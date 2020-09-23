Как вовремя распознать нарушение зрения у детей?

Проблемы со зрением могут возникнуть у человека в любом возрасте, но чаще всего заболевания начинают развиваться именно в школьные годы, когда усиливается нагрузка на глаза. Если вы начали замечать, что ребенок стал хуже видеть или жалуется на усталость в глазах или головные боли, необходимо как можно скорее отвести его на прием к офтальмологу для того, чтобы проверить зрение.

Проблема ухудшения зрения среди подростков сегодня стоит очень остро, поэтому родителям важно начать контролировать зрительные нагрузки ребенка с ранних лет.

А чтобы ребенок не стеснялся носить очки, нужно подобрать оправу, которая бы ему понравилась, и в ней было удобно.

Мы расскажем вам, где можно проверить зрение ребенку и подобрать правильные и красивые очки.

Оптика ТОЧА ЗРЕНИЯ

Нужны очки? От кутюр? Или простые и надежные? Или вы хотите красиво и недорого? Тогда вам в сеть салонов оптики ТОЧКА ЗРЕНИЯ.

Здесь можно подобрать контактные линзы, изменить цвет глаз, приобрести контактные линзы, которые «работают» и вдаль и вблизь.

Квалифицированный врач должен не просто проверить остроту зрения, а и выяснить как и для чего человек будет использовать очки. Для чтения, или для дали они нужны. Допустим если для чтения. Тогда, что клиент будет читать – книгу, или скажем нотную партитуру. Если очки для дали, то он будет смотреть в них ТВ, или водить машину. И выдать точный рецепт для данного пациента и для тех условий, в которых он будет очки использовать.

Когда рецепт получен

Покупатель должен получить грамотные рекомендации продавца-консультанта. Не всякие линзы, рекомендованные врачом в рецепте, можно установить в понравившуюся оправу, чтобы очки вышли красивыми и элегантными. В подобных случаях, консультант обратит внимание на другую, более подходящую оправу. Или посоветует выбрать тонкие но более дорогие линзы. А иногда, деликатно подскажет, как можно скрасить очками некоторые недостатки лица.

После подбора оправы

Очень ответственный момент – начинает работать мастер-оптик. Для того, чтобы очки вышли на славу, ему нужно очень многое уметь и знать. Правильно выставить центр линзы и соблюсти все оси, в случае астигматики, установить линзу высокой в такой рефракции так, чтобы она не выпячивалась из оправы во все стороны и многое другое. И здесь без умелых рук квалифицированных специалистов и высокотехнологичного оборудования не обойтись.

В сети «Точка Зрения» парк оборудования обновляется регулярно. Для работы с линзами используется станки ведущих мировых производителей (WECO, ESSILOR)

Очки сделаны

Покпатель при примерке новых очков, проверяется – удобно ли сидят очки на лице, комфортно ли человеку, хорошо ли видно.

Что еще может понадобится?

Футляр, салфетка, спрей для ухода за линзами – все есть в нашем ассортименте.

Контакты:

Сайт: http://optika.od.ua/

Адреса: ул. Ак. Глушко 7 ул. Черняховского 18 ул. Филатова 33а ул. Пастера 54

Телефоны: (048) 746-08-57 (048) 748-90-03 (048) 780-54-54

Часы работы: Врача: с 10.00 до 17.00 будние дни Оптики: с 10.00 до 19.00

Стоимость диагностики: 160 грн. – на приборе авторефрактометре 180 грн. – проверка остроты зрения у детей для детского сада и школы

Дополнительные услуги: Подбор и изготовление очков Подбор и продажа контактных линз



Центр современной офтальмологии Optix

Детская офтальмология в центре Optix направлена на своевременную диагностику, профилактику и лечение болезней глаз у маленьких пациентов в максимально комфортных условиях.

2 полезных совета:

Своевременно начатое лечение дает возможность восстановить полноценное зрение.

При отсутствии проблем со зрением, ребенок должен делать перерыв в занятиях каждые 40 минут, а при близорукости – каждые полчаса. Во время 10-15 минутного отдыха нельзя смотреть телевизор, читать, играть в компьютер. В эти периоды лучше поиграть в подвижные игры

Как проходит и сколько длится диагностика

Диагностика проходит на современном оборудовании, без капель в глаза, без расширения зрачка, без контакта с глазом.

Проверка зрения с 3 месячного возраста

Длится – 30-40 минут

Стоимость диагностики Первичный осмотр с консультацией – 500 грн. Полная диагностика с консультацией – 800 грн.



Какие патологии лечат

Близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, косоглазие, амблиопии и другие заболеваний глаз.

Методы лечения

Аппаратное лечение зрения в нашем центре – это эффективный способ борьбы со многими заболеваниями. Дети не испытывают болевых ощущений, им интересно и весело.

Стоимость лечения – 400 грн

Стоимость консультации – 500 грн

Часы работы:

Пн-Пт — с 10:00 до 18:00

Сб — с 10:00 до 13:00

Дополнительные услуги:

Оптика. Интернет-магазин контактных линз. Ночные контактные линзы Парагон.

Специальные предложения, скидки:

Ночная коррекция зрения линзами Парагон -5% до 30.09

Контакты:

Сайт: www.optix.od.ua

Адрес: Люстдорфская дорога 123/1, офис 3

Телефоны: 093 830-20-10, (048) 789-20-30

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