Старий та новий гімни Одеси: що про них знають місцеві жителі (опитування)

У проект нової редакції статуту Одеси внесено пропозицію про зміну гімну. Пропонується композиція «Край Чорного моря» на слова Семена Кірсанова (у перекладі українською Сергія Осоки) та музику Модеста Табачникова. Це змінений варіант відомої пісні «У Чорного моря», яку написали 1951 року спеціально для Леоніда Утьосова. Композицію доопрацювали з урахуванням зауважень і побажань громадськості, і тепер готуються винести на обговорення, які відбудуться 10 вересня. «Одеське життя» вирішило запитати одеситів, чи знають вони гімн свого міста і що думають про його заміну.

Сімейна пара одеситів

Гімн Одеси ми, звичайно, пам’ятаємо, це арія з оперети Максима Дунаєвського «Біла акація». «Пісня про Одесу» зветься. До перекладу слів українською ми ставимося нормально. Навіть один раз слухали у перекладі, але здається, що можна його зробити краще».

Руслан, одесит

Гімн Одеси? А що це таке? Гімн має бути тільки одним — державним. Але ви мене зацікавили. Давайте я загуглю. Ось бачу новину, що той гімн, що є зараз, пропонують змінити на український переклад. Але я і проти цього. Це має бути щось нове, потужне і цілком українське. Бо навіть якщо перекладати російськомовні пісні українською, у людей ці мелодії асоціюються саме с російськими словами. І вони продовжать про себе сприймати їх російською. Нам потрібні як українські назви вулиці, так і українські пісні, щоб діти зростали українцями».

Денис, одесит, 14 років

Гімн Одеси я чув кілька разів, коли ходив у музикальну школу. Зараз я вже не пам’ятаю його, але тоді мені він так сподобався, що цілий день його співав. Щодо перекладу слів українською, це можливо, але було б добре, щоб він не сильно змінився, щоб його зміст залишився таким самим».

Софія, одеситка

Гімн ми кожного року на лінійці у школі чуємо. І мелодію я знаю, бо біля мого дома є адміністративна будівля. Там кожну годину грає сповіщення, і це якраз гімн Одеси. Сенсу змінювати гімн я не бачу і щодо його перекладу українською — це складне питання для мене як для одеситки. Я взагалі не знаю, яку мову треба вживати, тому що з одного боку ми живемо в Україні і треба спілкуватися українською, тому що це наша державна мова. Але, з іншого боку, ми живемо в Одесі, і в нас завжди тут розмовляли російською. В нас навіть не російська, а своя мова, в якій багато тільки одеських слів. Наприклад — альфатор, єврейські слова, зусман».

Марина, одеситка

Знаю, що гімн Одеси — це мелодія з оперети «Біла Акація». Почути його можна кожну годину на Приморському бульварі, біля мерії. А ось слів не пам’ятаю. Переклад його українською — це можливо, але важливо, щоб зміст та рими збереглися».

Тексти нового і старого гімнів

«Пісня про Одесу» з оперети «Біла акація» (чинний гімн)

Когда я пою о широком просторе, О море, зовущем в чужие края, О ласковом море, о счастье и горе, Пою о тебе я, Одесса моя. Я вижу везде твои ясные зори, Одесса. Со мною везде твоё небо и море, Одесса. И в сердце моём ты всюду со мной, Одесса, мой город родной! Когда я пою о любви без предела, О людях, умеющих верить и ждать, О гроздях душистых акации белой, Тебе я спешу эту песню отдать… Я вижу везде твои ясные зори, Одесса. Со мною везде твоё небо и море, Одесса. И в сердце моём ты всюду со мной, Одесса, мой город родной!

Композиція «Край Чорного моря» (пропонується як новий гімн міста)