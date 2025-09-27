Ключевые моменты:

30 сентября в Одесской национальной научной библиотеке пройдет встреча с писателем Василием Шкляром;

Во время встречи состоится автограф-сессия и презентация книжных новинок «Заячий костел» (2024) и «Год шершня» (2025);

Начало встречи в 15:00, вход свободный;

В случае тревоги гости смогут пройти в укрытие во дворе библиотеки.

Об этом сообщила директор ОННБ Ирина Бирюкова.

«Приглашаем всех желающих присоединиться к открытому разговору с одним из самых читаемых современных украинских писателей, автором многих известных романов, среди которых «Ключ», «Останец. Черный ворон», «Характерник», «Маруся», «Живица», «Пралис» (Тень совы), «Ностальгия», «Кровь летучей мыши», «Репетиция сатаны», «Черешни во ржи», «Черное Солнце» и другие», – написала она на своей странице в Facebook.

Во время встречи состоится автограф-сессия писателя, а также будет возможность приобрести книжные новинки, недавно увидевшие свет – «Заячий костел» (2024) и «Год шершня» (2025).

Встречу организуют Одесская национальная научная библиотека совместно с факультетом истории и философии Одесского Национального университета имени И.И. Мечникова.

Мероприятие состоится 30 сентября в ОННБ (ул. Пастера, 13).

Начало – в 15:00. Вход свободный.

В случае воздушной тревоги библиотекари сориентируют и помогут добраться до укрытия, расположенного во внутреннем дворике ОННБ.

Кто такой Василий Шкляр

Василь Шкляр (род. 10 июня 1951 года) – и известный современный украинский писатель, «отец украинского бестселлера», политический и общественный деятель, лауреат многих литературных премий (хотя в 2011 году отказывался от Шевченковской премии в знак протеста против политики министра образования Дмитра Табачника).

Василий Шкляр родился в селе Ганжаловка Черкасской области. Окончил филологические факультеты Киевского и Ереванского университетов. Работал журналистом и редактором, а также занимался политической журналистикой в «горячих точках».

Как писатель получил широкую известность после выхода романов «Ключ» (психологический триллер) и «Залишенець. Чорний Ворон» (исторический роман о повстанческой борьбе в 1920-х годах), ставшего культовым.

Его перу также принадлежат романы «Кров кажана», «Маруся», «Троща», «Чорне сонце. Дума про братів азовських».

Произведения Василия Шкляра часто называют глубоко патриотическими, поскольку они затрагивают драматические и героические эпизоды украинской истории. Его книги переведены на английский, болгарский, армянский, шведский и другие языки.

Помимо этого, писатель известен своей активной политической позицией: он активно участвовал в политической жизни страны, в том числе как кандидат в депутаты.

Вы также можете узнать: