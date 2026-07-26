Ключевые моменты:

Название Каролино-Бугаз имеет сразу две популярные версии происхождения

Слово «Бугаз» пришло из тюркских языков и означает пролив

Легенда об «элитной каторге» оказалась красивым историческим мифом

О настоящей истории села рассказывает проект «Легенды Одесчины»

На самом деле история оказалась гораздо интереснее популярных легенд. Она начинается еще во времена Османской империи, проходит через графские поместья и освоение южных степей, а завершается мифом об «элитной каторге», который до сих пор охотно пересказывают туристам.

О происхождении названия Каролино-Бугаза и малоизвестных страницах его прошлого рассказывает Ирина Полякова в новом выпуске проекта «Легенды Одесчины» на YouTube-канале «Одесская жизнь», посвященном Каролино-Бугазу и Затоке. В этой статье мы собрали самые интересные факты об истории самого Каролино-Бугаза.

Что означает слово «Бугаз»

Как ни странно, меньше всего загадок скрывает именно вторая часть названия.

Слово «бугаз» имеет тюркское происхождение и буквально означает «узкое горло» или «пролив». Так называли узкий проход, соединявший море с лиманом. Именно поэтому эта местность получила такое название задолго до появления современного села.

Историки отмечают, что татарский хутор Бугаз уже был обозначен на картах в 1774 году. Это означает, что само географическое название существовало задолго до того, как здесь появились поместья крупных землевладельцев или возникло современное название Каролино-Бугаз.

Именно география объясняет появление слова «Бугаз». Бугазская коса и сегодня остается уникальным местом, где узкая полоска суши разделяет Черное море и Днестровский лиман. Местами ее ширина составляет всего несколько десятков метров. Стоя посередине косы, можно одновременно видеть два совершенно разных водоема — открытое море и спокойный лиман. Именно эта особенность местности много веков назад и дала ей название.

А вот с первой частью названия все гораздо сложнее.

Кто же такая Каролина, именем которой назвали поселок на берегу Черного моря?

Кто такая Каролина: две версии происхождения названия

Именно здесь история Каролино-Бугаза превращается почти в детектив.

Если спросить местных жителей или заглянуть в туристические путеводители, чаще всего можно услышать романтическую историю о загадочной женщине по имени Каролина. Но историки предлагают совсем другое объяснение, которое опирается не на легенды, а на архивные документы.

Версия первая: роковая красавица Каролина Собанская

Эта история звучит как сюжет приключенческого романа.

В начале XIX века одной из самых известных женщин Одессы была красавица Каролина Собанская. Ее имя связывают с польскими поэтами, дипломатами, высокопоставленными чиновниками Российской империи и многочисленными светскими интригами.

Согласно легенде, генерал Иван де Витт подарил ей земли возле Бугаза. После того как их роман закончился, а саму Собанскую фактически выслали из Польши, генерал якобы оставил ей на память имение на черноморском побережье. Так к старому названию Бугаз добавилось женское имя — Каролино.

Именно эту версию сегодня можно встретить во многих туристических материалах. Она красивая, легко запоминается и хорошо объясняет необычное название села. Неудивительно, что легенда живет уже почти два столетия.

Но есть одна проблема.

Историки говорят, что никаких убедительных документов, подтверждающих именно такое происхождение названия, пока не найдено.

Версия вторая: все решил обычный завещательный документ

Ученые предлагают гораздо менее романтичное, зато документально подтвержденное объяснение.

Первое известное упоминание названия «Каролин» содержится не в письмах влюбленных и не в светских хрониках, а в завещании 1822 года. Именно этот документ историки считают ключом к происхождению названия.

Согласно этой версии, название связано не с Каролиной Собанской, а с польским графским родом Сцибор-Мархоцких.

Владельцем поместья был граф, а после него земли унаследовал его сын Кароль Сцибор-Мархоцкий. Именно имя Кароль, по мнению исследователей, и стало основой названия Каролин, которое впоследствии превратилось в знакомое нам Каролино-Бугаз. О том, что Кароль стал наследником поместья, свидетельствуют архивные документы.

Дальнейшая судьба семьи оказалась драматичной. После участия в польском восстании Кароль был сослан в Сибирь. Позже поместье перешло к его дочери, затем — к семье Ингистовых, а после революционных событий 1918 года бывшие владения окончательно сменили хозяев.

Получается любопытная вещь: самая известная легенда связывает название с женщиной, тогда как документы — с мужским именем Кароль.

Какая из двух версий ближе к истине? Большинство современных историков склоняются именно ко второй, документальной. Но романтическая история о Каролине Собанской настолько прочно укоренилась в местной традиции, что вряд ли когда-нибудь исчезнет полностью.

Как Каролино-Бугаз стал курортом

После споров о происхождении названия возникает другой вопрос: как небольшое поселение на берегу моря превратилось в один из самых известных курортов Одесской области?

На самом деле произошло это далеко не сразу.

На протяжении XIX века Каролино-Бугаз совсем не напоминал место для отдыха. Это была степная местность с непростыми условиями для жизни. Люди занимались хозяйством, осваивали землю, а море было скорее частью повседневной жизни, чем туристической достопримечательностью.

Именно поэтому историки скептически относятся к легенде об «элитной ссылке» Каролины Собанской. Трудно представить, чтобы в начале XIX века эти земли воспринимались как престижный морской курорт. Напротив — это была малонаселенная территория, которую еще предстояло освоить. Именно поэтому исследователи считают историю о романтическом подарке красивой легендой, а не историческим фактом.

Настоящее развитие побережья началось значительно позже — с появлением железной дороги и ростом популярности морского отдыха. Именно тогда Каролино-Бугаз постепенно начал приобретать черты курортного поселка.

Особенно активно побережье начали развивать в межвоенный период, когда эти территории входили в состав Румынии. Король Кароль II строил амбициозные планы превратить черноморское побережье в современный европейский курорт. Именно тогда здесь появились санатории и начала формироваться курортная инфраструктура.

С тех пор прошло почти столетие. Сегодня Каролино-Бугаз знают прежде всего благодаря широким песчаным пляжам, чистому морю и близости к Одессе. Но его название до сих пор заставляет туристов задавать один и тот же вопрос: кто же такая Каролина?

Однозначного ответа история пока не дала. Зато подарила две увлекательные версии, каждая из которых по-своему помогает лучше понять прошлое этого уголка Одесской области.

Затока и что еще можно узнать из видео

В этой статье мы разобрали лишь одну загадку — происхождение названия Каролино-Бугаза. Но его история неразрывно связана с соседней Затокой. В полном выпуске проекта «Легенды Одесчины» на YouTube-канале «Одесская жизнь» Ирина Полякова рассказывает гораздо больше.

Из видео вы узнаете:

почему Затока получила именно такое название;

как строили мост через Днестровский лиман и почему он стал стратегически важным;

когда Каролино-Бугаз превратился в популярный черноморский курорт;

какие исторические личности были связаны с этими местами;

увидите архивные фотографии, документы и места, о которых идет речь в рассказе.

Смотрите полный выпуск на YouTube-канале «Одесская жизнь», чтобы открыть для себя еще больше малоизвестных страниц истории побережья Одесской области.

Ранее мы рассказывали Почему Французский бульвар в Одессе на самом деле не является бульваром и кто его изогнул.

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