Ключевые моменты:

5 декабря в 13:02 произошла авария на оборудовании, из-за которой отключилось электричество.

Бригады ДТЭК работают на месте, пытаясь максимально быстро вернуть свет.

Район и так страдает от последствий ночной атаки 4 декабря.

Отключение электричества в Пересыпском районе Одессы

В 13:02 5 декабря в Пересыпском районе Одессы на оборудовании произошла аварийная ситуация, из-за которой часть местных жителей осталась без электричества. В ДТЭК «Одесские электросети» сообщили, что ремонтные бригады уже находятся на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу сетей.

При этом район продолжает страдать от последствий ночной дроновой атаки 4 декабря. Тогда была повреждена инфраструктура, что привело к масштабному отключению электричества. По данным ДТЭК, без света оставались еще более 26 тысячи клиентов. Работы ведутся круглосуточно, однако повреждения сложные и требуют времени.

Компания предупреждает, что полностью восстановить электроснабжение удастся не раньше понедельника, 8 декабря.

