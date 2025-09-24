Не хватает клуба «Тем, кому за шестьдесят»

Виктор Таганский, 72 года, поселок Бессарабское, журналист:

– Я ушел на пенсию всего полгода назад. Поэтому еще не привык к пенсионной жизни. Сначала было скучно. А потом мне предложили к юбилею села Подгорное подготовить книгу о его истории. Сейчас уже заканчиваю над ней работать. Посещаю все мероприятия, которые проходят в Доме культуры. Жена занимается волонтерством, ходит в церковь, но это не мое. Люблю футбол – смотрю все матчи. Мы со знакомыми пенсионерами создали такой себе мужской клуб – встречаемся в парке, общаемся, обсуждаем футбол, политику – и многое другое. Хотелось бы, чтобы в поселке создали клуб «Тем, кому за шестьдесят», чтобы там можно было потанцевать, устроить поэтические чтения, чаепития, поиграть в шахматы, шашки, домино. А то скоро станет прохладно и в парке уже не посидишь.

Корова Нюрка и газета «Одесская жизнь»

Валентина Афанасьева, 75 лет, поселок Буджак, бухгалтер:

– В деревне скучать не приходится. Когда я вышла на пенсию, завела корову Нюрку – давно хотела, чтобы дома было свое молоко. А это нужно рано вставать, подоить, выгнать на пастбище, потом переработать молоко в сыр, сметану. Вечером – то же самое. Зато как приятно, когда каждый день есть свежее молоко. Еще и прибыль к пенсии, ведь лишнее продаю. В свободное время люблю почитать газеты. Интернет мне не нравится, а вот «Одесскую жизнь» и местную районку читаю с удовольствием.

В деревне всегда есть чем заняться

Дмитрий Милев, 65 лет, поселок Буджак, бухгалтер:

– Я всю жизнь проработал главным бухгалтером в хозяйстве «Делени». Времени не хватало ни на что, поэтому на пенсию ушел сразу, как наступил пенсионный возраст. Возле собственного дома всегда хватает работы. Люблю заниматься виноградарством, виноделием, огородом. Много времени провожу с внуками, когда они приезжают. А еще у меня появилось новое хобби. Произошло это случайно: как-то сын привез вместе с куриными какие-то экзотические яйца. Мы их поместили в инкубатор. Так в домашнем хозяйстве появились красавицы-павлины, пять пород великолепных фазанов, цесарки, перепела. Сейчас в нашем дворе можно полюбоваться целым зоопарком – каждое утро обхожу его и не устаю наслаждаться моими птичками. Особенно в восторге мои внуки, соседские дети. А так – было бы здоровье, а в деревне на пенсии всегда найдется занятие.

Важно быть полезными

Тамара Башли, 71 год, поселок Бессарабское, работала в Пенсионном фонде:

– Хотя и давно ушла на пенсию, но еще не отдыхала. Подрабатывала в магазине, потом на рынке. А с началом войны стала волонтером клуба «Единство». Каждый день мы собираем посылки для наших военных, шьем, готовим. У нас здесь своя семья. Я специализируюсь на пошиве маскировочных сеток, уже хорошо набила руку. У меня двое детей и пять внуков, но они живут отдельно.

Поэтому волонтерский клуб – это для меня не только возможность помочь нашим ребятам, но и отдушина. Думаю, что и после войны мы останемся, ведь всегда есть люди, которые оказались в затруднительном положении и которым понадобится наша помощь. А для нас, пенсионеров, – это возможность быть полезными.

Утешение – в творчестве

Ольга Омеличева, 70 лет, переселенка из Луганска, проживает в поселке Бессарабское. У Ольги было трое детей, двоих из них она потеряла. После того как уехала из Луганска, долгое время жила по квартирам в Одессе, работала няней. Затем сломала шейку бедра, передвигаться может только с помощью ходунков, благодаря волонтерам оказалась в Бессарабском.

– Меня от одиночества спасают стихи. Сочинять стихи я начала еще в юности. Пишу о природе, жизни, любви, обо всем, что меня волнует. Есть и детские стишки. Именно в творчестве нахожу утешение. Вот недавно превратила наш гимн в такой стишок:

Ще не вмерла Україна. І ніколи не помре. Бо вона ще, як дівчина, рясну косу розплете. І замужньою ще стане, щоб жилося залюбки. І повернуться до стану з зарубіжжя парубки. Ще дівчат з собою візьмуть, хай народять діточок. Потім ми всі кругом встанем і станцюєм гопачок. Дуже мрію, що настане мир і усе буде, як в моєму віршику.

Читайте также: