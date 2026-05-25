Ключевые моменты:

На Каннском кинофестивале представили проект фильма об одессите Владимире Хавкине — создателе вакцин от холеры и чумы

Будущую ленту снимает режиссер Шехар Капур, а сценарий создавали после трехлетнего исследования биографии ученого

Хавкин родился в Одессе, пережил бедное детство и лично испытывал на себе созданные вакцины

Владимиру Хавкину собирали деньги на учебу в Одессе — а он создал вакцину от чумы

Ученый родился в Одессе, провел бедное детство, и даже на обучение в Новороссийском университете деньги ему собирали друзья, соседи и сам Илья Мечников, который уже тогда понимал, что имеет дело с выдающимся талантом.

Владимир Хавкин испытывал на себе двойные и тройные дозы вакцин, рисковал жизнью, но добился своего. Он сумел создать вакцины от болезней, которые приводили к страшным и разрушительным эпидемиям.

Над лентой работают британско-индийский режиссер Шехар Капур («Елизавета» с Кейт Бланшетт в главной роли), украинский продюсер Егор Олесов и сценарист из Великобритании Пол Твиви, который в течение трех лет изучал биографию Владимира Хавкина и даже получил возможность работать с семейными архивами.

Судя по всему, режиссер намерен создать нечто грандиозное: фильм объединит масштабную историческую драму с личным конфликтом и линией романтических отношений на фоне культурных противоречий. По своему эпическому характеру режиссер сравнивает этот проект с фильмом «Лоуренс Аравийский».

Будем ждать премьеры. А пока продолжается кастинг актеров на исполнение главных ролей.