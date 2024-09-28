Закисание глаз: когда оно опасно

С чем это связано и в каких случаях нужно поспешить к врачу, рассказал терапевт Дмитрий Барабанов.

Слизь защищает и помогает моргать

Выделения из глаз представляют собой комбинацию слизи, жира, клеток кожи и других частиц. В норме эти слизистые выделения облегчают моргание и выполняют защитную функцию.

Глаза выделяют слизь в течение всего дня, но постоянно присутствующая слезная пленка омывает их при каждом моргании, обычно удаляя выделения до того, как они успеют затвердеть. Но когда мы спим и не моргаем, выделения скапливаются и засыхают в уголках глаз, а иногда и вдоль линии роста ресниц.

Небольшое количество выделений из виду после сна – абсолютно нормальное явление. Но их избыток в сочетании с зеленым или желтым оттенком, покраснением или зудом глаз, чувствительностью к свету или ухудшением зрения могут свидетельствовать о серьезной инфекции или офтальмологическом заболевании. В этом случае, как и при травме глаза, следует немедленно обратиться к окулисту.

На что обращать внимание?

К наиболее распространенным причинам, вызывающим обильные выделения из глаз, относятся следующие заболевания и состояния:

конъюнктивит – воспаление конъюнктивы, вызванное вирусами, бактериями или аллергией ( выделения при этом могут быть густыми, желто-зеленого цвета и утром буквально «склеивают» глаз );

); блефарит – острое или хроническое воспаление век, для которого характерны отек, зуд век и пенистые выделения из глаз желто-зеленого цвета утром ;

; кератит – поражение роговицы, при котором, кроме обильных слизистых выделений, возникают болезненность и высокая чувствительность к свету ;

; дакриоцистит – воспаление слезного мешка, при котором происходит отек и покраснение внутреннего угла глаза, при нажатии на область слезного мешка появляются обильные выделения желтого цвета ;

; ячмень – воспаление ресничного фолликула или железы у основания века, сопровождается покраснением, отеком и обильными гнойными выделениями ;

; синдром сухого глаза – для него более характерны ощущение жжения и постороннего тела в глазу, иногда – расплывчатое зрение, но часто люди с синдромом жалуются и на слизь, накопившуюся в глазах утром.

Иногда виноваты почки

Еще одна причина, которая может вызвать постоянное закисание глаз после сна и отечность век днем ​​– патологии почек, вызывающих увеличение количества белка в плазме крови. Человек при этом жалуется на дискомфорт и боль во время мочеиспускания, колики в области почек, поясницы или над лобком, помутнение мочи и белые выделения из глаз как после сна, так и в течение дня.

Как лечится патология?

Для устранения закисания глаз важно выявить причину проблемы. Для этого офтальмолог проводит осмотр с помощью щелевой лампы, также могут потребоваться общий анализ крови, аллергические пробы, исследование соскоб или мазка глазных выделений.

Если слизь в глазах образуется из-за инфекции, врач назначит антибактериальные или противовирусные препараты, капли и мази.

Если причина выделений – аллергия, помогут антигистаминные, противовоспалительные и противоотечные средства.

Также для улучшения самочувствия используются теплые компрессы, увлажняющие капли, промывание антисептиками и физраствором.

Когда выделения очень густые или липкие и склеивают глаза, перед закапыванием или наложением компресса нужно смочить чистую салфетку в теплой воде и поместить ее на веки, чтобы размягчить слизь и удалить корочки. Все процедуры проводятся для каждого глаза в отдельности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: при отсутствии адекватного лечения закисание глаз может усилиться, приобретая хроническую форму с последующими осложнениями.

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Можно предупредить воспаление?

Для профилактики воспаления и закисания глаз соблюдайте простые правила: