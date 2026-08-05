Ключевые моменты:

  • Семья преодолела почти 1500 километров в поисках безопасности
  • Жители Владиченя обеспечили переселенцев всем необходимым
  • Евсеевы приобрели дом и стали частью громады
  • Семья считает заселение пустующих сел перспективой для громад

По данным Министерства развития громад и территорий Украины, внутреннее перемещение остается одной из главных проблем войны, а поддержка интеграции переселенцев является частью государственной политики восстановления громад. В то же время многие села, особенно на юге страны, сталкиваются с сокращением населения и пустующими домами. История семьи Евсеевых из Харькова, которая нашла новый дом в болгарском селе Владичень Болградской громады, показывает, как взаимная поддержка людей помогает не только пережить войну, но и дает шанс на новую жизнь самим громадам. С семьей переселенцев общалась журналистка «Одесской жизни» Анна Терзивец.

Рожденный за три дня до большой войны

Семья Евсеевых
Семья Евсеевых

Девять человек, две собаки, хомяк и почти полторы тысячи километров дороги — именно так весной 2022 года семья Евсеевых покидала Харьков, спасаясь от войны. Они искали только одно — место, где не слышно взрывов. Таким убежищем для них стало село Владичень Болградской громады Одесской области. Здесь их встретили незнакомые люди, которые очень быстро стали почти родными.

В этом убежище в Харькове Евгения находилась с новорожденным
В этом убежище в Харькове Евгения находилась с новорожденным

Самый младший внук Татьяны Евсеевой родился 21 февраля 2022 года. А через три дня семья, как и большинство украинских семей, проснулась от страшного грохота.

— Совсем рядом раздавались взрывы. Когда начала гореть соседняя улица, мы поняли — нужно уезжать. Харьковчане знают, что такое Салтовка, где мы тогда жили, — вспоминает женщина начало полномасштабной войны.

Невестка с новорожденным находились в роддоме, поэтому решили выезжать сразу после выписки. Но случилось так, что малыш почти сразу заболел, и его вместе с мамой положили в больницу. Поэтому вся семья ждала выздоровления самого младшего Евсеева, чтобы наконец отправиться в путь в поисках безопасности.

Дорога в никуда

Маршрут Харьков — Владичень
Маршрут Харьков — Владичень, который преодолела семья Евсеевых

В дорогу отправились всей большой семьей: сын с женой и тремя детьми, дочь с маленьким ребенком, а также Татьяна с мужем Сергеем. Ехали двумя автомобилями. И это была дорога в никуда.

По словам Сергея Евсеева, путь оказался длиннее, чем они ожидали:

— До Черноморска было около 880 километров, а потом еще более четырехсот. Из-за объездных дорог в общей сложности получилось почти полторы тысячи километров. Две машины, девять человек, две собаки и еще хомячок.

По дороге впервые услышали о Болграде

Тишина и спокойствие царят в селе Владичень

Сначала семья планировала выехать за границу, но почти сразу отказалась от этой идеи.

— Нам очень не хотелось покидать Украину. Поэтому мы начали искать, где можно найти приют. Просто обзванивали всех по телефону. Знакомые посоветовали Одесскую область. Уже в дороге мы впервые услышали о Болграде, — рассказывает Татьяна.

В самом Болграде свободного жилья уже не было — город принял много переселенцев. Поэтому семье предложили дом в селе Владичень.

— Нас предупредили, что там нет удобств. Но тогда это уже не имело значения. Ведь там было самое главное — тишина, — вспоминает Татьяна Евсеева.

Владичень на карте
Село Владичень на карте Одесской области

Почему семье повесили петуха на ворота?

Когда Евсеевы приехали и вошли в дом, то увидели лишь голые стены. Но уже через несколько дней соседи начали приносить мебель, посуду, бытовую технику и продукты.

— Накануне Пасхи люди накрывали столы, угощали нас своими национальными блюдами и повторяли: «Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома», — говорит хозяйка.

Переселенцы за семейным столом
Переселенцы за семейным столом

Татьяна до сих пор не может без слез вспоминать первые дни во Владичене.

— Как-то выхожу во двор, а на воротах висит мешок с живым петухом. Я даже не знала, что с ним делать. И не могла вернуть, потому что не знала, кто его принес. Его просто принесли, чтобы нам было из чего приготовить еду. Здесь действительно очень добрые люди, невероятные, — с волнением рассказывает Татьяна.

Местные жители тоже хорошо помнят первые дни семьи из Харькова на новом месте — очень тяжелый период для вынужденных переселенцев.

— Мы встретили этих людей с чистой душой. Для нас они стали родными. Дай Бог, чтобы эта война как можно скорее закончилась и все мы могли жить мирно, — говорят соседи.

Новая жизнь в селе

Дети играют во дворе
Здесь не бывает скучно

До войны Евсеевы всю жизнь прожили в многоэтажках Харькова.

— Мы всегда жили на высоких этажах — восьмом-девятом, и даже представить не могли, что когда-нибудь окажемся в селе. Что это такое — работать на собственной земле, — узнавали вместе с детьми. Теперь учимся жить по-новому: сажаем деревья, ухаживаем за огородом, экспериментируем и очень этому радуемся. Все свободные участки засадили цветами. А для наших младших детей это уже настоящий дом — Харьков они почти не помнят, — делится впечатлениями Татьяна.

Дети полюбили село
Дети полюбили село и считают его родным

Пустующие дома в селах Буджака

Со временем семья даже смогла приобрести собственный дом.

— Нас было девять, потом стало десять. Старого дома уже не хватало — он был тесным, да еще и холодным. Здесь очень большие дома, и отапливаются они не полностью, а только наполовину. Поэтому, когда люди уезжали из села, они продали нам свой дом.

Село Владичень
Село Владичень

Вместе с тем Татьяна обращает внимание на проблему, которую видит в селах Буджака.

— Здесь очень много заброшенных домов — люди уехали. И очень жаль, что такое красивое село может вскоре исчезнуть. Если бы существовала государственная программа, которая помогала бы переселенцам селиться в таких селах, это было бы хорошо и для людей, и для самих громад, — говорит она.

Как стать полезными новой громаде

Несмотря на статус переселенцев, Евсеевы не хотели оставаться только получателями помощи.

— Мы решили быть полезными громаде. Хотелось не только получать поддержку, но и самим делать что-то для людей, — говорит Сергей.

В Харькове он занимался ремонтом одежды и мебели. Это дело решил продолжить и во Владичене.

— Жена разместила объявление в местном чате. Сначала люди удивлялись, что ремонтом одежды занимается мужчина. А потом постепенно начали приходить один за другим — то пальто подшить, то юбку. Шить я научился еще в студенческие годы и очень люблю это дело. Даже стулья и мягкую мебель перетягиваю, — рассказывает Сергей Евсеев.

Сергей Евсеев
Сергей Евсеев рядом со швейной машинкой

Сегодня у Сергея уже немало постоянных клиентов, которым он ремонтирует одежду совершенно бесплатно.

— Пришлось даже заказать целую коробку пуговиц, молний и другой фурнитуры. Люди говорят: «Хорошо, что вы к нам приехали».

Новый дом, подаривший спокойствие

За три года жизни во Владичене семья успела не только обустроить быт, но и почувствовать себя частью громады.

Внуки изучают болгарский язык, обучаясь помимо общеобразовательной школы еще и в местной воскресной школе, а сами Евсеевы уже понимают болгарский, хотя пока свободно на нем не разговаривают.

— Когда говорят — мы все понимаем, просто пока еще не разговариваем. А внуки уже и сами произносят слова, — говорит женщина.

Дом, ставший родным
Дом, ставший родным

Татьяна улыбается, когда говорит о новой жизни.

— Знаете, здесь особенная весна, особенная осень. А еще здесь даже до Нового года цветут розы. Видите, дождик пошел. Самое время сесть, выпить чаю, угоститься сушеными фруктами, которые мы собрали в своем саду и высушили сами.

Евгения, невестка Татьяны, добавляет лишь одну короткую фразу, которая, пожалуй, лучше всего подводит итог истории их семьи:

— Да. Теперь это наш дом.

Татьяна с внуком Ильей

Справка «ОЖ»

  • Владичень — село в Болградской городской территориальной громаде Одесской области.
  • Рядом с селом расположены ландшафтный заказник местного значения «Виноградовка» и ландшафтный заказник местного значения «Тополиное».
  • Владичень расположен в юго-западной части Одесской области. С востока село омывается пресноводным озером Ялпуг.
  • В селе проживают преимущественно бессарабские болгары, а также гагаузы, украинцы, молдаване и албанцы. Основной язык общения жителей — болгарский.
  • В мае 2024 года село отметило 220-летие со дня основания.

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