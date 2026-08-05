Ключевые моменты:

Семья преодолела почти 1500 километров в поисках безопасности

Жители Владиченя обеспечили переселенцев всем необходимым

Евсеевы приобрели дом и стали частью громады

Семья считает заселение пустующих сел перспективой для громад

По данным Министерства развития громад и территорий Украины, внутреннее перемещение остается одной из главных проблем войны, а поддержка интеграции переселенцев является частью государственной политики восстановления громад. В то же время многие села, особенно на юге страны, сталкиваются с сокращением населения и пустующими домами. История семьи Евсеевых из Харькова, которая нашла новый дом в болгарском селе Владичень Болградской громады, показывает, как взаимная поддержка людей помогает не только пережить войну, но и дает шанс на новую жизнь самим громадам. С семьей переселенцев общалась журналистка «Одесской жизни» Анна Терзивец.

Рожденный за три дня до большой войны

Девять человек, две собаки, хомяк и почти полторы тысячи километров дороги — именно так весной 2022 года семья Евсеевых покидала Харьков, спасаясь от войны. Они искали только одно — место, где не слышно взрывов. Таким убежищем для них стало село Владичень Болградской громады Одесской области. Здесь их встретили незнакомые люди, которые очень быстро стали почти родными.

Самый младший внук Татьяны Евсеевой родился 21 февраля 2022 года. А через три дня семья, как и большинство украинских семей, проснулась от страшного грохота.

— Совсем рядом раздавались взрывы. Когда начала гореть соседняя улица, мы поняли — нужно уезжать. Харьковчане знают, что такое Салтовка, где мы тогда жили, — вспоминает женщина начало полномасштабной войны.

Невестка с новорожденным находились в роддоме, поэтому решили выезжать сразу после выписки. Но случилось так, что малыш почти сразу заболел, и его вместе с мамой положили в больницу. Поэтому вся семья ждала выздоровления самого младшего Евсеева, чтобы наконец отправиться в путь в поисках безопасности.

Дорога в никуда

В дорогу отправились всей большой семьей: сын с женой и тремя детьми, дочь с маленьким ребенком, а также Татьяна с мужем Сергеем. Ехали двумя автомобилями. И это была дорога в никуда.

По словам Сергея Евсеева, путь оказался длиннее, чем они ожидали:

— До Черноморска было около 880 километров, а потом еще более четырехсот. Из-за объездных дорог в общей сложности получилось почти полторы тысячи километров. Две машины, девять человек, две собаки и еще хомячок.

По дороге впервые услышали о Болграде

Сначала семья планировала выехать за границу, но почти сразу отказалась от этой идеи.

— Нам очень не хотелось покидать Украину. Поэтому мы начали искать, где можно найти приют. Просто обзванивали всех по телефону. Знакомые посоветовали Одесскую область. Уже в дороге мы впервые услышали о Болграде, — рассказывает Татьяна.

В самом Болграде свободного жилья уже не было — город принял много переселенцев. Поэтому семье предложили дом в селе Владичень.

— Нас предупредили, что там нет удобств. Но тогда это уже не имело значения. Ведь там было самое главное — тишина, — вспоминает Татьяна Евсеева.

Почему семье повесили петуха на ворота?

Когда Евсеевы приехали и вошли в дом, то увидели лишь голые стены. Но уже через несколько дней соседи начали приносить мебель, посуду, бытовую технику и продукты.

— Накануне Пасхи люди накрывали столы, угощали нас своими национальными блюдами и повторяли: «Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома», — говорит хозяйка.

Татьяна до сих пор не может без слез вспоминать первые дни во Владичене.

— Как-то выхожу во двор, а на воротах висит мешок с живым петухом. Я даже не знала, что с ним делать. И не могла вернуть, потому что не знала, кто его принес. Его просто принесли, чтобы нам было из чего приготовить еду. Здесь действительно очень добрые люди, невероятные, — с волнением рассказывает Татьяна.

Местные жители тоже хорошо помнят первые дни семьи из Харькова на новом месте — очень тяжелый период для вынужденных переселенцев.

— Мы встретили этих людей с чистой душой. Для нас они стали родными. Дай Бог, чтобы эта война как можно скорее закончилась и все мы могли жить мирно, — говорят соседи.

Новая жизнь в селе

До войны Евсеевы всю жизнь прожили в многоэтажках Харькова.

— Мы всегда жили на высоких этажах — восьмом-девятом, и даже представить не могли, что когда-нибудь окажемся в селе. Что это такое — работать на собственной земле, — узнавали вместе с детьми. Теперь учимся жить по-новому: сажаем деревья, ухаживаем за огородом, экспериментируем и очень этому радуемся. Все свободные участки засадили цветами. А для наших младших детей это уже настоящий дом — Харьков они почти не помнят, — делится впечатлениями Татьяна.

Пустующие дома в селах Буджака

Со временем семья даже смогла приобрести собственный дом.

— Нас было девять, потом стало десять. Старого дома уже не хватало — он был тесным, да еще и холодным. Здесь очень большие дома, и отапливаются они не полностью, а только наполовину. Поэтому, когда люди уезжали из села, они продали нам свой дом.

Вместе с тем Татьяна обращает внимание на проблему, которую видит в селах Буджака.

— Здесь очень много заброшенных домов — люди уехали. И очень жаль, что такое красивое село может вскоре исчезнуть. Если бы существовала государственная программа, которая помогала бы переселенцам селиться в таких селах, это было бы хорошо и для людей, и для самих громад, — говорит она.

Как стать полезными новой громаде

Несмотря на статус переселенцев, Евсеевы не хотели оставаться только получателями помощи.

— Мы решили быть полезными громаде. Хотелось не только получать поддержку, но и самим делать что-то для людей, — говорит Сергей.

В Харькове он занимался ремонтом одежды и мебели. Это дело решил продолжить и во Владичене.

— Жена разместила объявление в местном чате. Сначала люди удивлялись, что ремонтом одежды занимается мужчина. А потом постепенно начали приходить один за другим — то пальто подшить, то юбку. Шить я научился еще в студенческие годы и очень люблю это дело. Даже стулья и мягкую мебель перетягиваю, — рассказывает Сергей Евсеев.

Сегодня у Сергея уже немало постоянных клиентов, которым он ремонтирует одежду совершенно бесплатно.

— Пришлось даже заказать целую коробку пуговиц, молний и другой фурнитуры. Люди говорят: «Хорошо, что вы к нам приехали».

Новый дом, подаривший спокойствие

За три года жизни во Владичене семья успела не только обустроить быт, но и почувствовать себя частью громады.

Внуки изучают болгарский язык, обучаясь помимо общеобразовательной школы еще и в местной воскресной школе, а сами Евсеевы уже понимают болгарский, хотя пока свободно на нем не разговаривают.

— Когда говорят — мы все понимаем, просто пока еще не разговариваем. А внуки уже и сами произносят слова, — говорит женщина.

Татьяна улыбается, когда говорит о новой жизни.

— Знаете, здесь особенная весна, особенная осень. А еще здесь даже до Нового года цветут розы. Видите, дождик пошел. Самое время сесть, выпить чаю, угоститься сушеными фруктами, которые мы собрали в своем саду и высушили сами.

Евгения, невестка Татьяны, добавляет лишь одну короткую фразу, которая, пожалуй, лучше всего подводит итог истории их семьи:

— Да. Теперь это наш дом.

Справка «ОЖ»