И снова Новый год, и снова неразбериха с праздниками. Да, были времена, когда в Одессе ещё строго почитали историю, согласно которой рождество Иисуса произошло накануне Нового года и никак не после. Так что большой Рождественский пост ещё не был превращён в большой Новогодний загул, а все следовало согласно исторической предопределенности. Вот её-то, историю празднования Нового года в Одессе, и хочется вспомнить сегодня. В связи с наступлением Нового года по старому стилю, мы еще раз публикуем оригинальный текст, который выходил на сайте 29 декабря 2010 года, с обновлениями.

Старый Новый год – это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» – по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник.

Тулумбаса Дерибаса

Основателя Одессы Иосифа Дерибаса друзья и сослуживцы не раз укоряли: «Ну, Дерибас, ты и учудил! Надо было у турок отвоёвывать что-нибудь в Сибири. А то как мы будем Новый год встречать в Одессе – вокруг же ни одной ёлки?!» Что мог Дерибас ответить – увы, в Сибири ёлки были, да турок не было. Не с ёлками же воевать!

Действительно, на месте будущей Одессы была одна степь. А из растительности, как утверждает история, – только две груши. Чтобы грушу начать считать ёлкой – под Новый год даже русскому человеку столько не выпить. Одесситы были обречены жить без перезвона новогодних колокольчиков, без дурманящего запаха хвои.

И всё же ёлка в Одессе появилась, причём, благодаря тому, что здесь появилась далеко не первая внебрачная дочь императора Александра Первого. Короче, местная красавица Мария Нарышкина не устояла перед императором. Новорожденную девочку назвали Софией. Вот для царской дочери Софии и привезли в Одессу из Софиевки первую ёлку.

Ёлку поставили в доме на Софиевской улице, где собрался весь бомонд Одессы. Получился неповторимый праздник. На ёлке, как звёзды, сверкали свечи, на дамах, как свечи, сверкали бриллианты. С трудом держались на ножках столы от обилия еды, с трудом держались на ногах кавалеры от обилия напитков.

Градоначальник Одессы дюк де Ришелье поднёс царской дочери Софье механическую птичку-колибри. Апофеозом вечера стала шахматная партия, разыгранная живыми фигурами. Хотя именно это породило ужасную неразбериху: каждой даме хотелось быть королевой, а соперницы убеждали её, что она вылитая лошадь. В общем, «живые шахматы» хотя и закончились матом, но далеко не шахматным.

Ёлка по-одесски

В дальнейшем проблему ёлочных деревьев в свои руки взяли одесские немцы. У них же был позаимствован и Санта Клаус, ставший Дедом Морозом, вначале мало чем от Санты отличаясь, но потом обросший нашим национальным своеобразием.

Так вот, на первых порах в Одессе рождественские деревья «weinachtsbaum» были искусственными, как бы муляжами. В мемуарах некоего П.Т. Морозова, чиновника канцелярии М.С. Воронцова, мы находим описание того, как «искусственные ёлки» в Одессе связывали из веток какого-нибудь кустарника, обвешивали крымскими яблоками, орехами, а под ёлку клали подарки в традиционный «новогодний носок». Причём, у местных жителей коренной одесской национальности, известных своей мудростью (вы понимаете, о какой национальности и о какой мудрости мы говорим), носок мог оказаться и пустым. Так на то был свой резон: «А что, сам носок уже ничего не стоит?».

Кстати, украшение ёлок восходит ещё к языческим традициям, которые всегда были сильны в украинском народе. Действительно, язычники в Новый год украшали свой дом всякой срубленной зеленью. Ну, совсем, как наши украинские банки, которые под этот Новый год тоже срубили немало «зелени». А поскольку издавна человек чистосердечно верил, что в дереве живёт дух, чтобы того задобрить в виде презента духу дерева подносили всяческие дары и украшения. Раньше в виде игрушек, а сейчас – в виде депозитов под 30% годовых, которые, в отличие от крымских яблочек, потом и за год фиг снимешь. Чистое язычество!

Мир да стол вашему дому

А как не вспомнить одесские новогодние застолья?! Они никогда не были похожи на столичные, петербургские. В том смысле, что северной столице и присниться не могла та разность и аппетитность блюд, какие могла себе позволить Южная Пальмира. Перебравшиеся сюда представители 54 национальностей прихватили с собой лучшую частичку своих стран – свою кухню. Но, конечно, главной составляющей новогоднего стола были напитки. Каждая нация не только пила своё, но угощала этим соседей-одесситов. Французы – бургундским, итальянцы – марсалой, болгары – ракией, немцы – рейнвейном, греки – узой, турки потихоньку, чтобы не застукал Аллах, прикладывались к араку, а у евреев на столе главенствовала пейсаховка.

Но дальше всех пошли «щирые» украинцы, уже тогда стремясь у Европы взять всё, пока та даёт. Тут, главное, было не привередничать и пить всё, что наливают бесплатно, и организм принимает безропотно. Так что, пока в Европе есть, что есть, и есть что пить, она не даст Украине умереть с голоду, а мы не дадим Европе наесться досыта.

Но вернёмся к новогодним традициям старой Одессы. Например, как пишет уже знакомый нам П.Т. Морозов: «Приехавшие в Одессу в 1824 году ещё могли познакомиться с обыкновением: накануне Рождества Христова и Нового года почти всю ночь раздавались выстрелы из ружей и пистолетов. Кажется, это было каким-то приветствием празднику», — полагает Морозов.

Не знал он, что просто существовал такой одесский обычай: после двенадцатого удара часов праздничный стол выносили во двор и стреляли в воздух, чтобы созвать соседей – пусть посмотрят, как богато живут люди. Когда же соседи приходили, стреляли вторично, чтобы те ничего со стола не тиснули.

Праздники и проказники

Да, в светлый праздник Нового года в каждом просыпалось дремавшее благородство. Даже одесский криминальный элемент вёл себя по-светски. Например, пока семейство, скажем, Цилямудеров отправлялось к кому-нибудь в гости, их дом тоже могли посетить «гости» и слегка пошуровать по сусекам. Непрошеные гости даже оставляли галантную записку: «Господин Цилямудер, кончайте хвататься за сердце, а обратите своё драгоценное внимание: мы взяли только старые вещи, чтобы в Новом году вы обновили своё серебро, а ваша красавица-жена Циличка – свой гардероб. До встречи в новом году. Ваши доброжелатели». И жена Циля, всплеснув руками, восклицала: «Какие благородные люди. Они видят, что мне таки надо купить то зелёное платье, рукав реглан, что в витрине магазина мадам Половодер, а родной муж даже такой мелочи не видит. И я ходи, как голая, в красном с буфиками».

Что ж, времена меняются. Но по-прежнему все, и особенно дети, любят Новый год. И как всегда, в новогоднюю ночь их так трудно уговорить раздеться и лечь спать. Хотя сегодня мамам находить доводы, чтобы дети разделись, намного проще. Мамы говорят:

– Смотрите, вон и тёти в телевизоре уже раздеваются…

Итак, друзья, Новый год накатил, ёлы-палы! Ёлы-палы уже установлены и сверкают! И хватит ломать голову, «где будем встречать?» Будем встречать дома! У нас с вами есть такой дом. Во дворе у него – Чёрное море. В нём никогда не переводятся гости, но всегда есть место ещё для двух-трёх человек. И, главное, за этот дом можно быть спокойным – его фундамент неколебим, ибо это простое, но такое авторитетное слово – «Одесса».

Украшение ёлок восходит ещё к языческим традициям, которые всегда были сильны в украинском народе. Действительно, язычники в Новый год украшали свой дом всякой срубленной зеленью. Ну, совсем, как наши украинские банки, которые под этот Новый год тоже срубили немало «зелени». Существовал такой одесский обычай: после двенадцатого удара часов праздничный стол выносили во двор и стреляли в воздух, чтобы созвать соседей — пусть посмотрят, как богато живут люди. Когда же соседи приходили, стреляли вторично, чтобы те ничего со стола не тиснули.

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