Старый и новый гимны Одессы: что о них знают местные жители (опрос)

В проект новой редакции устава Одессы внесено предложение об изменении гимна. Предлагается композиция «Край Черного моря» на слова Семена Кирсанова (в переводе на украинский Сергея Осоки) и музыку Модеста Табачникова. Это измененный вариант известной песни «У Черного моря», которую написали в 1951 году специально для Леонида Утесова. Композицию доработали с учетом замечаний и пожеланий общественности, и теперь готовятся вынести на обсуждения, которые состоятся 10 сентября. «Одесская жизнь» решила спросить одесситов, знают ли они гимн своего города и что думают о его замене.

Семейная пара одесситов

Гимн Одессы мы, конечно, помним, это ария из оперетты Максима Дунаевского «Белая акация». «Песня об Одессе» называется. К переводу слов на украинский мы относимся нормально. Даже один раз слушали в переводе, но кажется, что можно его сделать лучше».

Руслан, одессит

Гимн Одессы? А что это такое? Гимн должен быть только одним — государственным. Но вы меня заинтересовали. Давайте я загуглю. Вот вижу новость, что тот гимн, что есть сейчас, предлагают изменить на украинский перевод. Но я и против этого. Это должно быть что-то новое, мощное и вполне украинское. Потому что даже если переводить русскоязычные песни на украинский, у людей эти мелодии ассоциируются именно с русскими словами. И они продолжат про себя воспринимать их на русском. Нам нужны как украинские названия улицы, так и украинские песни, чтобы дети росли украинцами».

Денис, одессит, 14 лет

Гимн Одессы я слышал несколько раз, когда ходил в музыкальную школу. Сейчас я уже не помню его, но тогда мне он так понравился, что целый день его пел. Что касается перевода слов на украинский, это возможно, но было бы хорошо, чтобы он не сильно изменился, чтобы его смысл остался таким же».

София, одесситка

Гимн мы каждый год на линейке в школе слышим. И мелодию я знаю, потому что возле моего дома есть административное здание. Там каждый час играет оповещение, и это как раз гимн Одессы. Смысла менять гимн я не вижу и относительно его перевода на украинский — это сложный вопрос для меня как для одесситки. Я вообще не знаю, какой язык надо употреблять, потому что с одной стороны мы живем в Украине и надо общаться на украинском, потому что это наш государственный язык. Но, с другой стороны, мы живем в Одессе, и у нас всегда здесь разговаривали на русском. У нас даже не русский, а свой язык, в котором много только одесских слов. Например — альфатор, еврейские слова, зусман».

Марина, одесситка

Знаю, что гимн Одессы — это мелодия из оперетты «Белая Акация». Услышать его можно каждый час на Приморском бульваре, возле мэрии. А вот слов не помню. Перевод его на украинский — это возможно, но важно, чтобы смысл и рифмы сохранились».

Тексты нового и старого гимнов

«Песня об Одессе» из оперетты «Белая акация» (действующий гимн)

Когда я пою о широком просторе,

О море, зовущем в чужие края,

О ласковом море, о счастье и горе,

Пою о тебе я, Одесса моя.

Я вижу везде твои ясные зори,

Одесса.

Со мною везде твоё небо и море, Одесса.

И в сердце моём ты всюду со мной,

Одесса, мой город родной!

Когда я пою о любви без предела,

О людях, умеющих верить и ждать,

О гроздях душистых акации белой,

Тебе я спешу эту песню отдать…

Я вижу везде твои ясные зори, Одесса.

Со мною везде твоё небо и море, Одесса.

И в сердце моём ты всюду со мной,

Одесса, мой город родной!

Композиция «Край Черного моря» (предлагается как новый гимн города)

Те місто я бачив не раз уві сні,

Грайливе, солоне, ігристе.

Край Чорного моря відкрилось мені

В квітучих акаціях місто

— Край Чорного моря!

Те море, в якому я плив і тонув,

Той берег, ясний і погожий.

Повітрям, яке у дитинстві вдихнув,

Напитися досі не можу.

Край Чорного моря!

Повік не забуду бульвар і маяк,

Вогні пароплавів, як свічі,

І лавку, де ми, о кохана моя,

Поглянули вперше у вічі.

Край Чорного моря!

Земля, до якої мій друг-одесит

Тулився, обпалений боєм.

В зажурі над ним Батьківщина стоїть,

І назване місто героєм –

Край Чорного моря!

Життя зостається прекрасним завжди,

Грайливе, солоне, іскристе.

І нас щовесни повертає сюди,

В Одесу, у сонячне місто.

Край Чорного моря!