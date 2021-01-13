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Старый Новый год: как защитить дом от бед?

Старый Новый год: как защитить дом от бед?

Из-за расхождения между юлианским и григорианским календарями у нас образовался дополнительный праздник – Старый Новый год. Его отмечают не только в нашей стране, но и в Японии, Сербии, Черногории и некоторых кантонах Швейцарии. С его празднованием наши предки связывали множество примет, которые были призваны защитить дом от бед и долгов, привлечь счастье, здоровье и благополучие.

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В первый день Старого Нового года самым дорогим гостем для наших предков считался мужчина – если он первым переступал порог дома, значит, семью ожидало счастье в течение всего года.

Когда молодежь приходила колядовать и посевать, хозяева обычно угощали посетителей сладостями, но ни в коем случае не одаривали деньгами. Считалось, что вместе с деньгами дом может покинуть благополучие.

старый новый год

Чтобы защитить жилье от неприятностей, 14 января хозяева обходили все помещения с тремя зажженными свечами. Идти при этом нужно было от входной двери по часовой стрелке, а по завершении обряда – перекреститься. Это также отпугивало нечистую силу, которая, по поверью, особенно озорничала в новогодние дни.

В Старый Новый год можно было привлечь удачу. Утром 14 января хозяин дома должен был топором несильно постучать несколько раз по порогу со словами: «Жизнь, здоровье, хлеб».

В древности также хорошей приметой в новогодние дни считалось случайно надеть одежду наизнанку – это предвещало большие перемены к счастью.

В дни Старого Нового года хозяева обычно старались менять веник и мести дом новым. Веник выполнял роль оберега и сулил в наступившем году материальное благополучие всем членам семьи.

Что было под запретом в старину на Старый Новый год?

В старину на протяжении всех новогодних праздников избегали произносить слово «тринадцать».

На Старый Новый год нельзя считать мелкие деньги – как считали наши предки, это предвещало слезы.

Нельзя также в период новогодних праздников давать и брать в долг. А если такое произошло, то одолженное нужно постараться вернуть не позже чем за три дня до праздника. А лучше всего вообще не одалживать деньги вплоть до Крещения.

Наши предки избегали в эти дни есть рыбу или птицу, чтобы счастье не уплыло или не улетело из дома. А вот праздничные блюда из свинины считались самыми счастливыми, свинка как бы прикапывала к дому удачу.

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Ирина Сорокина
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