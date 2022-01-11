Старый Новый год: где еще в мире отмечают этот праздник?

Считается, что Старый Новый год, с 13 на 14 января, отмечают только в постсоветских странах, но на самом деле этот необычный праздник хорошо известен в Македонии, Африке, Швейцарии и даже в Японии.

В Уэльсе поют «колядки» по-валлийски

Уэльс — это административная часть Великобритании, но Старый Новый год празднуют только здесь. С 13 на 14 января здесь отмечают «старые календы», или «старое первое число месяца». По-валлийски праздник называется «Хан Галан». Староновогодние традиции в Уэльсе похожи на наши — дети ходят по домам и поют песни с пожеланиями добра и процветания. Также 13 января принято устраивать фейерверки, семейные праздничные ужины с пивом собственного приготовления.

Особенно весело праздник отмечают в сельских общинах Уэльса. Жители — валлийцы — устраивают шествие, которое называется «Мэри Лойд». Один из мужчин накрывается холстом, а в руки берет шест с прикрепленной к нему самодельной лошадиной головой и ведет всех, кто пожелает присоединиться к процессии, по деревне. У домов, которые попадаются по дороге, процессия останавливается, и ее участники поют старые уэльские песни. После этого хозяева приглашают их в дом и оплачивают выступление деньгами, едой и напитками.

В Швейцарии распугивают злых духов

В некоторых городках Швейцарии праздник с 13 на 14 января называется «старый Сильвестр». Кое-где его даже отмечают дважды — 31 декабря и 13 января. Появился праздник в память о Римском Папе Сильвестре I, который почти 1700 лет назад в этот день умер. Папа оставил по себе добрую память — излечил от проказы императора Константина и приказал выстроить церкви, которые сейчас считаются памятниками зодчества.

В первый день Старого Нового года жители наряжаются в костюмы Сильвестр-Клаусов. Их главными атрибутами являются маски и огромные головные уборы, напоминающие кокошники, которые изготавливают из подручных средств. На шею Сильвестр-Клаусы надевают коровьи колокольчики, призванные отпугивать злых духов. Такие костюмы весят от 20 до 30 килограммов, поэтому надевают их только мужчины. Снимать костюм в течение всего дня нельзя, и Сильвестр-Клаусы вынуждены пить и есть через специальные трубочки. Они разгуливают по деревне и поют в национальном стиле йодль, чередуя грудные и фальцетные звуки. Эту технику когда-то придумали пастухи, чтобы перекрикиваться в горах.

Японцы гадают на богатство

В Японии праздник «второго Нового года» начали отмечать в 1873 году, когда в стране вместо лунного был введен григорианский календарь. Называется день 13 января «косегатсу», что означает «малый Новый год». Его отмечают в момент первого новолуния года — чаще всего 15 января, но иногда эта дата приходится на 15 февраля.

Японцы очень суеверны и строго придерживаются положенных обрядов. Новогодние украшения на «малый Новый год» принято снимать, а дома украшать бамбуковыми и ивовыми прутьями, на которые вешают маленькие рисовые пирожки и деревянные амулеты.

Утром японцы едят рисовую кашу со сладкими бобами. Пока готовится блюдо, японцы попутно гадают, выясняя, каким будет год в смысле благосостояния. Гадание это называется «тошиура». В рис втыкают толстые бамбуковые соломины, а когда каша готова, их вытаскивают. Чем больше риса останется внутри соломки, тем богаче будет год.

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В Македонии запекают деньги

В Македонии Старый Новый год называют днем святого Василия, или Василицей. Этот праздник македонцы посвятили известному епископу и теологу. С его именем связан обычай разрезать в этот день хлеб, в котором спрятана монета. Тот, кому она достанется, станет фаворитом года. Легенда рассказывает, что один из правителей-соседей решил уничтожить Македонию.

Чтобы откупиться от врага, Василий предложил македонцам собрать деньги, однако передать их не успели — захватчик умер. Возврат денег был делом нелегким, так как все сдавали разное количество монет. Тогда Василий приказал испечь хлеб и бросить монеты в тесто. Когда хлеб раздали жителям, каждый нашел там столько денег, сколько пожертвовал.

Дата празднования Старого Нового года каждые сто лет сдвигается на один день. Например, в 2100 году люди станут праздновать его в ночь с 14 на 15 января. На день позже будет отмечаться и Рождество.

В Африке избавляются от «тамары»

В Африке Старый Новый год празднуют в Марокко и Алжире. Называется он там «йеннаер». Этот день отмечают по берберскому календарю, но из-за небольшого расхождения с европейским дата празднования в разные годы приходится на разные дни — 12, 13 или 14 января.

Дом накануне праздника убирают и углы посыпают смесью муки, соли и растительного масла. Затем все это выметают, чтобы изгнать из дома беду, которая на берберском наречии называется «тамара». Слово это нельзя произносить вслух на протяжении всего праздника.

Главное требование «йеннаера» — обильный стол и обязательные блюда: кус-кус с мясом птицы и семью овощами, которые должны быть только зеленого цвета. А еще в этот день впервые стригут волосы мальчикам — считается, что это сделает их здоровыми и счастливыми.

Наши традиции: приметы на счастье

На столе в Старый Новый год не должно быть блюд из рыбы и птицы, иначе вместе с ними счастье может легко уплыть или улететь из дома. Самое «правильное» мясо в этот день — свинина.

13 и 14 января нельзя произносить вслух слово «тринадцать», давать и брать в долг.

Если к вам пришли колядовать, то одаривать колядующих можно только сладостями, но ни в коем случае не деньгами.

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