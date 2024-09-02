Новые одесситы: кто они и как строят новую жизнь в новом городе

Татьяна из Николаева: «Мы ценим ваше гостеприимство»

До начала войны семья Татьяны Звиададзе жила в Николаеве. Лето 2022 года в родном городе было тяжелым — круглосуточные взрывы и постоянный страх за жизнь. С двумя маленькими детьми муж и жена вынуждены были «жить» в укрытиях. Поэтому семья решила временно переехать в Одессу.

— В то время в Одессе было много наших земляков из Николаева, поэтому мы решили попробовать пожить здесь и открыть магазин готового шашлыка «Шампурофф». В Николаеве наш магазин работал в убыток, ведь город был почти пустым. Все, что мы имели из продуктовых запасов, готовили для наших защитников и волонтеров. Раньше мы часто приезжали в Одессу на отдых с детьми. Мы любим море, парки и уютные уголки города. Особенно нам нравятся рестораны у моря и детские развлекательные заведения.

Одесса приняла нас очень радушно. Было много льгот для переселенцев, а главное — на тот момент в Одессе было спокойнее, чем в Николаеве. Мы начали работать и впоследствии открыли здесь свой магазин на проспекте Украинских Героев (бывший Александрийский). Конечно, сначала были трудности, в основном финансовые. Но мы уже привыкли к городу, хорошо знаем свой район и улицы. Живем рядом с парком Победы, где дети любят гулять и кормить белочек. Здесь мы нашли друзей, с которыми до сих пор общаемся. Мечтаем открыть еще, как минимум, два магазина в Одессе, но для этого нужно время, и пока мы не готовы к такому шагу.

Хотелось бы, чтобы в районе Привоза было меньше бездомных. Бывает, что кто-то ночует просто под магазином, а рядом ходят в туалет — это ужасно. Также постоянно большие пробки. Очень важно, чтобы светофоры работали даже во время отключений электричества, потому что мы уже однажды попали в ДТП. А еще хочется, чтобы одесситы не боялись пробовать что-то новое. Многие привыкли к определенным заведениям и ходят туда всю жизнь, но мы надеемся, что к нам тоже будет приходить больше людей.

Вера из Херсона: «В Одессе я сумела найти себя»

Вера, мать-одиночка, выехала из оккупированного Херсона в Одессу 19 апреля 2022 года. Сначала она не планировала покидать родной город из-за страха дороги и блокпостов оккупантов. Но 18 апреля ей позвонили знакомые и настояли на выезде, поскольку оккупанты готовились к референдуму.

— Одесса, конечно, отличается от Херсона, по крайней мере территориально. Она намного больше, но уже стала родной. Здесь больше возможностей и для меня, и для моего ребенка. Большинство херсонцев находятся в Одессе, поэтому здесь комфортно, возможно, именно поэтому мы решили приехать сюда. Когда мы с дочкой прибыли в Одессу, нас сразу поддержали местные жители, а потом помогли найти квартиру. Мы до сих пор живем в той же квартире, которую арендовали в первые месяцы после прибытия. Это новостройки в районе 11-й станции Люстдорфской дороги. Владельцы хорошие, хотя и подняли стоимость аренды. Но если работать, то на жизнь хватает — и на себя, и на ребенка, и на отдых.

Год я прожила в Одессе без работы, получала выплаты для ВПЛ и помощь от разных организаций. Когда заработали государственные садики, устроила туда ребенка и поняла, что тоже должна идти на работу. Я попросилась работать в этот же садик: сначала взяли уборщицей, а потом назначили няней. Со временем поняла, что мне нравится эта работа, поэтому поступила в институт Ушинского на воспитателя. Одесса дала мне возможность реализовать себя. Домой я бы очень хотела вернуться, но уже не вижу смысла. Я откладываю средства на небольшую квартиру в этом городе.

Я уже хорошо ориентируюсь в городе, помогают Google Maps и соседи. Среди местных нашли поддержку, и наше маленькое сообщество помогает друг другу. Нам также очень повезло с врачами, те, кто был в Херсоне, сейчас работают в Одессе. Моя дочь очень любит посещать одесские театры, поэтому мы стараемся не пропускать ни одной возможности. Сейчас в основном ходим на пляж. Но кафе и шезлонги занимают всю территорию пляжа, из-за чего отдохнуть на песке практически невозможно, хотя эти места должны быть общедоступными. Иногда меня раздражает языковая ситуация в Одессе. Я всю жизнь говорила на русском, и использую его в быту, но на работе, на государственной службе, говорю на украинском. Я также адаптируюсь к изменениям и считаю, что наши дети должны знать государственный язык с рождения.

Виолетта из Бердянска: «Благодарна одесситам, которые нас поддерживают»

Семья Виолетты Шкеул приехала в Одессу в декабре 2022 года из оккупированного Бердянска. Покинуть родной дом было трудно, но жить под флагом России — еще страшнее. Ее муж — военный, защитник Мариуполя, который сейчас находится в плену. Иногда Виолетта с маленьким сыном вынуждена была прятаться от рашистов в подвале.

— За два года я полюбила этот город, и мысли переехать отсюда не возникало. Мы переехали в Одессу, потому что она напоминает наш маленький Бердянск, особенно морем и закатами. Здесь большие и ухоженные парки, много детских площадок. Люди доброжелательные, всегда готовы помочь и сориентировать.

Однако мы столкнулись с проблемами по аренде жилья. Владельцы неохотно сдавали квартиры ВПЛ, особенно если есть дети. Было сложно оплатить первый и последний месяцы, внести залог и комиссию риелтору. Сейчас мы арендуем двухкомнатную квартиру в ЖК «Радужный» за восемь тысяч гривен. Однако расходы на продукты в Одессе выше, чем аренда квартиры. В целом к Одессе мы уже привыкли, бытовые вопросы решаем без проблем. Очень нравится Киевский район, где есть все необходимое: магазины, площадки, парки, где можно отдохнуть с ребенком. Также нам пришелся по душе пляж «Ланжерон» и Городской сад.

Пока я не работаю, потому что сама ухаживаю за ребенком. Война забрала самое дорогое — любимого, который в российском плену. Поэтому моя жизнь сейчас на паузе, я живу ради него и нашего сына. Выхожу на митинги в Одессе, борюсь за освобождение пленных из российского плена. Очень благодарна местным людям, которые приходят и поддерживают нас, семьи пленных.

Останемся ли мы жить в Одессе навсегда, будет зависеть от моего мужа, потому что где он, там и мы. Конечно, всегда хочется домой: в родной дом, к стенам, где было счастливое детство и где была моя счастливая семья. К сожалению, сейчас в Бердянске много людей изменилось, город стал серым и безлюдным.

Татьяна из Херсона: «Здесь начинаются новые стремления»

Татьяна много лет работала косметологом в Херсоне и была известным специалистом в городе. Когда началась война, она надеялась на скорое освобождение города, но ситуация ухудшалась. Из-за угрозы для своих троих детей она вместе с мамой решила уехать.

— В оккупации мы прожили три месяца, а потом решили выезжать. Сначала мы попали в Южный, потом в Болгарию. Когда я поняла, что Николаев и Одесса выстояли, мы вернулись в Украину.

В трудоустройстве в Одессе мне сразу помогла давняя знакомая, предложив место в своей студии красоты. Самым сложным было найти жилье, ведь многие арендодатели не хотели сдавать квартиры переселенцам, тем более семьям с животными. Поэтому я знала полдома за пятнадцать тысяч гривен. Сейчас мы живем в Красном Хуторе, арендуем дом. Да, он выходит недешево, но для меня это стимул работать дальше. Детей устроила в школу — лицей «Гармония» на Таирова. Отношение к ВПЛ там очень хорошее. В следующем году дочка планирует поступить в Грековку, сейчас занимается академическим рисунком. А я заканчиваю интернатуру по челюстно-лицевой хирургии — это была мечта, и я решила ее осуществить в Одессе.

Город изучаю по навигатору, но ориентироваться очень легко. В быту помогают знакомые и сервис объявлений OLX. Районы, где мы живем — Таирово и Аркадия — ухоженные и комфортные для жизни. С административными услугами также не возникало проблем. Все адекватно и человечно. Правда для пенсионеров и ВПЛ я бы сделала медицину более доступной в финансовом плане.

Любим проводить время с детьми на море на 15-й станции Фонтана. А вот центр города нам почему-то не очень нравится. А еще у нас появился новый член семьи, настоящий одессит — черный кот Жора. Хоть я еще не чувствую себя своей в Одессе, но в целом здесь хорошо. Душа все равно тянется в Херсон, но там опять опасно.