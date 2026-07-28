Ключевые моменты:

Пушкина уволили после ироничного отчета о саранче

Ланжерон едва не стрелялся из-за арбуза

Одесса устроила настоящий парад «ночных бабочек»

Фильм Эйзенштейна создал миф о Потемкинской лестнице

Одесса не оценила своего самого знаменитого певца

Материал подготовлен по мотивам нового выпуска проекта «Одесские истории» на YouTube-канале «Одесская жизнь», который ведет журналистка Елена Кудряшова. В выпуске автор рассказывает о малоизвестных исторических фактах, городских легендах и реальных событиях, которые в разные времена становились самыми обсуждаемыми темами в Одессе. Мы отобрали несколько самых ярких сюжетов, а в конце расскажем, какие истории остались эксклюзивом видео.

Почему об этих историях говорила вся Одесса

Скандалы существовали задолго до социальных сетей. Если сегодня новости за считанные минуты разлетаются по интернету, то двести лет назад их разносили городские газеты, базары, театры, кофейни и светские салоны. Одесса всегда жила в быстром ритме, поэтому необычные поступки известных людей или удивительные городские происшествия мгновенно становились предметом сплетен и горячих споров.

«Одесса — это город, который всегда умел жить так, чтобы о нем судачила вся страна», — говорит ведущая проекта «Одесские истории» Елена Кудряшова.

Одни истории вызывали смех, другие — возмущение или сочувствие. Но почти все они со временем стали частью городского фольклора и до сих пор остаются неотъемлемой частью истории Одессы.

Как Пушкин лишился службы из-за четырех строк

О том, что Александр Пушкин умел не только писать стихи, но и мастерски иронизировать, в Одессе узнали еще в 1824 году. В то время поэт находился в южной ссылке и формально служил в канцелярии новороссийского генерал-губернатора Михаила Воронцова. Их отношения были, мягко говоря, непростыми: губернатор требовал дисциплины, а Пушкин не скрывал презрения к чиновничьей рутине. К тому же по городу давно ходили слухи о его увлечении женой Воронцова Елизаветой.

Весной 1824 года южные губернии Российской империи накрыло нашествие саранчи. Воронцов направил Пушкина осмотреть пострадавшие территории, оценить масштабы бедствия и подготовить подробный служебный отчет. Для поездки ему даже выделили 400 рублей — по тем временам весьма значительную сумму.

Как рассказывает ведущая проекта «Одесские истории» Елена Кудряшова, поэт выполнил поручение формально безупречно, но не удержался от сарказма. К официальному рапорту он добавил короткое стихотворное резюме:

«Саранча летела, летела — и села.

Сидела, сидела — всё съела.

И снова улетела».

Для одесситов это стало прекрасным анекдотом. Остроумие Пушкина быстро начали пересказывать в салонах и кофейнях, однако сам Воронцов юмора не оценил. В письме в Петербург он назвал поэта непригодным к государственной службе, ленивым человеком, который руководствуется исключительно собственным воображением. Вскоре Пушкина уволили, а затем отправили в родовое имение Михайловское.

Конечно, было бы преувеличением утверждать, что именно эти четыре строки решили судьбу поэта. Конфликт между ним и Воронцовым назревал давно. Но именно история с «отчетом о саранче» стала той легендой, которую Одесса помнит уже более двух столетий. Она прекрасно передает характер Пушкина — человека, который сумел превратить даже чиновничий документ в литературную шутку.

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Из-за арбуза едва не состоялась дуэль

Если сегодня люди спорят в соцсетях из-за неудачной шутки или нарушения этикета, то в начале XIX века подобные истории могли закончиться дуэлью. Именно так произошло в Одессе во время одного из светских приемов, главным героем которого неожиданно стал генерал-губернатор Александр Ланжерон.

Ланжерон имел репутацию храброго военного, который не слишком заботился о придворных манерах. Во время бала он с огромным аппетитом принялся за арбуз. По воспоминаниям современников, губернатор настолько увлекся лакомством, что его громкое чавканье заглушало даже музыку и разговоры гостей. Для светского общества, где правила этикета считались почти священными, такое поведение выглядело настоящим вызовом.

Одна из присутствовавших дам не скрыла своего возмущения. Ее муж решил вступиться за супругу и сделал губернатору публичное замечание. Ланжерон ответил резко, спор быстро перерос в громкий скандал, а затем заговорили о возможной дуэли. К счастью, до выстрелов дело не дошло — конфликт удалось уладить.

«На самом деле скандал был не из-за арбуза, а из-за нарушения правил, которые тогда определяли поведение людей в высшем обществе», — отмечает в выпуске проекта «Одесские истории» Елена Кудряшова. Именно поэтому это, на первый взгляд, забавное происшествие еще долго оставалось одной из самых обсуждаемых городских историй.

Прошло более двухсот лет, но легенда о губернаторе, который едва не стрелялся из-за арбуза, до сих пор живет в одесском фольклоре. Она напоминает, что город всегда ценил ярких личностей — даже если их привычки порой шокировали современников.

«Парад ночных бабочек», который увидела вся Одесса

В конце XIX века Одесса была одним из крупнейших портов Российской империи. Вместе с торговлей, моряками и многочисленными приезжими город столкнулся и с проблемой, которую тогда не скрывали, а старались контролировать. Проституция была легальной, а публичные дома работали официально под надзором полиции и врачей. Однако располагались они хаотично — рядом с театрами, доходными домами и респектабельными кварталами.

Со временем городские власти решили навести порядок. Было принято решение перенести все заведения в один район — подальше от центральных улиц. Но реализация этого решения оказалась настолько необычной, что о ней заговорила вся Одесса.

По словам ведущей проекта «Одесские истории» Елены Кудряшовой, владельцы публичных домов вместе с женщинами практически одновременно переезжали в новый квартал. Десятки экипажей с мебелью, вещами и пассажирками двигались по городу почти одной колонной. Одесситы выходили на улицы посмотреть на это зрелище, шутили и обсуждали необычную процессию. Так родилась легенда о знаменитом «параде ночных бабочек».

Конечно, это был не праздничный марш в буквальном смысле. Скорее — шумный переезд, который благодаря своему масштабу и зрелищности мгновенно превратился в городскую сенсацию. Газеты, любители посплетничать и завсегдатаи одесских кофеен еще долго пересказывали подробности этой истории.

Этот эпизод хорошо показывает особенность старой Одессы. Здесь даже обычное административное решение легко превращалось в театральную постановку, о которой потом десятилетиями складывали легенды. Казалось, сам город умел превращать повседневные события в истории, переживавшие своих героев.

Почему мир поверил в вымышленный расстрел на Потемкинской лестнице

Пожалуй, нет человека, который интересовался историей Одессы и не видел знаменитую сцену с детской коляской, катящейся по Потемкинской лестнице во время расстрела мирных людей. Для миллионов зрителей именно она стала символом города.

Проблема лишь в одном: историки не нашли подтверждений тому, что такие события на Потемкинской лестнице действительно происходили.

В июне 1905 года в Одессе действительно произошли драматические события, связанные с восстанием на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». В городе были волнения, погибли люди, горел порт, войска открывали огонь в разных районах. Однако именно массового расстрела людей на лестнице, который сегодня знает весь мир, документальные источники не подтверждают.

Спустя двадцать лет режиссер Сергей Эйзенштейн снимал фильм «Броненосец «Потемкин»», который должен был стать символом революционной пропаганды. Именно тогда родилась сцена, вошедшая в историю мирового кино: солдаты, безжалостно спускающиеся по лестнице, толпа, в панике убегающая прочь, и детская коляска, катящаяся вниз по бесконечным ступеням. Этот эпизод стал одним из самых известных в истории кинематографа и многократно цитировался режиссерами разных стран.

«Кино оказалось сильнее исторических документов», — отмечает в выпуске проекта «Одесские истории» Елена Кудряшова. Для многих поколений именно художественный фильм стал главным источником знаний о тех событиях.

Ирония заключается в том, что один из самых известных символов Одессы родился не в архивах, а на съемочной площадке. Художественный образ оказался настолько убедительным, что десятилетиями воспринимался как исторический факт.

Эта история стала еще одним примером того, как городские легенды порой живут гораздо дольше реальных событий. Одесса не раз вдохновляла писателей, художников и режиссеров, но именно Потемкинская лестница доказывает: искусство способно не только отражать историю, но и создавать ее в человеческой памяти.

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Как Одесса обидела Леонида Утесова

Имя Леонида Утесова сегодня неразрывно связано с Одессой. Его песни давно стали частью городской культуры, а туристы фотографируются возле памятника знаменитому артисту на Дерибасовской. Однако отношения певца с родным городом не всегда были теплыми.

Родившись в Одессе как Лазарь Вайсбейн, будущий артист рано покинул город и построил блестящую карьеру в Москве. Его знала вся страна, он снимался в кино, выступал со своим джаз-оркестром и стал одной из самых популярных эстрадных звезд своего времени. Но, несмотря на всесоюзную славу, Утесов никогда не переставал называть себя одесситом.

Как рассказывает ведущая проекта «Одесские истории» Елена Кудряшова, артист мечтал, чтобы в Одессе появился театр его имени. Он хотел выступать в родном городе, поддерживать молодых музыкантов и оставить после себя культурный центр. Однако реализовать эту идею не удалось. Местные власти отнеслись к ней без особого энтузиазма, а сам Утесов очень болезненно воспринял такое отношение.

Говорят, именно тогда и родилась одна из самых известных фраз, которую приписывают артисту: «Есть город, который я люблю. Но он меня не любит». И хотя историки до сих пор спорят, действительно ли эти слова прозвучали именно так, они удивительно точно передают его чувства.

Парадоксально, но сегодня Одесса гораздо больше ценит своего знаменитого земляка, чем при его жизни. Именем Утесова названа улица, ему установлен памятник, а его песни до сих пор звучат как музыкальный символ города.

Эта история стала еще одним одесским скандалом — уже не громким и не смешным, а глубоко человеческим. Она напоминает, что даже всенародная любовь не всегда означает признание там, где человек родился.

Что еще вы узнаете из выпуска «Одесских историй»

Мы рассказали лишь о части историй, которые в свое время всколыхнули Одессу. В новом выпуске проекта «Одесские истории» журналистка Елена Кудряшова вспоминает еще несколько не менее удивительных сюжетов.

В частности, вы узнаете:

почему нобелевский лауреат Илья Мечников добровольно сделал себе смертельную инъекцию морфия;

как гастроли Ференца Листа в Одессе привели к одному из самых громких любовных скандалов в Российской империи;

почему поэтесса Вера Инбер десятилетиями скрывала свое одесское происхождение;

что произошло во время кампании «Долой стыд!», когда по улицам города ходили обнаженные люди;

и какие еще городские легенды и реальные события до сих пор вызывают споры среди историков.

Каждая из этих историй имеет своих героев, документы, мифы и неожиданные подробности, которые не поместились в нашей статье.

Посмотрите полный выпуск проекта «Одесские истории» на YouTube-канале «Одесская жизнь» — там Елена Кудряшова рассказывает обо всех одиннадцати скандалах, которые в свое время гремели на всю Одессу, показывает архивные фотографии и объясняет, где заканчивается исторический факт и начинается городская легенда.

Ранее мы рассказывали Почему Каролино-Бугаз получил такое странное название: две версии ответа.

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