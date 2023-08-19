Смартфон медленно убивает: носите его возле самых ненужных органов

Как-то брал интервью у завтерапией одной из херсонских больниц и задал вопрос, в большой мере связанный с моей «прошлой» жизнью: где безопасней всего для здоровья носить мобильный телефон? В ответ прозвучало: носите возле того органа, который вам нужен меньше всех.

Доктора я зауважал, потому что пришел именно за подобным ответом, который соответствовал багажу моих знаний — как теоретических, так и практических.

Диапазон сверхвысоких частот: что это

В «прошлой» жизни, до журналистики, я окончил Одесский институт связи и двадцать лет отработал на эксплуатации радиорелейного оборудования. Работало оно в опасном для здоровья СВЧ (сверхвысокочастотном) диапазоне частот, потому и запись в трудовой «С учетом вредных условий труда», и выход на пенсию на пять лет раньше. Так вот, наши мобильные телефоны работают практически в этом же диапазоне. Здесь есть для читателей две новости: хорошая и плохая.

Хорошая — это то, что мощность передатчиков, которые я обслуживал, многократно превышает этот показатель в мобилке.

Плохая — это то, что с передатчиками в аппаратном зале я не обнимался, а вот передатчик мобилки мы плотно прижимаем к уху. Или подолгу носим в кармане брюк или пиджака, в чехле на поясе, то есть возле тех органов, которые очень сложно назвать ненужными. Это я о нас, мужчинах, у дам, к счастью, мобилка подальше — в сумочке. Зато очень у многих (независимо от пола) трубка ночует на прикроватной тумбочке, совсем близко от «ненужной» нам головы.

Как уменьшить влияние СВЧ

Итак, если провести вполне логичную параллель между эксплуатируемым мною в молодости вредным оборудованием и мобильным телефоном, то станет ясно, что мобилка — это зло. Но зло остро необходимое. Значит, нам просто нужно стремиться к тому, чтобы его минимизировать. Тараканы-прусаки, кстати, до этого не додумались — вот и вымерли в последние годы (по одному из множества предположений — из-за распространения сотовой связи).

Вот, к примеру, зрение. Не наше, пенсионеры. Поговорим сначала о наших любимых внуках. Помните, из детства: «Если мальчик тычет в книжку пальчик, про такого говорят: он хороший мальчик»? Наши родные мальчики (и девочки) очень хорошие, но пальчики они тычут с самых ранних лет в экраны мобилок. И их зрение «убивает» не СВЧ-излучение (максимально вредоносно оно только во время разговора), а переутомление мышц глаза, устающих за многие часы «стрелялок». Что с этим делать? Думайте сами. Могу только подсказать, что по статистике, если в младших классах каждый пятый ребенок близорук, то в средних классах таких уже намного больше половины.

Почему уши горячие?

И еще посоветую по этому поводу не устраивать по мобилке длительных совещаний с друзьями. Вы ведь не раз уже ощущали такое: ох и наговорилась по мобилке, аж ухо горячее. Да, при долгой болтовне передатчик мобилки аномально подогревает не только ваш орган слуха (что плохо), но и глазное яблоко (что очень плохо). Ведь глазное яблоко — это герметичный сосуд с жидкостью. Если его постоянно подогревать, то, по мнению офтальмологов, это прямой путь к помутнению хрусталика, катаракте. Кстати, реальность факта греющей работы мобилки подтверждает масса видеороликов в Интернете. Например, яйцо в стакане с водой, рядом две мобилки (старого образца, так как там мощнее передатчики). А через сорок минут — кушать подано — яйцо всмятку. Совет здесь прост: пользоваться громкой связью или наушниками. Стоят они дешевле, чем одноразовое посещение «глазника», зато позволяют трубку не возле уха держать, а в кармане оставить. Только, уважаемые мужчины, не в кармане брюк. Врачи-сексопатологи уменьшением какой-то там фертильности пугают, а я вам по-нашенски поясню: мы ведь с вами как были, так и есть крутые, и нам там всмятку ничего не нужно. И если мобилку в кармане брюк носить, то быстрее вспомнишь, как у нас в шутку называли некогда популярного коллегу Софи Лорен, итальянского киноартиста Мастрояни — Марчелло Нестояни.

В общих чертах пока все. От души желаю всем, прочитавшим эти строки, крепкого здоровья. И пусть мобильный телефон приносит вам только хорошие новости.

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса