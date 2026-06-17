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Студенты Одесской политехники Дмитрий Палас и Максим Сливка создали тренажер FutureAid для домашней реабилитации после травм рук

Устройство оснащено датчиками, которые отслеживают движения и подбирают индивидуальную нагрузку

Разработка прошла апробацию в медицинском учреждении с последующей доработкой по рекомендациям врачей и пациентов

Команда также работает над протезом руки и адаптацией автомобилей для людей после ампутаций

Потребность в восстановлении после ранений сегодня касается тысяч украинских военных. И пока государство и медицинские учреждения ищут новые возможности для реабилитации, свои решения предлагают даже студенты.

Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко встретилась со студентами Одесской политехники Дмитрием Паласом и Максимом Сливкой, которые создали устройство для домашней реабилитации рук после ранений. Будущие специалисты рассказали, как возникла идея проекта FutureAid, почему они решили работать именно над помощью ветеранам и как их разработка уже проходила испытания с участием врачей и пациентов.

Проект на стыке медицины и современных технологий

Дмитрий Палас и Максим Сливка родились в замечательном городе степной Украины Овидиополе. Жили даже неподалеку друг от друга. Но познакомились уже на Дне открытых дверей в Одесской политехнике. Затем поступили в вуз, но на разные направления подготовки. Именно Максим рассказал Дмитрию о научном кружке, где студенты работали над реализацией конкретных инженерных решений. Увиденное настолько увлекло Дмитрия, что он решился перевестись на специальность «Компьютерные науки», которая дает мощную базу для программирования и работы с аппаратным обеспечением. Так Дмитрий и Максим стали не только друзьями, но и одногруппниками, а также командой рационализаторов и изобретателей.

Максим Сливка вырос в семье, члены которой на протяжении нескольких поколений становились исключительно врачами. Они работали в разных профессиональных областях, но о решении вопросов эффективности лечения и поиске новых возможностей, в частности в сфере физиотерапии, парень слышал с самого детства. И в семье, скорее всего, все были уверены, что он тоже станет врачом.

Однако после окончания школы Максим выбрал другую профессию — стал студентом Института компьютерных систем НУ «Одесская политехника». В семье, в частности в разговорах с сестрой, которая работает в кардиологическом отделении одной из больниц, в последнее время часто обсуждались пути восстановления военных после ранений. Ведь не всегда у них есть возможность проходить его в медицинском учреждении. Многих интересуют средства реабилитации в домашних условиях. Особенно если учитывать тяжелое психологическое состояние людей после ранений, когда они не хотят общаться, не хотят куда-то идти, даже в больницу или санаторий. Единственным путем начала возвращения к мирной жизни в таких условиях становится реабилитация дома. Так и возник проект FutureAid («Помощь будущего») — создание устройства для физиотерапии на дому. И физиотерапия вошла в жизнь Максима на стыке медицины и современных технологий. Полностью уйти от медицины ему так и не удалось.

Как сделать реабилитацию доступнее?

— Есть приборы для реабилитации, которые стоят 60–70 тысяч гривен, — говорит Дмитрий Палас. — Малообеспеченные люди такое себе не купят. Мы хотели сделать что-то доступное по цене и эффективное в использовании. Так и появилось устройство для восстановления рук после ранений. Работали над ним примерно год. Собирали средства, детали, дорабатывали механизм. Это не просто технический тренажер — он оснащен датчиками, которые отслеживают каждое движение и адаптируют нагрузку под потребности конкретного человека.

— Помощь в реализации идеи оказал университет: здесь есть лаборатории, где можно экспериментировать, нашли часть средств, необходимые материалы, — рассказывает Максим. — Затем прибор отправился на апробацию в медицинское учреждение. Неделю им пользовались пациенты, после чего мы получали замечания от врачей и пациентов, что-то дорабатывали и снова отдавали устройство на испытания. Сегодня уже можно говорить о современной разработке, которая при наличии финансирования может выпускаться если не промышленными объемами, то хотя бы небольшими партиями под конкретных пациентов.

Ребята работают и над другими проектами — протезом руки, который должен облегчить жизнь людям после ампутаций, а также устройствами для автомобилей, чтобы к вождению могли вернуться водители после ампутаций.

— Эти проекты очень важны, потому что речь идет не только о восстановлении элементарных навыков, необходимых для жизни, но и о возвращении к профессии, — уверен Максим. — Если человек всю жизнь был дальнобойщиком, ему крайне важно вернуться к этому, чтобы чувствовать себя уверенно. Ради этого мы и работаем.

Есть надежда, что сегодня, когда в реабилитации нуждаются многие бывшие военные, разработка студентов Одесской политехники найдет своих спонсоров и будет реализована, чтобы быстрее возвращать к полноценной жизни тех, кто получил тяжелые ранения на фронте.

Ранее мы рассказывали о том, что одесские студенты создали систему, которая спасает жизни во время тревог.

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