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В одесских школах обустраивают классы безопасности (фоторепортаж)

В одесских школах обустраивают классы безопасности (фоторепортаж)

В школах Одессы продолжается открытие классов безопасности. Так, на днях такой класс открыли в Одесском лицее №92, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Кабинет оснащен всеми необходимыми материалами, здесь имеются локации: пожарная безопасность, минная безопасность, безопасность дорожного движения, оказание медицинской помощи и игровая.

Класс безопасности в одесском лицее

В этом классе школьники могут практически отрабатывать навыки, владение которыми важно в разных критических ситуациях. Кроме того, учителя будут знакомить учащихся с навыками психологической разгрузки.

В одесской школе открыли класс безопасности

Информация для детей будет представлена в форме игры с помощью игрушечных атрибутов.

Школы Одессы: класс безопасности

В первый день работы класса здесь прошел урок безопасности. Представители ГСЧС и полиции ознакомили детей с правилами безопасности и способами оказания медицинской помощи, рассказали о пожарной безопасности, взрывоопасных предметах и действиях в случае сигнала «Воздушная тревога».

Одесский лицей, класс безопасности

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Редакция ПРОФИЛЬ

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