О песке вместо мусора и «неиссякаемой батарейке»

Уборкой прибрежных склонов, пляжей, парков «Наша чистая Одесса» регулярно занимается вот уже шесть лет. География высадки «трудового десанта»: от Санжейки – до зеленых зон поселка Котовского. В результате – на месте бывших мусорных свалок появляются молодые деревца и скамейки для отдыхающих.

Запланирован был очередной субботник и на 26 февраля – одесситов приглашали на большую уборку Ланжерона. Но пришлось дать отбой – в планы « Нашей чистой Одессы» внесла коррективы война.

В первые же дни российской агрессии девушки-волонтерки стали донорами крови. Из Одессы, практически, не уехал никто. Разве что, мамы с маленькими детьми. Остальные решили, что нужны здесь.

И с самого начала войны в «Нашу чистую Одесу» стали приходить многочисленные запросы о помощи: от людей, организаций, учреждений.

А первый «субботник» команды благотворительной организации прошел на территории КП «Городские дороги». Здесь совместно с другими волонтерами ребята наполнили более 15000 мешков с песком для укрепления блокпостов и баррикад. А сегодня – все вместе собирают песок для оборонительных сооружений на одесских пляжах. Там, где когда-то «генеральные уборки» устраивали.

– Люди работают, как будто их зарядили какой-то неиссякаемой батарейкой, – поделился создатель и руководитель «Нашей чистой Одессы» Павел Дашук. – На погоду, сирены, то, что где-то громыхает, никто внимания не обращает. Все – как одно целое, друг друга подбадривают.

«Загулявшая» старушка и пирожки для ВСУ

Сегодня благотворительной организации ежедневно приходится решать множество самых разных задач. Одна из важнейших – помощь малоимущим, многодетным семьям, людям с инвалидностью и старикам, оставшимся без опеки.

Так, недавно нашли волонтеры в Аркадии «беспризорную» бабушку. Она уже еле передвигалась на своих ходунках. Как и зачем оказалась в Аркадии, узнать так не удалось. Но свой адрес, к счастью, старушка вспомнила. И волонтеры отвезли ее домой…на Чубаевку.

Нуждающимся людям «Наша чистая Одесса» регулярно доставляет медикаменты, продукты, детское питание, вещи, памперсы.

– Нас в Одессе знают, и сейчас сообщают, где, в каком районе есть люди, которым надо помочь, – рассказал Павел. – А затем уже на местах, в разных частях города одесситы откликаются и работают. То есть, конкретная помощь приходит в конкретный дом: приносят, лекарства, продукты, иногда – уже приготовленную еду.

А еще волонтеры помогают подкармливать бойцов ВСУ пирожками. С первых дней войны печь и жарить вкусняшки начал центр социально-бытовой адаптации подростков и молодежи с инвалидностью IncluLife, организованный Ириной Габестро. Занимаются стряпней здесь ребята с особенностями развития, их родители и девушки «Нашей чистой Одессы». Ну, и, конечно, продуктами, необходимыми для выпечки, благотворительная организация помогает.

Хлеб для Харькова и медикаменты из Литвы

Дважды волонтеры даже в Харьков хлеб отправляли. И в дальнейшем планируют распространять гуманитарную помощь за пределами Одесского региона.

А пока, чем могут, помогают Хмельницкому отделению полиции. В частности – кормом для служебных собак.

Помогают с медикаментами военному госпиталю. Раненые поступают сюда каждый день. И в реанимации не хватает необходимых для спасения жизней лекарств.

Гуманитарная поддержка поступает не только от одесситов.

– Мы ожидаем гуманитарную помощь из Литвы, Израиля, – сообщил Павел Дашук. – Из Литвы должен приехать автобус с важными медикаментами, детским питанием, продуктами долгого хранения. Также на этом автобусе наши друзья предлагают забрать с собой из Одессы детей и женщин, которым это особенно необходимо. Причем в Литве им организуют нормальные условия проживания.

В укрытие – с младенцем

Взяла под свою опеку «Наша чистая Одесса» и один из детских домов города. Недавно волонтеры помогли переселить детдом из потенциально опасного места в более надежное.

Детей вывозили на своих машинах, машинах друзей. Вместе с работниками детдома собрали кроватки, необходимое оборудование, вещи. При содействии транспортно-логистической компании «Укрбастур» организовали автобус для перевозки.

– Я бы хотел отметить тех, кто помогает и транспортом, и финансово. Без них, вообще, было бы очень тяжело, – подчеркнул Павел Дашук. – Это Александр Васильевич Андриенко (компания BLAST, ООО «Эко-Сервис») и Александр Агаджанян (транспортно-логистическая компания «Укрбастур»).

Девушки «Нашей чистой Одессы» Александра Гудис, Виктория Лебеденко, Нишана Местанова детскому дому помогают постоянно. Ведь персонала сегодня стало меньше, а вот число малышей, нуждающихся в уходе и заботе, не сократилось. Самым старшим здесь – три года, пять лет. Самому младшему – отроду неделя. Есть здесь месячные, двухмесячные малыши. И, если воет сирена, деток в бомбоубежище на руках надо переносить. А кроватки в подвале тоже волонтеры расставлять помогали.

И снова – субботник!

– Надо верить в нашу победу и, главное, – не падать духом. Хотя есть и такие люди, – не скрывает Павел – которые каждого шороха боятся: «Ой, все плохо…». Но вы же одесситы, и не надо никакую эту пессимистическую фигню разводить.

А в субботу, 26 марта, «Наша чистая Одесса», как и в мирное время, вышла вместе с горзелентрестом на субботник в Преображенский парк. Прошлогоднюю листву и мусор собирать.

– Верю, наша Одесса, будет самой красивой и самой чистой, – убежден Павел Дашук. – А мы чрез неделю, когда потеплеет, продолжим поливать деревья, ремонтировать и красить установленные нами скамейки.

Фото организации «Наша чистая Одесса»