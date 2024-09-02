Одесские нотариусы: как на смену устным договорам пришли профессиональные услуги

Нота́риус (лат. notarius — писарь, секретарь) — лицо, уполномоченное на совершение нотариальных действий: свидетельствование верности копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на документах, свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, а также некоторые другие действия, нормы которых отличаются друг от друга в различных странах.

Одесские нотариусы постоянно находились в центре общественного внимания и старались в полной мере отвечать правилам, которые требовали от них «добропорядочного поведения, соблюдения этических и моральных норм». Общество считало, чтобы «нотариус исполнял закон как по нотам»: его смычком должно быть писчее перо, а партитурой — Закон.

Требования к нотариусам и их рабочему месту

Кандидаты на должность нотариусов отбирались по конкурсу из числа чиновников. При этом, нотариусом не мог стать иностранец, а также эту должность не имел права занимать человек без юридического образования. После вступления в должность нотариусы приносили присягу.

Место для размещения своей конторы нотариус имел право выбирать самостоятельно. Обычно нотариальные конторы располагались на первых этажах зданий в деловом и административном центре города — в непосредственной близости от финансовых управленческих учреждений. Согласно утвержденным нормативам, контора нотариуса должна была занимать отдельное помещение, и соединение нескольких контор на «компанейских началах» прямо запрещалось законом. Иногда в Одессе нотариусы владели жилыми комнатами в тех же зданиях, где располагались их рабочие места.

Доходы и деятельность нотариусов

Доходность места нотариуса зависела в немалой степени от личных качеств самого нотариуса. И почти все одесские нотариусы были весьма предприимчивыми людьми и потому относились к числу городских богачей. К примеру, нотариус Андрей Веселовский владел четырехэтажным доходным домом на улице Нежинской.

Общепринятым показателем успешности конторы считался «номер реестра» — количество действий, производимых нотариусом в течение года. В среднем, столичные нотариусы совершали в год от 10 до 12 тысяч действий, в уездных городах этот показатель мог колебаться от 3 до 6 тысяч, а в небольших населенных пунктах — нотариусы совершали от 300 до 700 действий в год. В Одессе средний показатель для нотариусов составлял 8 тысяч совершенных нотариальных действий в год.

Дополнительная деятельность и правовой статус нотариусов

Одесские нотариусы, не обремененные большим количеством работы, не сторонились дополнительного заработка и исполняли агентские поручения страховых обществ и кредитных учреждений. Например, судя по рекламной почтовой карточке, клиент нотариуса Владимира Дыбова мог получить весь комплекс нотариальных, страховых и финансовых услуг в одном месте.

Впрочем, подобное «совместительство» по сути было запрещено, но должности нотариусов зачастую занимали бывшие члены судебного ведомства и такие нарушения обычно сходили им с рук. Кроме того, правовой статус нотариусов сто лет назад тоже был довольно противоречивым: с одной стороны, они состояли на государственной службе, а с другой — не получали ни жалования, ни пенсии.

Виды юридических актов и нотариальные действия

Все юридические акты в начале ХХ века делились на три категории:

Домашние. К ним относились, например, завещания и которые не требовали нотариального заверения, а лишь должны были быть изложены на гербовой бумаге с соблюдением определенной формы и подписаны с участием свидетелей;

Явочные или, проще говоря, нотариальные. При несоблюдении их формы такие акты считались недействительными.

Крепостные. Они удостоверялись младшими нотариусами и подлежали обязательному утверждению старшим нотариусом.

Одним из самых распространенных нотариальных действий в начале ХХ века был протест векселей, учет которых тогда был самой массовой банковской операцией. В остальном перечень нотариальных действий сто лет назад мало отличался от того, что совершает сегодняшний нотариус. Среди сделок с имуществом пользовались спросом всевозможные акты о найме, договоры продажи, аренды и подряда. Активно оформлялись нотариусами всевозможные доверенности, займы и закладные.

Достаточно необычной процедурой в современном понимании было «засвидетельствование соответствия репродукции изображения оригиналу». Это действие способствовало защите авторских прав и было призвано минимизировать ошибки при изготовлении тиражной продукции. Как пример можно привести видовое открытое письмо с изображением репродукции картины популярного художника: перед началом тиражирования заключался соответствующий договор с автором картины, а нотариус удостоверял тот факт, что «фотографический снимок действительно снят с подлинной картины». Подобные открытки с удостоверительными надписями дореволюционных нотариусов и сегодня хранятся в различных архивах.

Известные одесские нотариусы

Легендой одесских нотариусов был старший нотариус Одесского окружного суда Осип Аронович Рабинович. Он занимал должность публичного нотариуса, на которую был единогласно избран на заседании Одесской городской думы. Осип Аронович заведовал нотариальным архивом, и только после включения в его реестры документ обретал полную силу. Официальная должность «публичного нотариуса» касалась исключительно вексельного обращения: публичные нотариусы занимались процедурой опротестования неоплаченных векселей.

Интересно, что впоследствии Осип Рабинович стал известным одесским журналистом, писателем, общественным деятелем и гласным Одесской городской думы.

Цифра: около 500 государственных и частных нотариусов работают сегодня в Одесской области. Сто лет назад (в 1914 году) эта цифра была гораздо скромнее: в Одессе тогда трудились всего 15 нотариусов, в Киеве и Харькове — по 12, а в Херсоне — только 6 человек.

Второй после судьи

Во все времена и в любом обществе, люди нуждались в ком-то, кто объективно оценит ситуацию. Кто сможет удостоверить происходящую при нем сделку или иной факт, придав этому удостоверению силу закона. Именно поэтому одну из функций нотариуса часто называют «превентивным правосудием», а на гербе нотариата есть фраза на латыни, пришедшая к нам из римского права — «Все, что мы записали, становится законом».

Юристы утверждают, что «нотариус родился сразу после судьи». И это действительно так. Прообразы нотариусов существовали еще в античные времена. Например, к услугам граждан Древнего Рима были специальные писцы-табелионы, которые составляли в узаконенных формах юридические акты. А в Средние века нотариат уже оформился в Европе как институция, придающая документам публичную достоверность.

В Киевской Руси письменные акты оформляли только князья, совершавшие земельные пожалования своим подданным: к пергаментным листам княжьих указов привешивались печати, после чего они обретали законную силу. Эту процедуру выполнял высокопоставленный чиновник княжеской администрации — печатник, которые также следили и за соблюдением должной формы документа. Именно печатники и были предшественниками украинских нотариусов. Тем более что именно он следил и за соблюдением.