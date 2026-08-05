Ключевые моменты:

Город возник благодаря природным источникам посреди Буджакской степи

Османы построили здесь крепость и кяриз — уникальную систему водоснабжения

Древние подземные сооружения стали основой местных легенд

Самое известное предание рассказывает о золотом коне крымского хана

Материал подготовлен по мотивам нового выпуска проекта «Легенды Одесчины» на YouTube-канале «Одесская жизнь», автором и ведущей которого является Ирина Полякова. При подготовке выпуска использовались исторические источники, свидетельства путешественников, краеведческие исследования и местные легенды о Татарбунарах. В статье собраны проверенные исторические факты о возникновении города, османской крепости и уникальной системе водоснабжения, а самые интересные легенды и авторские реконструкции остались в полной видеоверсии.

Почему Татарбунары называют городом воды

На первый взгляд Татарбунары — обычный город на юге Одесской области. Но его история началась не с крепости и даже не с легенд о сокровищах. Она началась с воды.

Именно природные источники среди засушливой Буджакской степи сделали это место особенным. Во времена, когда вода была самым ценным ресурсом, именно она определяла, где возникали поселения, проходили торговые пути и строились укрепления. Недаром тюркское слово «бунар» означает «колодец» или «источник», а название города переводят как «Татарский колодец».

В новом выпуске проекта «Легенды Одесчины» ведущая Ирина Полякова обращает внимание на интересную деталь:

«В Буджакской степи вода всегда стоила дороже золота. Кто владел источником — тот владел жизнью».

Документальные упоминания о местных источниках встречаются ещё в XIV веке — задолго до появления самого города. Часть из них существует и сегодня. Один из самых известных называется «Земфира и Алеко», рядом с ним установлен каменный барельеф с изображением влюблённой пары. По воспоминаниям местных жителей, когда-то вода здесь была настолько мощной, что образовывала небольшой водопад.

Именно возле этих источников останавливались караваны, меняли лошадей гонцы, а позже османы решили построить крепость. Вода, дававшая жизнь посреди степи, определила будущее Татарбунар гораздо больше, чем любые легендарные сокровища.

Османская крепость, которая почти исчезла

В XVII веке османские власти построили в Татарбунарах крепость, контролировавшую важные дороги через Буджак. Она появилась именно там, где были надёжные источники пресной воды, ведь без них было невозможно содержать гарнизон и обеспечивать караванные пути.

Известный османский путешественник Эвлия Челеби описывал Татарбунарскую крепость как небольшое, но хорошо укреплённое четырёхугольное сооружение с высокими башнями и единственными воротами. Он отмечал, что вокруг простирались заболоченные места и камышовые заросли, откуда татары и молдавские отряды совершали нападения на караваны.

Сегодня от этой крепости почти ничего не осталось. Но причиной стали не ожесточённые бои, а обычная хозяйственная необходимость.

После очередной русско-турецкой войны и подписания Бухарестского мирного договора Бессарабия вошла в состав Российской империи. Крепость утратила военное значение, и её постепенно разобрали на строительный камень. Из него возводили жилые дома, хозяйственные постройки, мельницы и заборы. Так величественное оборонительное сооружение буквально стало частью города, который существует сегодня.

Как отмечает Ирина Полякова, история крепости напоминает, что культурное наследие иногда исчезает не из-за стихий или войн, а из-за повседневной жизни. Камень, который когда-то был частью стен османской цитадели, и сегодня можно увидеть в старых постройках Татарбунар.

Как работала уникальная система водоснабжения

Несмотря на то что крепость почти не сохранилась, её самое интересное наследие, возможно, осталось под землёй. Речь идёт о древней системе водоснабжения, которая позволяла обеспечивать город и гарнизон водой даже посреди засушливой степи.

Османы проложили к крепости сеть керамических труб, по которым вода поступала от природных источников к хаммаму — турецкой бане. Фрагменты этих труб местные жители находят и сегодня во время земляных работ.

По словам Ирины Поляковой, эта система была частью технологии кяризов — подземных водопроводов, возникших ещё в Древней Персии, а затем распространившихся по территории Османской империи. Вода самотёком двигалась по специальным тоннелям с минимальным уклоном, без насосов и сложных механизмов. Такие инженерные решения опережали своё время и позволяли обеспечивать поселения чистой водой даже в самые жаркие периоды.

Откуда появилась легенда о золотом коне

Именно древние подземелья, многочисленные источники и сложная система водоснабжения стали основой легенд, которые и сегодня живут в Татарбунарах. Самая известная из них рассказывает о золотом коне крымского хана Гирея.

По преданию, во время одной из войн хан не смог вывезти свои сокровища. Тогда золото якобы переплавили в статую коня в натуральную величину, а глаза украсили рубинами. Её спрятали под фундаментом мечети, где она будто бы до сих пор ждёт своего хозяина.

Однако эта легенда не столько о сокровище, сколько о предостережении. Местные предания говорят, что тот, кто попытается добраться до золота, может потревожить подземные воды. Именно поэтому из поколения в поколение передавалась история о «водяной ловушке», которая якобы защищает тайник от искателей сокровищ.

Ирина Полякова обращает внимание, что под этой легендой вполне может скрываться реальная основа. Татарбунары действительно расположены в местности со сложной системой грунтовых вод, а подземные водопроводы существовали здесь на протяжении столетий. Поэтому предание об опасной «водяной ловушке» вполне могло возникнуть как народное объяснение необычных природных явлений, которые люди наблюдали на протяжении многих поколений.

Именно поэтому сегодня золотой конь остаётся скорее символом Татарбунар, чем предметом поисков. А самым большим сокровищем города, как и несколько столетий назад, остаются его история, уникальная система водоснабжения и легенды, соединившие факты и народную память.

Что ещё можно узнать в выпуске «Легенд Одесчины»

В статье мы собрали главные исторические факты о Татарбунарах. А в полном выпуске проекта «Легенды Одесчины» на YouTube-канале «Одесская жизнь» Ирина Полякова подробнее рассказывает:

почему подземные водопроводы османов считают инженерным чудом своего времени;

как выглядела Татарбунарская крепость по описаниям современников;

откуда появилась легенда о «второй двери» и водяной ловушке;

почему местные жители и сегодня находят следы древних водопроводов;

какие ещё малоизвестные легенды хранит юг Одесской области.

Посмотрите полный выпуск проекта «Легенды Одесчины» на YouTube-канале «Одесская жизнь», чтобы узнать больше об истории Татарбунар, их османском наследии и легендах, которые до сих пор живут среди местных жителей.

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