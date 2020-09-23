Как вовремя распознать нарушение зрения у детей?

Проблемы со зрением могут возникнуть у человека в любом возрасте, но чаще всего заболевания начинают развиваться именно в школьные годы, когда усиливается нагрузка на глаза. Если вы начали замечать, что ребенок стал хуже видеть или жалуется на усталость в глазах или головные боли, необходимо как можно скорее отвести его на прием к офтальмологу для того, чтобы проверить зрение.
Проблема ухудшения зрения среди подростков сегодня стоит очень остро, поэтому родителям важно начать контролировать зрительные нагрузки ребенка с ранних лет.
А чтобы ребенок не стеснялся носить очки, нужно подобрать оправу, которая бы ему понравилась, и в ней было удобно.
Мы расскажем вам, где можно проверить зрение ребенку и подобрать правильные и красивые очки.
Оптика ТОЧА ЗРЕНИЯ
Нужны очки? От кутюр? Или простые и надежные? Или вы хотите красиво и недорого? Тогда вам в сеть салонов оптики ТОЧКА ЗРЕНИЯ.
Здесь можно подобрать контактные линзы, изменить цвет глаз, приобрести контактные линзы, которые «работают» и вдаль и вблизь.
Квалифицированный врач должен не просто проверить остроту зрения, а и выяснить как и для чего человек будет использовать очки. Для чтения, или для дали они нужны. Допустим если для чтения. Тогда, что клиент будет читать – книгу, или скажем нотную партитуру. Если очки для дали, то он будет смотреть в них ТВ, или водить машину. И выдать точный рецепт для данного пациента и для тех условий, в которых он будет очки использовать.
Когда рецепт получен
Покупатель должен получить грамотные рекомендации продавца-консультанта. Не всякие линзы, рекомендованные врачом в рецепте, можно установить в понравившуюся оправу, чтобы очки вышли красивыми и элегантными. В подобных случаях, консультант обратит внимание на другую, более подходящую оправу. Или посоветует выбрать тонкие но более дорогие линзы. А иногда, деликатно подскажет, как можно скрасить очками некоторые недостатки лица.
После подбора оправы
Очень ответственный момент – начинает работать мастер-оптик. Для того, чтобы очки вышли на славу, ему нужно очень многое уметь и знать. Правильно выставить центр линзы и соблюсти все оси, в случае астигматики, установить линзу высокой в такой рефракции так, чтобы она не выпячивалась из оправы во все стороны и многое другое. И здесь без умелых рук квалифицированных специалистов и высокотехнологичного оборудования не обойтись.
В сети «Точка Зрения» парк оборудования обновляется регулярно. Для работы с линзами используется станки ведущих мировых производителей (WECO, ESSILOR)
Очки сделаны
Покпатель при примерке новых очков, проверяется – удобно ли сидят очки на лице, комфортно ли человеку, хорошо ли видно.
Что еще может понадобится?
Футляр, салфетка, спрей для ухода за линзами – все есть в нашем ассортименте.
Контакты:
- Сайт: http://optika.od.ua/
- Адреса:
- ул. Ак. Глушко 7
- ул. Черняховского 18
- ул. Филатова 33а
- ул. Пастера 54
- Телефоны:
- (048) 746-08-57
- (048) 748-90-03
- (048) 780-54-54
- Часы работы:
- Врача: с 10.00 до 17.00 будние дни
- Оптики: с 10.00 до 19.00
- Стоимость диагностики:
- 160 грн. – на приборе авторефрактометре
- 180 грн. – проверка остроты зрения у детей для детского сада и школы
- Дополнительные услуги:
- Подбор и изготовление очков
- Подбор и продажа контактных линз
Центр современной офтальмологии Optix
Детская офтальмология в центре Optix направлена на своевременную диагностику, профилактику и лечение болезней глаз у маленьких пациентов в максимально комфортных условиях.
2 полезных совета:
- Своевременно начатое лечение дает возможность восстановить полноценное зрение.
- При отсутствии проблем со зрением, ребенок должен делать перерыв в занятиях каждые 40 минут, а при близорукости – каждые полчаса. Во время 10-15 минутного отдыха нельзя смотреть телевизор, читать, играть в компьютер. В эти периоды лучше поиграть в подвижные игры
Как проходит и сколько длится диагностика
Диагностика проходит на современном оборудовании, без капель в глаза, без расширения зрачка, без контакта с глазом.
- Проверка зрения с 3 месячного возраста
- Длится – 30-40 минут
- Стоимость диагностики
- Первичный осмотр с консультацией – 500 грн.
- Полная диагностика с консультацией – 800 грн.
Какие патологии лечат
Близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, косоглазие, амблиопии и другие заболеваний глаз.
Методы лечения
Аппаратное лечение зрения в нашем центре – это эффективный способ борьбы со многими заболеваниями. Дети не испытывают болевых ощущений, им интересно и весело.
- Стоимость лечения – 400 грн
- Стоимость консультации – 500 грн
Часы работы:
- Пн-Пт — с 10:00 до 18:00
- Сб — с 10:00 до 13:00
Дополнительные услуги:
Оптика. Интернет-магазин контактных линз. Ночные контактные линзы Парагон.
Специальные предложения, скидки:
Ночная коррекция зрения линзами Парагон -5% до 30.09
Контакты:
- Сайт: www.optix.od.ua
- Адрес: Люстдорфская дорога 123/1, офис 3
- Телефоны: 093 830-20-10, (048) 789-20-30
- Социальные сети: Facebook OPTIX – современная офтальмология, Instagram: optix.medical
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