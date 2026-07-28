Ключевые моменты:

Взрыв произошел во время движения кроссовера.

Водитель погиб на месте, пассажирку госпитализировали.

Полиция выясняет причины происшествия, на месте работают следователи и взрывотехники.

На участке дороги, где случился взрыв авто, затруднено движение транспорта.

В областном управлении полиции обнародовали первые официальные подробности взрыва автомобиля, который произошел вечером 28 июля на проспекте Небесной Сотни в Одессе.

По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило вечером. Предварительно установлено, что взрыв прогремел во время движения кроссовера.

В результате происшествия водитель автомобиля погиб на месте. Его пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалисты и специалисты взрывотехнической службы.

Правовую квалификацию происшествия правоохранители дадут после установления всех обстоятельств.

В полиции также сообщают, что из-за работы экстренных служб на участке дороги временно затруднено движение транспорта. Водителей учитывать это при выборе маршрута.

Напомним, ранее вечером местные стало известно о взрыве автомобиля на проспекте Небесной Сотни. Тогда официальной информации о погибших и пострадавших не было.

Как сообщили источники «Думской», погибший мужчина был ветераном МВД, более 12 лет на пенсии, к силовым структурам и силам обороны отношения не имел. Занимался частным извозом.

Напомним, утром 28 июля во дворе многоэтажного дома на улице Семена Палия взорвался кроссовер. По предварительным данным правоохранителей, детонация произошла в момент, когда 49-летний одессит завел двигатель своего кроссовера и тронулся с места. В результате водитель получил травмы. Находившиеся поблизости медики осмотрели мужчину и оказали ему необходимую медицинскую помощь на месте.