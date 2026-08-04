Ключевые моменты:
- В Бессарабском открыли современный комплекс очистки питьевой воды
- Проект реализовали при поддержке немецко-украинской ассоциации Ukrainian Future Hilfe-Verein
- Это уже третий водоочистной комплекс в Бессарабской громаде.
В Бессарабском заработал новый водоочистной комплекс с питьевой водой
Жители Бессарабской громады получили еще одну возможность пользоваться качественной питьевой водой. В поселке Бессарабское на улице Красная начал работу современный водоочистной комплекс, который обеспечит бесперебойный доступ к очищенной воде для местных жителей и всех желающих.
Об этом сообщает журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева.
Новый объект стал результатом сотрудничества Бессарабского поселкового совета с немецко-украинской ассоциацией Ukrainian Future Hilfe-Verein и ее вице-президентом Анной Прайме-Косач. Именно благодаря международной поддержке удалось реализовать важный для громады проект.
Место для установки комплекса выбрали с учетом потребностей жителей. Его разместили возле автомобильной дороги Бессарабское – Петровск, чтобы набирать очищенную питьевую воду было удобно не только жителям поселка Бессарабское, но и людям из населенных пунктов, расположенных в этом направлении.
Новый водоочистной комплекс стал уже третьим в Бессарабской громаде. Ранее аналогичные станции установили в селе Виноградовка и поселке Соборное. Таким образом громада постепенно расширяет сеть доступа к качественной питьевой воде, что особенно важно в условиях летней жары и повышенного потребления воды.
В поселковом совете отмечают, что появление новой станции сделает чистую питьевую воду более доступной как для местных жителей, так и для тех, кто путешествует по автодороге через громаду.
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