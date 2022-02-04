Размытое зрение по утрам: в чем причина и как избавиться от проблемы

Многие люди испытывают проблемы со зрением по утрам — оно нечеткое и размытое. Обычно, это быстро проходит, но иногда может говорить о серьезных проблемах.

Давайте разберемся, в чем дело и насколько это может быть опасно для здоровья.

Почему после сна нечеткое зрение?

Чаще всего это связано с сухостью в глазах. Даже когда вы спите, ваши глаза вырабатывают слезы. Слезная пленка защищает роговицу от высыхания, а также помогает ей оставаться прозрачной и чистой. Но если во сне глаза не полностью прикрыты или в комнате слишком жарко, то слеза может испариться. Роговица становится сухой и утром зрение будет заметно хуже.

Нечеткое зрение после сна также может быть по следующим причинам:

Аллергия . Глаза реагируют на аллергию отеком и жжением. Особенно, когда в одеяле есть пыль, а на матрасе и на подушках живут клещи. После пробуждения ваши глаза будут опухшими и сухими

. Глаза реагируют на аллергию отеком и жжением. Особенно, когда в одеяле есть пыль, а на матрасе и на подушках живут клещи. После пробуждения ваши глаза будут опухшими и сухими Лекарства и снотворные . Некоторые препараты от простуды и высокого давления уменьшают выработку слез во сне. Если принять лекарство перед сном, то утром зрение может быть нечетким

. Некоторые препараты от простуды и высокого давления уменьшают выработку слез во сне. Если принять лекарство перед сном, то утром зрение может быть нечетким Алкоголь . Вызывает обезвоживание в организме, что может привести к сухости глаз

. Вызывает обезвоживание в организме, что может привести к сухости глаз Диабет . Люди больные диабетом часто просыпаются с нечетким зрением. Когда уровень сахара в крови слишком высок или слишком низок — это отражается на зрении

. Люди больные диабетом часто просыпаются с нечетким зрением. Когда уровень сахара в крови слишком высок или слишком низок — это отражается на зрении Сон с включенным вентилятором. Поток воздуха может высушить кожу и глаза, даже когда они закрыты. Утром вы можете почувствовать зуд, жжение и размытость в глазах

Еще одна распространенная причина — сон в контактных линзах. Из-за них глаза получат меньше кислорода, что высушивает роговицу.

Как избавиться от размытости в глазах по утрам?

Часто моргайте. Сухость в глазах должна быстро исчезнуть. Можете закапать искусственную слезу, чтобы защитить вашу роговицу от пересыхания.

Для профилактики и предотвращения размытости зрения по утрам, воспользуйтесь следующими советами:

Пейте побольше воды, не допускайте обезвоживания организма

Не пейте алкоголь в течение 4 часов перед сном

Чаще убирайтесь в спальне и меняйте постельное белье, чтобы избежать аллергии

Не спите с включенным вентилятором и не направляйте его на лицо

Всегда снимайте контактные линзы перед сном

Стоит отметить, что бессонница тоже может привести к размытости в глазах. Настройте свой режим сна — ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже на выходных. Вы улучшите качество своей жизни и забудете о проблемах со зрением по утрам.

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Когда нужно обращаться к врачу?

Зрение по утрам обычно восстанавливается, если хорошенько проморгаться или умыть лицо. Но если размытость в глазах подолгу не проходит, то будет разумным обратиться к окулисту или проверить уровень сахара в крови. Это может быть признаком диабета на ранней стадии.

Обратите внимание на сопутствующие симптомы: головокружение, тошноту, звон в ушах. Это может говорить о травме головы, либо сотрясении мозга. Возможно, что перед сном вы ударились головой, но не придали значения. Если есть дополнительные симптомы, необходимо обратиться к врачу.

Размытое зрение по утрам может быть признаком инсульта. В этом случае требуется неотложная медицинская помощь. При инсульте могут быть покалывание или онемение в одной стороне тела, затрудненная речь, головная боль и головокружение.

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Фото: Medicalnewstoday, Thelist, Allaboutvision

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