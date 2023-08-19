Смартфон повільно вбиває: носіть його біля найнепотрібніших органів

Якось брав інтерв’ю у завтерапії однієї з херсонських лікарень і поставив питання, великою мірою пов’язане з моїм «минулим» життям: де найбезпечніше для здоров’я носити мобільний телефон? У відповідь прозвучало: носіть біля того органу, який вам потрібен найменше.

Лікаря я став поважати, бо прийшов саме по таку відповідь, яка відповідала багажу моїх знань – як теоретичних, так і практичних.

Діапазон надвисоких частот: що це

У «минулому» житті, до журналістики, я закінчив Одеський інститут зв’язку і двадцять років відпрацював на експлуатації радіорелейного обладнання. Працювало воно у небезпечному для здоров’я НВЧ (надвисокочастотному) діапазоні частот, тому й запис у трудовій «З урахуванням шкідливих умов праці» і вихід на пенсію на п’ять років раніше. Так от, наші мобільні телефони працюють практично в цьому ж діапазоні. Тут є для читачів дві новини: хороша та погана.

Хороша – це те, що потужність передавачів, які я обслуговував, у багато разів перевищує цей показник у мобілці.

Погана – це те, що з передавачами в апаратному залі я не обіймався, а ось передавач мобілки ми щільно притискаємо до вуха. Або довго носимо в кишені штанів або піджака, в чохлі на поясі, тобто біля тих органів, які дуже важко назвати непотрібними. Це я про нас, чоловіків, у дам, на щастя, мобілка подалі – у сумочці. Зате дуже у багатьох (незалежно від статі) трубка ночує на тумбочці, зовсім близько від «непотрібної» нам голови.

Як зменшити вплив НВЧ

Отже, якщо провести цілком логічну паралель між шкідливим обладнанням, що експлуатувалося мною в молодості, і мобільним телефоном, то стане зрозуміло, що мобілка – це зло. Але зло гостро необхідне. Отже, нам просто треба прагнути до того, щоб його мінімізувати. Таргани-прусаки, до речі, до цього не додумалися – ось і вимерли в останні роки (за одним із безлічі припущень – через поширення стільникового зв’язку).

Ось, наприклад, зір. Не наш, пенсіонери. Поговоримо спочатку про наших улюблених онуків. Пам’ятаєте, з дитинства: «Якщо хлопчик тицяє у книжку пальчик, про такого кажуть: він добрий хлопчик»? Наші рідні хлопчики (і дівчатка) дуже гарні, але пальчики вони тицяють з ранніх років у екрани мобілок. І їхній зір «вбиває» не НВЧ-випромінювання (максимально шкідливе воно тільки під час розмови), а перевтома м’язів ока, що втомлюються за багато годин «стрілялок». Що з цим робити? Думайте самі. Можу тільки підказати, що за статистикою, якщо в молодших класах кожна п’ята дитина короткозора, то в середніх класах таких вже набагато більше за половину.

Чому вуха гарячі?

І ще пораджу з цього приводу не влаштовувати по мобілці тривалих нарад з друзями. Адже ви не раз уже відчували таке: ох і наговорилася по мобілці, аж вухо гаряче. Так, при тривалих балачках передавач мобілки аномально підігріває не тільки ваш орган слуху (що погано), але і очне яблуко (що дуже погано). Адже очне яблуко – це герметична посудина з рідиною. Якщо її постійно підігрівати, то, на думку офтальмологів, це прямий шлях до помутніння кришталика, катаракти.

До речі, реальність факту роботи мобілки підтверджує маса відеороликів в Інтернеті. Наприклад, яйце в склянці з водою, поруч дві мобілки (старого зразка, тому що там потужніші передавачі). А через сорок хвилин – їсти подано – яйце некруто.

Порада тут проста: користуватися гучним зв’язком або навушниками. Коштують вони дешевше, ніж одноразове відвідування офтальмолога, зате це дозволяє трубку не біля вуха тримати, а в кишені залишити. Тільки, шановні чоловіки, не в кишені штанів. Лікарі-сексопатологи зменшенням якоїсь там фертильності лякають, а я вам по-нашому поясню: адже ми з вами як були, так і є круті, і нам там некруто нічого не потрібно. І якщо мобілку в кишені штанів носити, то швидше згадаєш, як у нас жартома називали колись популярного колегу Софі Лорен, італійського кіноартиста Мастрояні – Марчелло Нестояні.

Загалом поки що все. Щиро бажаю усім, хто прочитав ці рядки, міцного здоров’я. І нехай мобільний телефон приносить вам лише добрі новини.

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса